Até a metade desta semana, as Previsões Astrológicas de 15 a 21 de agosto de 2022 mostram que Sol se opõe com Saturno, aspecto que tende a trazer um certo peso, preocupação ou responsabilidade. Porém, esta é uma semana com um ótimo aspecto entre Vênus e Júpiter, o que vai produzir um tom alegre e festivo.

Mercúrio começa a semana com o plano mental mais esperto e inventivo, mas a partir de quinta (18) traz um aumento de distrações e fake news.

Além desses, há outros contatos na semana, como o ingresso de Marte no signo de Gêmeos no sábado (20), colocando mais fogo nos debates. Conheça cada um deles, tendo também dicas de como lidar.

Mas lembre-se que os trânsitos coletivos conversam com os seus trânsitos pessoais, por isso é importante ver as previsões personalizadas, combinadas com o seu Mapa Astral, que você encontra aqui no Horóscopo Personare.

Sol em tensão com Saturno: uma nuvem cinza de preocupação

A semana começa sob a oposição do Sol com Saturno, presente até a quarta-feira (17). O aspecto pode se manifestar de diversas formas, observe qual pode ser mais pertinente com você.

Pode trazer cansaço, desânimo, pessimismo, culpa, baixa autoestima, bloqueio, preocupação, aumento de trabalho, deveres e responsabilidades. Como é um contato que pode ter um peso, como uma “nuvem cinza” – e até coincidir com dias mais nublados em muitos casos –, veja o que pode dar mais leveza a estes dias. Se o clima for de preocupação, pense que pode haver soluções no horizonte, só exigindo um pouco de paciência e persistência. Para quem está se culpando ou com baixa autoestima, uma conversa ou procurar ajuda e apoio pode fazer a diferença. Este é um aspecto passageiro, mas que, por alguns dias, tende a trazer estes efeitos comentados.

Mercúrio em trígono com Urano: estímulo mental

Até quinta-feira (18), Mercúrio faz trígono com Urano, aspecto que ajuda a se contrapor ao anterior e que pode trazer estímulo mental e a possibilidade de assuntos serem agilizados e surgirem soluções.

Este trígono mostra saídas, o que ajuda a lidar com os problemas apontados por Sol/Saturno. Além disso, favorece modernizações e aderir a coisas novas, em especial tudo o que envolva tecnologia. Ótimas ideias para trabalho!

Marte em boa sinergia com Netuno e Plutão

Até terça-feira (16), Marte está em sextil com Netuno, aspecto que fala em tentar ser guiado pela intuição, o que pode ser útil nos problemas que aparecerem até o meio da semana.

E até sexta-feira (19), Marte em trígono com Plutão produz força, regenera, recupera – mesmo que com contratempos. E, com isto, ajuda a aproveitar o ótimo aspecto que vai ser descrito a seguir.

Animação e otimismo com Vênus em trígono com Júpiter

A semana nos brinda com um ótimo aspecto entre Vênus e Júpiter, que dá um tom animado e festivo, em especial quando a tensão Sol/Saturno, já explicada, não atuar tanto, o que varia de pessoa para pessoa.

Aqui há confiança, animação, desejo de festejar, comemorar e curtir a vida. Pode ser que até o tempo meteorológico reflita isto, abrindo sol. Muito bom para passear ao ar livre e estar em atividade e com outras pessoas. Benefícios, generosidade e presentes tendem a surgir nesta semana.

Mercúrio em oposição com Netuno a partir de quinta: fake news e distrações

A partir de quinta-feira (18), Mercúrio se opõe a Netuno, aspecto que tende a trazer mais atrasos e atrapalhos para o dia a dia, sendo que uma das coisas que podem ser afetadas é o trânsito. Aqui vão algumas dicas para este aspecto:

Se você tem algum compromisso importante, procure sair com bastante antecedência, pois pode haver fatores inesperados no meio do caminho. Há, também, um aumento da distração, por isto confira mais documentos, e também o seu trabalho e os comunicados emitidos, para não deixar passar algo relevante. Em assuntos importantes, verifique se o destinatário entendeu corretamente a mensagem, pois há propensão à distorção. Atente para a clareza, pela qual você vai ter que se esforçar um pouco mais. Por último, tome cuidado com notícias e comunicações, pois há mais tendência a circularem promessas, informações e dados falsos, as famosas fake news. Cuidado com golpes Se tiver de fazer atos como assinar documentos redobre a atenção. Talvez você queira colocar mais a sua mente em coisas imaginativas, como filmes e distrações.

A partir do sábado (20), Mercúrio faz trígono com Plutão, ampliando a sagacidade e perspicácia, o que ajuda a lidar com tudo o que foi colocado acima. Conversas mais profundas e curativas tendem a emergir.

Sol em quadratura com Marte: pressa e irritabilidade

De sexta-feira (19) até 03/09, Sol e Marte ficam em quadratura. Este é um aspecto muito dinâmico, que empurra para a ação, mas que pode trazer mais correria, agitação e irritabilidade. Você deve tentar perceber isto para você e para o outro.

Para o outro: se as pessoas estão mais irritáveis, é tempo de ter mais tato e cautela, concorda? Palpites não solicitados e atitudes que soem como impositivas passam uma impressão especialmente negativa agora e criam tensões desnecessárias. Para quem trabalha com atendimento, é preciso conhecer este fator de maior irritabilidade até o início de setembro, a fim de lidar com um usuário reativo, que muitas vezes pode estar assim também por conta de problemas pessoais. Se você estiver mais explosivo e/ou agitado, a atividade física pode ajudar a descarregar o excesso de energia. Busque outras práticas que ajudem a serenar. Cuide com a impulsividade, também aumentada.

Marte ingressa em Gêmeos no sábado

No sábado (20), Marte sai de Touro, por onde transita desde 05/07, e entra em Gêmeos. Marte em Touro é mais lento de partida, estilo “devagar se vai ao longe”, então tem menos iniciativas, muito embora a conjunção com Urano no início de agosto tenha dado uma dinamizada boa em inícios e ações.

Marte em Gêmeos é mais móvel e mais rápido para aceitar convites, sobretudo envolvendo comunicações, divulgações e cursos, que é a área por excelência de Gêmeos. Além disso, é menos acomodado que Marte em Touro, já que preza muito pelo seu conforto.

Marte em Gêmeos, pelo contrário, é inquieto e adora movimento e novidade. O único risco é o de se espalhar e se dispersar até demais, em mais de uma frente. Debates – algo geminiano – também podem ser mais acalorados, com muitas polêmicas.

Marte vai ficar um longo tempo, para os padrões dele, em Gêmeos: ao invés dos habituais cerca de dois meses, vai transitar por sete meses, até 25 de março de 2023. Isto vai acontecer por causa da retrogradação do planeta a partir de 28 de outubro até meados de janeiro de 2023.

Portanto, vamos ter muitos meses de uma energia mais inquieta e movimentada e, do lado positivo, muito propícia a comunicações e a novos aprendizados. Como você vai querer vivenciar tudo isto? Onde está precisando se flexibilizar e fazer novos movimentos?

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente e online. É autora do ebook “Signos astrológicos – as doze etapas para a auto-realização”. Trabalha com o Iluminare, terapia que acessa o inconsciente e que tem seus fundamentos no Xamanismo. É idealizadora do curso Alimentação no Mapa Astral no Personare.

vanessatuleski@gmail.com