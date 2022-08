Como é seu par amoroso ideal segundo a Astrologia?

O Mapa Astral mostra tudo sobre quem você é, desde as características mais marcantes da sua personalidade até as mais profundas. Com base na sua data, hora e local de nascimento, a Astrologia revela suas principais características, inclusive como é seu par amoroso ideal.

O signo que está na Casa 7 do seu Mapa Astral, também chamado Descendente, mostra as características que predominantemente atrairão você.

Além do Descendente, que representa o outro, o Ascendente, que é o signo na Casa 1, ou seja, exatamente do lado oposto do Mapa, e representante do eu, funcionam de forma complementar e em projeção.

Ou seja, buscamos no outro aquilo que acreditamos que nos falta, porque nascemos com a sensação inata de que somos incompletos e de que temos que buscar no mundo a nossa outra metade que virá nos completar.

Neste texto, você pode entender melhor algumas características do seu par amoroso calculando o seu signo Descendente (Casa 7) – é só fazer o seu Mapa Astral gratuito aqui.

Como é seu par amoroso ideal

Descendente em Libra

Seu par ideal tende a ser sociável, tolerante e extremamente diplomático. No entanto, com tato e diplomacia, este par com características librianas pode lhe levar a fazer exatamente aquilo que deseja, sem que você jamais se dê conta de que está sendo “conduzido”.

Para saber mais, conheça aqui o guia do signo de Libra.

Descendente em Escorpião

Você costuma se sentir atraído por quem tem poder. Além disso, valoriza a fidelidade e a estabilidade inerente ao signo de Escorpião, que incorpora literalmente o sentido de “até que a morte nos separe”. O seu par ideal também curte se entregar à paixão e à sexualidade.

Para saber mais, conheça aqui o guia do signo de Escorpião.

Descendente em Sagitário

O seu par ideal é uma pessoa culta, viajada, filosófica, interessante (às vezes estrangeira, outras vezes bilíngue ou poliglota) e divertida, que também ama a liberdade.

Para saber mais, conheça aqui o guia do signo de Gêmeos.

Descendente em Capricórnio

O seu par ideal é alguém maduro, experiente, com projeto realista de vida, que traga segurança e que o faça se sentir uma pessoa protegida. Tudo isso ajuda esta pessoa a ficar mais confortável em começar uma nova relação, devagar e progressivamente.

Para saber mais, conheça aqui o guia do signo de Capricórnio.

Descendente em Aquário

Por ter fascínio por pessoas que andem pela vida sem qualquer necessidade de palco, as aquarianas, que amam estar em grupos e em suas próprias individualidades, são perfeitas. O seu par ideal procura alguém que preserva independência e liberdade.

Para saber mais, conheça aqui o guia do signo de Aquário.

Descendente em Peixes

O seu par ideal é alguém idealista, que seja empático e compreensivo. Uma pessoa que coloca os outros sempre antes de si e não hesita em exercer o autossacrifício em prol de uma causa maior.

Para saber mais, conheça aqui o guia do signo de Peixes.

Descendente em Áries

O seu par ideal tem personalidade assertiva e dominante, e toma a maior parte das decisões da relação. A escolha de uma pessoa com características arianas responde a uma necessidade interna de manifestar a própria agressividade que carrega.

Para saber mais, conheça aqui o guia do signo de Áries.

Descendente em Touro

O seu par ideal é alguém que ofereça afeto, sensualidade, que seja atraente, mas que também seja simples e prático. A parceria só fica difícil se houver excesso de teimosia de ambos.

Para saber mais, conheça aqui o guia do signo de Touro.

Descendente em Gêmeos

Seu par ideal tem extrema facilidade para discutir qualquer assunto, adora bom papo e é muito sociável. Quanto mais leve o relacionamento, mais envolvido o par geminiano se sente.

Para saber mais, conheça aqui o guia do signo de Gêmeos.

Descendente em Câncer

O seu par ideal é sentimental, caseiro e excelente provedor para tudo que é necessário em seu lar. Quando constrói uma família, pode acabar depositando exclusivamente sobre o outro a responsabilidade por esta provisão – o que pode causar problemas no casamento.

Para saber mais, conheça aqui o guia do signo Câncer.

Descendente em Leão

O seu par ideal age mais com o coração do que com a cabeça. Você curte gente forte e leal. Só cuide para não atribuir exclusivamente à outra pessoa a capacidade de demonstração de afeto, porque você pode deixar seu par carente.

Para saber mais, conheça aqui o guia do signo de Leão.

Descendente em Virgem

O par ideal tem características virginianas, sendo mais exigente e crítico. Quem tem Descendente em Virgem costuma sentir atração pela mentalidade prática e voltada ao trabalho, que focam naquilo que pode ser feito agora e da melhor maneira possível.

Para saber mais, conheça aqui o guia do signo de Virgem.

Marcia Fervienza

Astróloga há mais de 15 anos e psicóloga, atua como colaboradora em Astrologia para diversas revistas e possui trabalhos publicados em vários países. Oferece atendimentos astrológicos.

