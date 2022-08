As Previsões Astrológicas de 22 a 28 de agosto de 2022 indicam que a semana tem um tom coletivo turbulento, enquanto a vida pessoal está mais sujeita a altos e baixos. A seguir, veja um resumo da semana:

Forte propensão a acidentes e aumento de violência, por conta do Sol em tensão com Marte. No mundo dos famosos, por causa da tensão entre Vênus e Urano, podem ser anunciados desentendimentos ou mesmo rupturas, seja em parcerias afetivas ou profissionais. Até quinta-feira (25), Mercúrio em bom aspecto com Plutão ajuda a trazer perspicácia. Marte em sextil com Júpiter a partir do sábado (27) suplementa a coragem e energia para quem teve algum abalo, como, por exemplo, uma indisposição física ou emocional. Nesta semana, o Sol ingressa em Virgem, focando mais em eficiência e saúde. Já Mercúrio, em Libra, aumenta a inteligência relacional. A Lua Nova começa no sábado (27), ensejando um ciclo novo e levando boa parte destes aspectos a funcionarem como pano de fundo durante um mês, tempo de duração de cada lunação.

Lembre-se que os trânsitos coletivos conversam com os seus trânsitos pessoais, por isso é importante ver as previsões personalizadas, que você encontra aqui no Horóscopo Personare.

Mercúrio, Netuno e Plutão: da distração à sagacidade

Até terça-feira (23), Mercúrio se opõe a Netuno, aspecto que tende a trazer mais atrasos e atrapalhos para o dia a dia, como transtornos causados pelo trânsito. Aqui vão algumas possibilidades que podem ocorrer e respectivas dicas para lidar com este aspecto:

Distração: confira mais documentos, redobre atenção no trabalho e tenha atenção com comunicados emitidos, para não deixar passar algo relevante. Atrasos: se você tem algum compromisso importante, procure sair com bastante antecedência. Distorção: em assuntos importantes, verifique se o destinatário entendeu corretamente a mensagem, pois há propensão a mal entendidos. Esforce-se mais pela clareza. Promessas, informações e dados falsos: fique atento às famosas fake news.

Além disso, até quinta-feira (25), Mercúrio faz trígono com Plutão, o que produz doses de sagacidade e ajuda a contrapor a oposição de Mercúrio com Netuno. Conversas mais profundas e curativas tendem a emergir. Aproveite!

Sol em quadratura com Marte: agitação e irritabilidade

Nesta e na próxima semana, Sol e Marte ficam em quadratura. Este é um aspecto muito dinâmico, que empurra para a ação, mas que pode trazer mais correria, agitação e irritabilidade. Aqui vão algumas dicas para lidar com ele:

No coletivo, será visível aumento de agressividade e notícias de acidentes. Se as pessoas estão mais irritáveis e briguentas, é tempo de ter mais tato e cautela, concorda? Palpites não solicitados, falas agressivas e atitudes que soem impositivas devem ser evitadas. Atente para a forma como você se comunica. Porém, se o outro abordá-lo agressivamente, use técnicas que desmontem a reatividade excessiva e lembre-se de que problemas pessoais podem estar sendo projetados. Se você estiver mais explosivo ou agitado, a atividade física pode ajudar a descarregar o excesso de energia, além de práticas que ajudem a serenar. Eventualmente, desabafar pode ser uma delas, pois é uma forma de descarregar algo e depois ver o quadro todo com menos emoção. Cuide com a impulsividade, também aumentada. Não tome decisões de cabeça quente. Verifique como está lidando com estresse e pressão. Quando possível, tente se desligar para descansar.

Vênus em tensão com Urano e Saturno

A partir da quarta-feira (24), podendo ser sentido por algumas pessoas até antes, Vênus começa a quadrar Urano. Além disso, Vênus se opõe a Saturno a partir de sexta (26).

Veja manifestações possíveis, observando que nem tudo precisa acontecer com você:

No coletivo, propensão a notícias de rupturas, seja entre nações, parceiros amorosos ou profissionais. Na vida pessoal, também pode haver rupturas e acontecimentos imprevistos em relações que já estejam muito tensionadas. Mas outra possibilidade é apenas a de um certo afastamento por esses dias. Chance de encontros serem desmarcados em razão de imprevistos. Época mais turbulenta para as pessoas, com potencial, por exemplo, de rápida hospitalização de um parente. Oscilações financeiras podem acontecer por estes dias. Surgimento de gastos e despesas inesperados. Deveres tendem a se interpor ao lazer no final de semana e/ou as pessoas ficarem mais fechadas. Não é a melhor época para o âmbito social, mas isso dura alguns dias e passa. Atenção para questões envolvendo autoestima em uma semana mais tendente a oscilações, podendo levar a maior reatividade, como foi falado sobre Sol/Marte.

Sol e Mercúrio mudam de signo nesta semana

O Sol ingressa em Virgem na terça-feira (23) e Mercúrio em Libra, na quinta (25).

Depois de uma fase festiva e muito voltada para o lazer e o prazer, o Sol em Virgem fala em observar mais o dia a dia, a saúde e o trabalho. Veja aqui tudo sobre o signo de Virgem.

Como signo do elemento Terra, Virgem nos faz focar muito no que é prático, com ótimos resultados a partir disso. Este é também o signo da alimentação, por isso, agora é hora de pensar em simplicidade, regularidade e saúde, deixando para trás os excessos leoninos.

Já Mercúrio ingressa em um signo altamente relacional: Libra. Negociações, conversas e interações terão destaque até 23 de setembro.

Libra é o signo do outro e do público, por isso, esta é uma época de ouro para ouvir e entender o outro, tentando se aproximar mais, ainda que possa estar mais tumultuado especificamente nesta semana. Saiba tudo sobre Libra aqui.

Marte em sextil com Júpiter a partir de sábado

Um contato estimulante da semana é o de Marte em sextil com Júpiter, a partir de sábado (27). Com isso, temos mais ousadia e espírito de aventura, o que vai se estender para a próxima semana.

O aspecto também suplementa a energia e coragem, o que pode ser útil em abalos físicos ou emocionais.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente e online. É autora do ebook “Signos astrológicos – as doze etapas para a auto-realização”. Trabalha com o Iluminare, terapia que acessa o inconsciente e que tem seus fundamentos no Xamanismo. É idealizadora do curso Alimentação no Mapa Astral no Personare.

vanessatuleski@gmail.com