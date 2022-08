Descubra como a poderosa Lua Cheia pode agir na sua vida

Nesta quinta-feira (11/8), começou mais uma Lua Cheia, um dos fenômenos astronômicos mais bonitos que podemos ver sem dificuldade, que é quando a Lua reflete a luz do Sol. Desta vez, ainda tivemos a última Superlua de 2022. Quer saber como esta poderosa Lua Cheia pode agir na sua vida?

No geral, a astróloga Vanessa Tuleski reforça que a Lua Cheia poderá acentuar as tensões até o fim do mês. São esperados aumento da polarização, grande instabilidade, perdas de pessoas conhecidas e desastres naturais. No individual, podemos sentir cansaço físico e mental.

Mas cada um de nós tem um Mapa Astral diferente e, portanto, o trânsito dos planetas poderá agir de forma mais ou mens intensas nas nossas vidas. Por isso, é preciso ver o seu Horóscopo Personalizado, que é um serviço gratuito que relaciona o Céu geral com o seu mapa de nascimento.

Lá, por exemplo, você poderá ver dicas como: “Cuidado apenas com uma certa flutuação emocional por estes dias, evite tomar decisões importantes concernentes ao trabalho. Espere passar a fase de flutuação psicológica marcada pela Lua Cheia, afinal são só alguns dias!”.

A Lua Cheia começou no signo de Aquário nesta quinta (11) e, nesta sexta (12), ela ingressa em Peixes, ou seja, as emoções podem ficar ainda mais acentuadas. Somente na próxima sexta-feira (19), a Lua inicia a fase Minguante em Touro. Veja aqui a data de todas as fases da Lua e o signo em que ocorrerão em 2022.

Previsões para a poderosa Lua Cheia

Como toda Lua Cheia, o satélite da Terra faz oposição ao Sol. Por isso, uma área da sua vida está sendo ativada pelo astro-rei. Por isso, veja onde estão transitando o Sol e a Lua neste momento no seu mapa, e saiba qual área da sua vida está sendo mais mexida.

Veja aqui no Horóscopo Personalizado em qual casa astrológica o Sol e a Lua. Depois, veja abaixo quais temas podem ser destacados na sua vida, relacionados às previsões coletivas desta última Superlua de 2022 aqui.

Sol caindo na Casa 1: novos rumos e mudanças pessoais. Veja também Casa 7. Sol caindo na Casa 2: destaque para assuntos financeiros, autoestima e de valores pessoais. Veja também Casa 8. Sol caindo na Casa 3: novas ideias, contatos e novidades ou alterações para irmãos. Veja também Casa 9. Sol caindo na Casa 4: destaque para lar, família e vida pessoal. Veja também Casa 10. Sol caindo na Casa 5: temáticas de amores, filhos, criatividade e identidade. Veja também Casa 11. Sol caindo na Casa 6: alterações envolvendo trabalho, rotina e saúde. Veja também Casa 12. Sol caindo na Casa 7: mexidas em questões de relacionamentos e parcerias. Veja também Casa 1. Sol caindo na Casa 8: assuntos financeiros em conjunto, partilhas, transformações. Veja também Casa 2. Sol caindo na Casa 9: mobilização de questões acadêmicas, jurídicas ou ligadas a algum projeto de expansão. Veja também Casa 3. Sol caindo na Casa 10: novidades e alterações de carreira e objetivos. Veja também Casa 4. Sol caindo na Casa 11: ativações envolvendo amigos e questões ligadas ao seu futuro. Veja também Casa 5. Sol caindo na Casa 12: mexidas no inconsciente e em assuntos que estavam ocultos e lidar com situações que vão além da sua individualidade e arbítrio. Veja também Casa 6.

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br