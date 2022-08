Dia da Infância: como cada signo lida com esse período

O Dia da Infância é celebrado anualmente em 21 de março. Independentemente de quanto faz que você viveu essa fase, a Astrologia é capaz de mostrar, a partir do seu Mapa Astral, como o seu signo lida com as circunstâncias e experiências da vida privada e da infância.

A infância e as questões ligadas ao passado são análises feitas a partir do signo da Casa 4 no Mapa. Por isso, não importa se você é geminiano ou tem Sol em Libra.

Para entender melhor como você lida com a infância, precisa abrir o seu Mapa Astral e ver qual é o signo que está na cúspide da Casa 4 no seu Mapa Astral (veja aqui o seu gratuitamente).

Dia da Infância: como você lida com a fase

Áries na Casa 4

Na infância, seu ambiente pode ser sido marcado por competição e ordens A independência é algo que você busca desde tenra idade.

Touro na Casa 4

O talento de cuidado do corpo e o seu senso estético podem ter heranças dos seus pais e avós. Possivelmente traz da infância o gosto pelo contato com a natureza e a capacidade de amparar e oferecer suporte,

Gêmeos na Casa 4

Talvez você tenha deparado com um ambiente na infância marcado por desafios na área da comunicação, do entendimento e da locomoção. Provavelmente herdou de pais e avós a curiosidade, a versatilidade, a leveza e a capacidade analítica.

Câncer na Casa 4

Possivelmente teve forte influência da mãe ou de alguma outra mulher em sua infância. Pode ter herdado de seus pais e avós a sensibilidade, a empatia, a capacidade de oferecer seu apoio emocional.

Leão na Casa 4

O pai ou alguma figura masculina podem ter desempenhado forte influência em sua infância. Questões associadas a prazer, diversão, autoestima e autoconfiança podem ter sido bem marcantes na sua infância.

Virgem na Casa 4

Pode ser que questões de saúde, alimentação, organização e trabalho tenham sido bem marcantes em sua infância. Possivelmente herdou de pais e avós o talento de ser uma pessoa prestativa, atenta aos detalhes, desejosa de ser útil e competente.

Libra na Casa 4

Provavelmente na sua infância as questões de relacionamento ou de justiça foram marcantes em sua vida. Seja por ver uma união cativante de pais e avós ou por ter vivido num ambiente marcado por divergências e discussões, você teve a oportunidade de desenvolver suas habilidades de conciliar, de analisar, de agir justamente.

Escorpião na Casa 4

Possivelmente deparou com questões de perda e de mudanças (talvez uma mais intensa de residência, de cidade, de estado, de país) em sua infância. Ou mesmo jogos e embates de poder, de controle, de manipulação no ambiente doméstico, os quais lhe marcaram. Tende a ter herdado de pais e avós o talento de ser uma pessoa que catalisa mudanças por onde passa e com quem convive.

Sagitário na Casa 4

Questões de viagens, de justiça, religiosas ou mesmo filosóficas podem ter sido marcantes desde sua infância. Pode ter herdado de seus pais ou avós a capacidade de ensinar, aconselhar, alegrar ou inspirar as pessoas.

Capricórnio na Casa 4

Talvez questões de status, de poder, de autoridade e de trabalho foram bem marcantes em sua infância. Ter reconhecimento, respeitabilidade e sucesso, com resiliência para gradativamente alcançar o topo, pode ter sido uma ambição herdada de pais e avós.

Aquário na Casa 4

Provavelmente você deparou com desafios sobre ser vista como uma pessoa diferente, não convencional, rebelde ou simplesmente por conta de seus ideais. A herança da genialidade, da originalidade, de quebrar tabus, de estar à frente do seu tempo e de lidar com as amizades e grupos de um jeito peculiar pode ter vindo de pais ou avós.

Peixes na Casa 4

Possivelmente questões religiosas, mediúnicas, artísticas, místicas, espirituais ou associadas a vícios, doenças, renúncias e sacrifícios pessoais foram bem marcantes em sua infância. Ou questões associadas a abandono. Você pode ter herdado de seus pais ou avós a capacidade de emocionar, confortar, sensibilizar, curar e ajudar pessoas ou animais.

Yub Miranda

Numerólogo, astrólogo e tarólogo.

yubmiranda@yahoo.com.br