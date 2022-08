Última Superlua de 2022 ocorre nesta quinta: entenda e veja as previsões

Nesta quinta-feira (11/8), mais uma Superlua poderá ser observada no céu de todo o Brasil — desde que as condições de tempo sejam favoráveis, claro. E mais: será a terceira e última Superlua de 2022.

Esta Superlua de agosto é conhecida como Superlua de Esturjão, uma denominação que vem dos povos indígenas da América do Norte que tem relação com a época em que o peixe é encontrado em quantidade. No entanto, o apelido não possui significado especial na Astrologia.

Neste artigo, as astrólogas Vanessa Tuleski e Naiara Tomayno explicam o fenômeno do ponto de vista da Astrologia e contam como cada pessoa pode ver as previsões para a sua vida.

O que significa a Superlua?

As superluas acontecem quando a fase cheia coincide com o perigeu, ou seja, quando o satélite natural está no ponto mais próximo da Terra, o que vai ocorrer às 22h35min (horário de Brasília) desta quinta. Com isso, a Lua parece maior e mais brilhante do que o normal.

Segundo Vanessa Tuleski, alguns astrólogos tendem a associar as superluas ao aumento de catástrofes naturais no período de até cinco dias antes e depois dela, mas não há consenso sobre esses efeitos.

“No entanto, como qualquer Lua Cheia, ela vai amplificar o que estiver no Céu no momento em que estiver ocorrendo”, afirma Vanessa.

Naiara Tomayno lembra que toda Lua Cheia é um ponto de culminância, quando a gente conseguiu enfrentar os desafios da fase anterior, a Lua Crescente. “É bom ou ruim? Pode ou não fazer ritual nesta fase? Depende. Devemos partir do princípio de que o que estava bom, dará frutos. E o que estava tenso, também terá seus resultados”, aponta Naiara.

Significados da última Superlua de 2022

Toda Lua Cheia é uma oposição do Sol com a Lua. Por exemplo, nesta quinta-feira de Superlua, a Lua vai estar em Aquário e o Sol vai estar em Leão.

Assim, se por um lado Leão tem relação com os interesses pessoais, as questões da nossa criança interior e os nossos desejos, Aquário pede um olhar para o coletivo e para o novo.

“Temos uma ideia de complemento aí, já que Leão e Aquário são opostos complementares. Ou seja, se os seus desejos pessoais servirem bem à sociedade, dará mais certo. E se conseguir colocar as melhorias da sociedade para o futuro respeitando a sua essência, também será melhor”, explica Naiara.

Lua Cheia acentua tensões

Vanessa Tuleski lembra que tudo o que acontece no mapa desta última Superlua de 2022 reverbera até a próxima Lua Nova, que vai ser em 27 de agosto – veja aqui o calendário lunar 2022 completo.

Dessa forma, o principal trânsito astrológico do ano e que está ocorrendo nesta semana, a forte combinação de Saturno com Urano, tocada por Marte e Sol, seguirá repercutindo de forma intensa até o fim do mês.

“Nesse sentido, podemos ter uma forte polarização e grande instabilidade no contexto coletivo, e um grande cansaço físico e mental no plano individual. Como se fosse um arrastar de correntes”, analisa a astróloga. “A combinação vai pedir boa dose de resiliência e paciência na segunda quinzena de agosto”, completa.

Brasil: potencial de crises e perdas

No mapa desta Superlua para o Brasil, Vênus está em oposição com Plutão e ambos os planetas ocupam ângulos astrológicos do mapa astral para o Brasil, respectivamente Fundo do Céu e Meio do Céu, o que coloca esta oposição em destaque.

O aspecto tem a ver com perdas coletivas, como de pessoas famosas ou desastres naturais, assim como acirramento de disputas de poder. Nesse sentido, a especialista lembra que, recentemente, sob o efeito deste contato, morreram o apresentador querido dos brasileiros Jô Soares e Olivia Newton-John, estrela de Grease.

Além disso, a oposição Vênus/Plutão mostra aquilo que não vai bem, como crises financeiras ou afetivas, sendo necessário apertar as contas ou acertar (ou não) as coisas com a pessoa parceira e até com parcerias e sociedades.

“É um momento muito forte de revisão, que pode estourar agora ou então mais próximo da Lua Nova (27/8), quando Vênus vai se envolver em aspectos difíceis. Por isso, será preciso evitar crises ou pelo menos não aumentá-las. Além disso, eventuais cortes financeiros, para quem não está bem financeiramente, podem ser necessários”, aconselha Vanessa.

“Em outras palavras, esta é uma fase de mais intensidade nas relações em geral. Além disso, Vênus, que entra em Leão nesta quinta, pode colocar em destaque questões de autoestima e gratificação pessoal”, finaliza.

Previsões para a última Superlua de 2022

Neste dia 11 de agosto, quando começa a última Superlua de 2022, uma área da sua vida será ativada pelo Sol, ou seja, as previsões para a Superlua podem se destacar em uma parte mais específica da sua vida.

Além disso, vale a pena dar uma olhada, também, na Casa oposta, por onde transita a Lua, pois também há questões ligadas a ela. Veja como:

O Horóscopo Personalizado é uma forma gratuita de ver como os trânsitos astrológicos que estão ocorrendo agora estão se relacionando com a sua vida, porque ele compara o céu atual com o seu mapa de nascimento. No dia da Superlua, veja aqui no Horóscopo Personalizado em qual casa astrológica o Sol estará. Ou seja, não é o Sol do seu mapa astral, mas o trânsito do seu Horóscopo pessoal. Depois de ver a Casa em que o Sol estará, veja abaixo quais temas podem ser destacados na sua vida, relacionados às previsões coletivas que você leu no início deste texto.

Sol caindo na Casa 1: novos rumos e mudanças pessoais. Veja também Casa 7. Sol caindo na Casa 2: destaque para assuntos financeiros, autoestima e de valores pessoais. Veja também Casa 8. Sol caindo na Casa 3: novas ideias, contatos e novidades ou alterações para irmãos. Veja também Casa 9. Sol caindo na Casa 4: destaque para lar, família e vida pessoal. Veja também Casa 10. Sol caindo na Casa 5: temáticas de amores, filhos, criatividade e identidade. Veja também Casa 11. Sol caindo na Casa 6: alterações envolvendo trabalho, rotina e saúde. Veja também Casa 12. Sol caindo na Casa 7: mexidas em questões de relacionamentos e parcerias. Veja também Casa 1. Sol caindo na Casa 8: assuntos financeiros em conjunto, partilhas, transformações. Veja também Casa 2. Sol caindo na Casa 9: mobilização de questões acadêmicas, jurídicas ou ligadas a algum projeto de expansão. Veja também Casa 3. Sol caindo na Casa 10: novidades e alterações de carreira e objetivos. Veja também Casa 4. Sol caindo na Casa 11: ativações envolvendo amigos e questões ligadas ao seu futuro. Veja também Casa 5. Sol caindo na Casa 12: mexidas no inconsciente e em assuntos que estavam ocultos e lidar com situações que vão além da sua individualidade e arbítrio. Veja também Casa 6.

