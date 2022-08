Ascendente x Descendente: qual a diferença e por que são importantes

Se você curte Astrologia, certamente já ouviu falar em Signo Ascendente. Mas e Descendente, você sabe o que é? Conhece a diferença entre Ascendente e Descendente? Esses são dois ângulos super importantes do nosso Mapa Astral, pois ajudam a entender a nossa personalidade, como ela se formou e como ela funciona.

Entender os ângulos do nosso Mapa nos dá ferramentas para entender e alterar o nosso destino. Há uma razão pela qual somos assim, mas há opções de ser diferentes.

Por isso, neste artigo, vamos entender a diferença entre Ascendente x Descendente e por que são importantes.

Entendendo os ângulos do Mapa Astral

O Mapa Astral é uma fotografia do céu no momento em que nascemos. É calculado segundo a data, a hora e o lugar de nascimento, o que determinará os nossos potenciais e características.

Todo Mapa é um círculo (a mandala astrológica) dividido em 12 partes, que são as 12 casas astrológicas e os 12 signos. Nesse círculo, existe uma “cruz” que forma os quatro ângulos mais importantes do mapa:

Ascendente representa o ponto cardeal leste e fica na Casa 1 Descendente, oposto ao Ascendente, representa o ponto cardeal oeste e fica na Casa 7 Meio do Céu representa o ponto mais alto em relação à pessoa cujo mapa é analisado e fica na Casa 10 Fundo do Céu, oposto ao Meio do Céu, é o que está no fundo, na Casa 4

Ascendente x Descendente

Neste artigo, a gente vai focar nestes dois pontos: Ascendente e Descendente.

Ascendente

O signo Ascendente é aquele que estava ascendendo no horizonte no momento em que você nasceu e depende da hora e da cidade em que você nasceu. Por isso, uma pessoa que nasceu no mesmo dia e hora que você, mas em um lugar diferente, pode ter outro signo ascendente. Localizado na Cúspide da Casa 1, mostra a nossa personalidade, nosso temperamento, nossa individualidade e forma de nos expressarmos. As características do signo Ascendente costumam ser a primeira coisa que as outras pessoas notam na gente, a primeira impressão que as pessoas têm da gente. Também indica como você deseja ser visto pelas outras pessoas, seu jeito de se vestir, sua constituição física e até a sua profissão.

Descendente

Oposto ao Ascendente no Mapa, na Cúspide da Casa 7, mostra nossas parcerias conjugais e de negócios, o casamento, o divórcio, os contratos, os processos, as negociações, qualquer trato com o público. O significado do Descendente mostra como será o seu par amoroso. Não significa que você vai se apaixonar apenas por pessoas daquele signo, mas que as características daquele signo predominantemente atrairão você. Envolve nossos inimigos declarados, a nossa cooperação (ou falta de) com os demais. Indica também aquilo que mais nos falta, já que está em oposição a Primeira Casa, que é a casa dos nossos traços mais marcados de personalidade. São características nossas, com as quais ainda não entramos em contato, qualidades ainda não desenvolvidas.

A importância do Ascendente e do Descendente

O Ascendente e o Descendente, na Astrologia, representam respectivamente o Eu e o Outro, e funcionam em termos de complementação e projeção.

Ou seja, buscamos no outro aquilo que acreditamos que nos falta, porque nascemos com a sensação inata de que somos incompletos e de que temos que buscar no mundo a nossa outra metade que virá nos completar.

Descubra seu Ascendente e Descendente

Aqui você pode saber qual é o seu Ascendente e o Descendente gratuitamente. Abaixo, veja algumas interpretações para seu Ascendente. No entanto, é importante lembrar que para melhor análise do seu jeito de ser, você precisa considerar todos os pontos de seu Mapa Astral.

Marcia Fervienza

Astróloga há mais de 15 anos e psicóloga, atua como colaboradora em Astrologia para diversas revistas e possui trabalhos publicados em vários países. Oferece atendimentos astrológicos.

info@marciafervienza.com