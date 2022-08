Dia da Gestante: conheça a terapia que ajuda a criar vínculos com o bebê desde a barriga

O Dia da Gestante, celebrado anualmente em 15 de agosto, é uma data que serve não somente para parabenizar as grávidas, mas de conscientização e reflexão. Afinal, muitas emoções e sentimentos têm origem no período gestacional.

Podem ser medos, traumas, inseguranças, doenças, padrões ou comportamentos que até se repetem na família e outras memórias que vão nos acompanhar durante toda a vida, até o momento em que os sentimentos são conscientizados e ressignificados.

Isso demonstra como esse período tem influência e importância, e o quanto um trabalho preventivo pode minimizar impactos consideráveis.

Por isso, neste Dia da Gestante, conheça a seguir a terapia que ajuda a criar vínculos com o bebê desde a barriga: a Psicoembriologia, cujas técnicas contribuem para o desenvolvimento íntegro dos filhos e dá suporte para a gestante e o casal percorrer todas as fases da gravidez com mais leveza e menos inseguranças.

O que é a Psicoembriologia?

A Psicoembriologia é uma gestação psicoassistida que nos ensina que é possível atuar durante toda a gravidez para auxiliar na boa formação de bebês, resgatando a valorização e a essência da força do feminino, da maternidade e do parto como um evento natural na vida de uma mulher o qual pode ser desassociado de dores e medos.

O casal pode mergulhar junto nesse processo para compartilhar e criar desde o início o vínculo com o bebê.

Como a Psicoembriologia atua durante a gestação?

Quando um bebê está dentro da barriga, ele não tem discernimento de que é um ser diferente da mãe, ele se torna uma esponja absorvendo e pulsando os desejos da mãe que podem ser tanto positivos, quanto negativos, seja de forma consciente ou inconsciente. ]

Portanto, todas as sensações que a mãe sente, o bebê também sentirá como sendo seu, o que pode causar registros negativos em seu sistema psíquico.

A Psicoembriologia é considerada uma forma de psicanálise preventiva em que o psicoembriólogo faz o filtro psíquico de heranças informativas negativas (também chamadas de crenças) que os pais podem passar para o bebê e ensina meios para que a mãe tenha uma comunicação verbal e mental com seu bebê para que possa explicar a todo o momento o que está acontecendo.

Dia da Gestante: como recorrer à Psicoembriologia

É muito comum a gestante sentir medo, inseguranças sobre o parto, sobre a saúde do bebê e demais questões do dia a dia, então esse ato de conversar com o bebê e explicar o que está acontecendo evita que suas emoções afetem seu desenvolvimento físico e mental.

No acompanhamento, a gestante tem um espaço de fala onde traz a tona suas questões, e o psicoembriólogo faz o filtro dessas emoções com o bebê. Também é utilizado relaxamentos, visualizações criativas e orientações sobre como manter o equilíbrio durante todo o período de gestação, parto e pós-parto.

O trabalho com a Psicoembriologia pode ser iniciado assim que a gravidez é descoberta e é realizado durante toda a gestação em sessões semanais, sendo possível dar continuidade até os três anos de idade da criança, que é um período de extrema importância em sua formação.

Agende aqui uma entrevista com a psicoembrióloga e terapeuta Monalihsa Cávallaro, fale dos seus anseios e dúvidas e entenda como um acompanhamento online exclusivo pode promover bem-estar emocional desde a pré-concepção até o pós-parto.

Ter essa consciência e percepção pode alterar completamente a relação com a maternidade, resgatando a essência do feminino que é capaz de gerar, nutrir e criar vínculo e conexão com o bebê, acolhendo e gerando uma base de segurança antes mesmo de seu nascimento.

Monalihsa Cávallaro

Monalihsa Cávallaro

Psicoembrióloga, terapeuta e nutricionista

