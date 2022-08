Vênus ingressa em Leão e muda totalmente o clima no amor; entenda!

Depois de um período no sensível e emotivo signo de Câncer, Vênus ingressa em Leão, o signo mais alegre, exuberante e brilhante do zodíaco, nesta quinta-feira (11/8), mudando totalmente o clima no amor. A tendência é de que, neste período, que vai até 4 de setembro, os relacionamentos exijam nossa melhor performance.

Vênus é o planeta do amor e, ao longo do ano, vai passando por vários signos. Com isso, muda as nuances na forma como a gente experimenta o amor e vive as relações. Veja aqui o calendário completo dos trânsitos de Vênus em 2022.

Quando está no signo de Leão (saiba tudo sobre o signo aqui), o amor fica expansivo, pede mais demonstrações de afeto e favorece a diversão nos relacionamentos.

A seguir, você encontra as previsões do trânsito de Vênus em Leão e descobre como aproveitar esse período se você está ou não em um relacionamento. Mas lembre-se que além de Vênus, outros planetas estão atuando na sua vida. Fique de olho nos seus trânsitos pessoais aqui no seu Horóscopo Personalizado!

Vênus ingressa em Leão, o que muda…

Para quem não está em um relacionamento:

Invista em todo o seu poder de atração, esbanjando alegria e autoconfiança, mas fazendo a outra pessoa se sentir alvo da sua atenção também. Se você convidá-la para algo especial (e, ainda por cima, descolar o convite), terá muitos pontos a seu favor. Experimente, ainda, elogiar a pessoa que gosta na medida certa ou demonstrar que ela tem algum traço ou característica que você admira. A hora é para ser uma pessoa mais extrovertida, expressiva e também caprichar no seu visual. Se um namoro começar a partir de agora, no mínimo poderá ser quente e marcante, já que Vênus transita por um signo do elemento Fogo. Esta é uma das melhores épocas do ano para a paquera! Mas lembre-se que não há nada mais repelente do que alguém que se acha o máximo e não estende este tapete vermelho para a outra pessoa também. No amor, conquista quem faz o outro se sentir especial.

Sugestões de lugares para encontrar pessoas para relacionamentos: nas melhores festas, eventos, bares, e nos lugares mais alegres e animados.

Para quem está em um relacionamento:

Desacomode-se. Seja uma pessoa mais expressiva, faça surpresas, fale o que sente. Pense em momentos de lazer com quem você gosta: férias, praia, passeios, etc. Este posicionamento também é perfeito para presentear ou ter gestos mais grandiosos. Lembre-se que elogio nunca é demais e não custa ressaltar o quanto você acha a pessoa amada atraente e enxerga as suas qualidades. Muito interessante também para liberar a criatividade, inclusive no erotismo. Brinque e aqueça a sua relação! Se brigas acontecerem agora, ou é porque alguém vem sendo com muito egocentrismo ou egoísmo, ou porque a outra pessoa é quem está muito apagada. Vocês precisam lembrar do brilho e da autoestima nas doses certas. Favorável para você cuidar mais da beleza, se gostar mais e lembrar da pessoal especial que é, e também da pessoa parceira. Se você andou se desgastando por qualquer motivo, como excesso de trabalho, coloque diversão na sua vida para retomar a sua expressividade e voltar a investir com tudo em si e no amor.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente e online. É autora do ebook “Signos astrológicos – as doze etapas para a auto-realização”. Trabalha com o Iluminare, terapia que acessa o inconsciente e que tem seus fundamentos no Xamanismo. É idealizadora do curso Alimentação no Mapa Astral no Personare.

vanessatuleski@gmail.com