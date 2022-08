Lua Cheia desta semana pode intensificar tensões coletivas e pessoais

Nesta quinta-feira (11/8), teremos mais uma Lua Cheia, que naturalmente é uma fase de mais mobilização emocional. A grande questão é que estamos vivendo o trânsito astrológico mais importante de 2022: a quadratura entre Urano e Saturno e conjunção com Marte, que inclina a forte aumento de violência e reatividade, além de mais cansaço físico.

A seguir, veja o que isso pode significar no contexto coletivo e individual. Lembre-se que o Céu geral conversa com o seu Mapa Astral. Isso que dizer que você pode ver previsões personalizadas para sua vida só aqui no Horóscopo Personare. E gratuitamente!

Lua Cheia e seus impactos

Dentre as quatro fases da Lua (conheça o significado de todas aqui), a Cheia é a de maior mobilização emocional, com mais animação, mas, por outro lado, também é o momento mais volátil, com tendência ao desequilíbrio e atos impulsivos.

E tudo o que acontece no mapa da Lua cheia reverbera até a próxima Lua Nova, que vai ocorrer no dia 27 de agosto. Veja aqui o calendário lunar 2022 completo!

Trânsito astrológico mais importante de 2022

A Lua Cheia de agosto ocorre durante o trânsito astrológico mais importante de 2022 está acontecendo, que é Marte acionando a quadratura entre Saturno e Urano.

Na semana passada, Marte esteve conjunto a Urano, aspecto que gera bastante agitação, mudanças na rotina e correria, além de imprevistos e turbulência – como as tensões envolvendo Estados Unidos, China e Taiwan. O evento foi a cara deste aspecto, uma vez que ocorreu de forma inesperada e deixou o mundo em sobreaviso.

No contexto coletivo, a quadratura de Marte com Saturno tende a manter a rigidez e um forte clima de disputa, em que ninguém quer ceder, numa espécie de briga de titãs. Contudo, os aspectos fluentes de Marte sinalizam a necessidade de muita estratégia e busca por vias indiretas de solução dos conflitos.

Com a fase da Lua Cheia, algumas coisas podem parecer maiores do que são. Além de tudo, no mapa da Lua cheia para o Brasil, Plutão está em destaque, indicando uma quinzena de acirradas disputas de poder.

Tensões no contexto individual também

No plano individual, a combinação Marte/Saturno, vista pelos astrólogos antigos como associada à violência, deve ser encarada sem paranoias. Esta é uma semana para se acautelar e escolher quais brigas comprar.

Disputas podem ser bem cansativas e não serem resolvidas de forma amigável, como por exemplo, aquelas envolvendo empresas, talvez tendo-se de recorrer a canais oficiais, o que requer paciência, trabalho e tempo de espera. Além disso, o dia a dia pode ter mais obstáculos, demoras e cansaço.

Além disso, Marte, também em sextil com Netuno e em trígono com Plutão, favorece buscar formas de relaxar, ser resiliente e persistente. O aspecto de Marte com Plutão colabora para “segurar o rojão”, pois suplementa a vitalidade neste contexto de mais exigência e trabalho.

DICA

Por isso, se formos sacudidos por imprevistos e/ou notícias mais fortes, precisamos saber buscar equilíbrio. Preste atenção, ainda, pois será preciso lidar com um coquetel que envolve nervosismo, imprevistos, anseios de mudança e impaciência, mas também responsabilidades, além de questionamentos mais profundos, por conta da oposição de Vênus com Plutão.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente e online. É autora do ebook “Signos astrológicos – as doze etapas para a auto-realização”. Trabalha com o Iluminare, terapia que acessa o inconsciente e que tem seus fundamentos no Xamanismo. É idealizadora do curso Alimentação no Mapa Astral no Personare.

vanessatuleski@gmail.com