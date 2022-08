Aprenda a usar a energia para atrair dinheiro

Pare agora, pense e responda para você mesmo: o que é dinheiro para você? E se eu te disser que crenças limitam a sua forma de atrair dinheiro? E como você acha que pode dissolver suas crenças sobre dinheiro? Ou você segue acreditando que a abundância financeira é para poucos? Aprenda neste artigo a usar a energia para atrair dinheiro!

Muitas pessoas acreditam que dinheiro traz alegria, e outras duvidam. O que eu quero te dizer é que ser ou estar alegre certamente te trará mais dinheiro e abundância, pois são energias que andam juntas. Quando falo dinheiro, não significa apenas a moeda, mas também de presentes, oportunidades, negócios, e por aí vai.

Como usar a energia para atrair dinheiro

“Atrair dinheiro é uma escolha, não uma limitação”. Essa é uma frase do Access Consciousness, conjunto de ferramentas que tornam as pessoas conscientes o suficiente para criarem mudanças além do trauma, drama e insanidades que estão presentes nessa vida.

Uma das ferramentas mais conhecidas são as Barras de Access (conheça mais aqui), que funcionam como uma limpeza das crenças e limitações que carregamos.

Mas além de processos corporais, existem classe sobre negócios, relacionamentos, abuso, entidades e muitos outros temas.

Sabe por que estou te contando isso? Para você saber que não está só. E melhor: você pode escolher mudar isso. Entendendo que todas essas considerações são apenas interessantes pontos de vista, que na maioria das vezes nem é nosso.

Passo a passo para atrair dinheiro

Quando você toma consciência você pode mudar essa realidade.

Então, primeiro, se faça as perguntas a seguir e descubra onde estão suas limitações:

O que dinheiro significa para mim? De onde eu ganho dinheiro tenho a possibilidade de fazer mais? Como posso melhorar isso? Eu escolho melhorar isso? Quem são as pessoas que podem me ajudar? Quanto estou me colocando como vítima? De verdade, eu escolho mudar isso? O que eu poderia acrescentar na minha vida hoje que faria ter dinheiro ser divertido?

Perceba as suas respostas. Elas estão leves? São pesadas? Pare por alguns segundos. Visualize a si mesmo daqui um ano fazendo tudo como você está fazendo hoje. Te traz leveza? Agora, imagine-se abrindo as possibilidades… Por fim, visualize-se daqui a cinco anos…

Responder se é leve ou pesado é uma ferramenta muito poderosa. Use-a. Só podemos julgar algo que tentamos. Se permita!

A ANSIEDADE PARALISA VOCÊ? Libere pensamentos sabotadores que aumentam os sintomas de ansiedade e prejudicam o alcance dos seus objetivos pessoais e profissionais. Marque sua consulta aqui, eu posso te ajudar!

+ Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis.

+ Descubra oportunidades e desafios de Abril a Junho de 2022 nas suas Previsões Numerológicas, leia agora sua amostra grátis.

+ Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora!

+ Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!

C a l R ů t y

C a l R ů t y é Facilitadora de Access Consciousness, o que inclui Barra de Access, Facelift, Fundamento e mais de 80 processos corporais. Dedicada disseminar saúde e bem-estar, fundou em 2009 o Espaço Harmozen.

caline@calinerutiliano.com.br