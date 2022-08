Quais as previsões para sua vida amorosa neste ano?

Se existe o Dia dos Namorados, por que não existiria um Dia dos Solteiros? Alguém pensou nisso e definiu que 15 de agosto é uma data destinada para as pessoas que não têm um relacionamento amoroso sério. Seja você uma pessoa comprometida ou não, é sempre legal saber as previsões para sua vida amorosa, não é?

Calcular o número do seu Ano Pessoal pode trazer, além de previsões, algumas dicas para você curtir o amor da melhor forma possível e fazer melhores escolhas.

Por isso, o numerólogo Yub Miranda conta a seguir o que seu Ano Pessoal reserva para o amor. As previsões valem tanto para quem está só, pois há dicas para quem busca um crush para chamar de seu, quanto para quem já está em um relacionamento, porque pode aproveitar para ver como deixar sua relação ainda melhor.

Veja as previsões para o amor

Descubra aqui seu Ano Pessoal e depois confira abaixo como ser mais feliz no amor! Lembrando que essas são previsões anuais – de janeiro a dezembro. Dica: se você já quiser ir se adiantando, já pode ver como será sua vida em 2023 aqui no Mapa do Ano do Personare.

ANO PESSOAL 1

Esse ano deixar sua vida amorosa mais colorida. Afinal, você terá a oportunidade de viver momentos muito especiais ao lado de seu amor. Se estiver solteira, o período é ótimo para conhecer alguém e começar uma relação. Como estará mais corajosa, que tal tomar a iniciativa e se declarar para aquela pessoa especial? É possível que, neste ano, você goste de ficar perto de pessoas mais jovens, independentes e originais.

ANO PESSOAL 2

Neste ano, suas emoções estarão fervendo e você terá amor para dar e vender. Também poderá ficar mais sensível e com vontade de proteger quem ama. Além disso, sua boa conversa vai fazer com que todos gostem de sua companhia. Se estiver solteira, poderá sentir vontade de encontrar um amor. Então, vá atrás do que deseja e viva um ano romântico, ao lado de uma pessoa educada e muito carinhosa.

ANO PESSOAL 3

Este ano promete muito romantismo. Você também terá a chance de sair mais com seu amor e fazer programas que vão render boas risadas. Que tal reservar um fim de semana para sair da rotina e conhecer novos lugares? Aproveite esse período para viver fortes emoções ao lado de quem gosta. Se estiver solteira, pretendentes não vão faltar para preencher seu coração. Você poderá atrair gente bonita, engraçada e que adora conversar.

ANO PESSOAL 4

Este é o ano ideal para relaxar e ficar perto de quem ama, então invente ideias para passar mais tempo com seu amor. Por exemplo, convide a pessoa para ajudar você a decorar a casa ou fazer aquela reforma que vocês tanto sonhavam. Você também vai estar a fim de viver uma relação mais séria, então poderá noivar ou casar. Se estiver solteira, é possível que seja pedida em namoro. Você sentirá mais atração por pessoas trabalhadoras e responsáveis.

ANO PESSOAL 5

Este ano você viverá ótimos momentos ao lado de seu amor. E para deixar sua relação ainda melhor, experimente sair mais, viajar e reservar um tempinho para encontrar os amigos. O importante é que você e seu par tenham tempo para fazer o que gostam. Se estiver solteira, vai ter muitas oportunidades de conhecer alguém diferente e começar uma história de amor intensa e especial.

ANO PESSOAL 6

Neste ano, você fará de tudo para viver um clima de paz e amor com seu par. A época também é boa para resolver as diferenças por meio de uma boa conversa. Desse jeito, sua relação ficará cada vez mais forte. Se estiver solteira, você poderá ficar bem mais romântica e carente. Aproveite para sair e conhecer gente nova. É provável que um amigo vire um grande amor, ou que alguém do seu círculo de amizades apresente você a uma pessoa especial.

ANO PESSOAL 7

Este ano você terá que colocar para fora as suas emoções e dizer o que pensa para seu amor. Então, fale com sinceridade e procure ficar cada vez mais íntima de quem ama. Se estiver solteira, poderá conhecer alguém em algum local voltado para os estudos, como no laboratório da faculdade, na biblioteca, na sala de aula ou em um curso. Por isso, terá chances de encontrar alguém com um gosto parecido com o seu.

ANO PESSOAL 8

Neste ano, você e seu amor terão a oportunidade de melhorar de vida, pagando as contas e economizando dinheiro. A época também é ideal para realizar alguns sonhos no amor, como, por exemplo, fazer alguma viagem com a pessoa amada, casar ou ir para uma segunda lua de mel. Se estiver solteira, poderá se sentir atraída por uma pessoa poderosa, com uma boa condição financeira ou bem sucedida na profissão. Aproveite!

ANO PESSOAL 9

Pode ser que neste ano você fique mais quieta e tenha menos tempo para estar perto de seu amor. Mas isso não é motivo para deixar a relação ficar sem graça. Se perceber que alguma coisa não está agradando, converse sinceramente com seu par. Isso dará a você a chance de mudar o que não está legal e ter mais apoio do outro. Se estiver solteira, você poderá se sentir atraída por uma pessoa muito compreensiva. Se jogue de cabeça nessa relação, você só tem a ganhar.





