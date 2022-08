30 perguntas legais de fazer para o Tarot

Embora muitas pessoas queiram prever o futuro, o Tarot é ainda mais poderoso quando usado como ferramenta de direcionamento, para orientar decisões e apontar os melhores caminhos a serem seguidos. Pensando nisso, o Personare reuniu um time de tarólogos para sugerir 30 perguntas legais para fazer ao Tarot.

“A previsão é para conhecermos as tendências de determinadas circunstâncias, mas só saber o que tende a acontecer não adianta muito. O Tarot é mais útil quando nos apresenta as possíveis posturas que devemos adotar para que trilhemos os melhores caminhos”, recomenda Leo Chioda.

O que perguntar ao Tarot?

Quando falamos de escolha, “O que faço nessa situação?” é uma das melhores perguntas, pois pode ser aplicada a qualquer situação.

“O Tarot é um misto de destino com livre arbítrio. Por isso, se colocar de forma proativa em relação à questão é a melhor estratégia”, complementa Zoe de Camaris.

Nesse sentido, Bela Medeiros recomenda que, ao invés de questionar às cartas se “Vou conhecer alguém até o fim do ano?”, o ideal é perguntar “Quais mudanças internas eu tenho que fazer para me relacionar de um jeito prazeroso?”.

E, claro, o Tarot, assim como a Astrologia e a Numerologia, não é determinista ou fatalístico. Melissa Mell explica que você até pode perguntar ao baralho “como devo agir”, mas a ideia por trás disso é obter um direcionamento. Depois, você é quem decide o que fazer.

“O Tarot é como um navegador de rally, um companheiro de jornada que não deixa que você se perca e te conta como são os caminhos possíveis à sua frente, porém a decisão de que caminho seguir será sempre sua”, afirma Melissa.

Antes de irmos à lista de 30 perguntas legais para o Tarot, veja onde você pode consultar o oráculo.

Onde jogar Tarot

Seja qual for sua intenção, você pode consultar diretamente um tarólogo ou você mesmo, conhecendo o significado das cartas, pode tirar as cartas para si. Ou ainda, que acesse um serviço online, como o Tarot do Personare, que funciona da mesma forma e é confiável.

Mas independentemente do formato escolhido, é importante se concentrar bem antes de perguntar ao Tarot, formular a pergunta de forma correta (veja dicas aqui) e prestar atenção no que foi respondido. Por isso, aproveite que o resultado do jogo fica disponível e leia mais de uma vez.

Para testar alguma das perguntas sugeridas a seguir, a sugestão é usar o Tarot do Dia, que você pode experimentar de graça aqui.

30 perguntas legais de fazer para o Tarot

A seguir, veja as perguntas sugeridas por Leo Chioda, Zoe de Camaris, Melissa Mell e Bela Medeiros, divididas em diferentes temas.

Mas são apenas sugestões. Você pode se inspirar e criar as suas. Mas é importante que seja uma pergunta direta e objetiva, evitando questões ambíguas, imprecisas ou subjetivas.

AMOR E RELAÇÕES

Como devo me posicionar no meu relacionamento? O que poderia fazer ou mudar para encontrar um amor? Como posso fortalecer meu relacionamento com a pessoa que eu amo? O que tal pessoa sente por mim? Como superar o ex? Como devo falar com meu chefe/minha família/minha amiga sobre determinado assunto delicado? Qual o conselho do Tarot para mudar meu padrão de relacionamentos? O que posso aprender com esta relação atual? O que uma relação do passado pôde me ensinar?

DINHEIRO

O que posso fazer para superar dificuldades financeiras? Quais habilidades devo desenvolver para ganhar mais dinheiro? É o melhor momento para investir em um carro? Devo fechar tal negócio? Qual o conselho do Tarot para minha vida material nesse período (mês/trimestre/semestre)?

CARREIRA

Devo prestar o vestibular ou procurar um emprego? Qual vaga de emprego (x ou y) me oferece mais oportunidades no momento? O que posso fazer para progredir na minha carreira? O que devo fazer para ser promovida? No que devo investir para alavancar meu negócio? Como devo agir na reunião de trabalho? Este é um bom momento para uma mudança de carreira?

SAÚDE

O que devo fazer para melhorar minha saúde? Como posso aumentar minha energia? O que preciso fazer para lidar com determinado problema de saúde? Como posso gerir melhor minha rotina/hábitos?

GERAIS

O que faço nessa situação? O que fazer para mudar determinada situação? O que mais preciso saber sobre mim mesmo? O que precisa aprender neste momento da vida? Qual o conselho para meu dia/semana/mês etc.?

+ Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis.

+ Descubra oportunidades e desafios de Abril a Junho de 2022 nas suas Previsões Numerológicas, leia agora sua amostra grátis.

+ Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora!

+ Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br