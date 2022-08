Como ler as previsões astrológicas para a minha vida?

O fato de você “ser” de Touro ou de Libra é importante ao consultar o horóscopo, mas não só isso. Afinal, seu signo é, na verdade, todo o seu Mapa Astral. Então, você deve estar se perguntar: como faço para ler as previsões astrológicas para a minha vida?

A resposta é que você deve considerar todo o seu Mapa Astral na leitura do horóscopo, cruzando a posição dos planetas do momento em que você nasceu com o céu do momento, ou seja, os trânsitos planetários atuais.

O Horóscopo Personalizado Personare faz isso por você. Ele analisa os aspectos e traz informações sobre acontecimentos e tendências para um certo período. Por isso, ele é diferente dos horóscopos comuns que você vê em jornais e revistas, pois esses horóscopos consideram apenas seu signo solar.

Como ler as previsões astrológicas no Horóscopo Personalizado?

Para ver seu horóscopo completo, com todos os trânsitos, é preciso ter feito o seu Mapa Astral (pode ser a versão mini!), com nome completo, data, hora e local de nascimento.

Depois disso, você encontra seu Horóscopo Personalizado na página inicial do Personare (clique aqui), basta fazer login com e-mail e senha cadastrados.

Cada trânsito astrológico tem um período para acontecer. O trânsito mais recente vai aparecer de início, mas na barra lateral direita você encontra uma lista com todos os demais trânsitos ativos. Basta clicar no título para ler o significado e período de cada trânsito.

