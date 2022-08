O fato de não ter gostado do resultado de um jogo de Tarot ou de ter considerado as cartas difíceis, não significa que outro sorteio deve ser feito. É preciso lidar com os arcanos que saíram. Mas as previsões do Tarot são definitivas?

Essa é uma pergunta muito recorrente no Tarot. E muitas pessoas já deixaram de fazer uma leitura de Tarot com medo do que as cartas poderiam mostra ou tiveram vontade de consultar novamente depois de ler o resultado e achar que as cartas foram muito desafiadoras.

Estes são alguns mitos sobre o Tarot (veja outros aqui!) e que podem prejudicar seu entendimento sobre o estudo e a performance oracular. O tarólogo Leo Chioda explica melhor tudo isso a seguir.

Antes, se você está com alguma questão desafiadora, Joguei aqui o Tarot Direto e tenha conselhos sobre quais caminhos seguir.

As previsões do Tarot são definitivas?

Não, as previsões do Tarot não são definitivas, nem as cartas de Tarot que sorteamos não são fatalísticas ou determinísticas. O oráculo e seus Arcanos são sinalizadores.

Para entender melhor, imagine uma estrada. As cartas mostram como estão a estrada — seus desvios, suas curvas, seus perigos.

A interpretação das cartas do Tarot nos ajuda a ver como estão o nosso carro, o movimento da pista e o que podemos encontrar ao longo do trecho.

E não podemos nos esquecer: esse trecho específico que o Tarot mostra é o mesmo que a duração da viagem e o prazo de validade da leitura.

Assim, com o Tarot, podemos saber de antemão o que há lá na frente do nosso caminho. Mas essas informações que um jogo de Tarot nos proporciona não nos tira a liberdade de escolhermos outra rodovia para seguir.

Cartas apontam traição: e agora?

Imagine a situação a seguir. Uma pessoa pergunta no Tarot do Amor (experimente aqui) sobre o andamento de um romance e as cartas apontam para perigos de traição e distanciamento emocional.

Depois da análise nada agradável, a consulente se entristece com as tendências, mas fica alerta ao parceiro. E pode escolher:

Se ela persiste na relação, sua postura pode mudar os rumos da convivência, porque ela sabe dos percalços que poderão surgir. Se ela rompe com o parceiro, o sofrimento pode ser inevitável no começo, mas ela evita passar pelo trecho turbulento que as cartas alertaram.

Sabendo disso, é importante entender que o Tarot em si não escolhe o melhor caminho por nós, mas nos orienta sobre as possíveis delícias e desgraças. As cartas são indicativos do que está por vir, embora a decisão de seguir em frente ou dar meia volta seja sempre nossa.

Leo Chioda

Leo Chioda é escritor e um dos principais tarólogos em atividade no Brasil. Graduado em Letras pela UNESP, atualmente desenvolve uma tese sobre poesia e alquimia na USP. Assina o blog e as redes sociais do Café Tarot desde 2006, onde publica associações entre os arcanos e a cultura popular, a literatura, a música e o cinema.

l.chioda@personare.com.br