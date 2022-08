Vem aí a semana mais tensa do semestre: veja as Previsões de 8 a 14 de agosto de 2022

As Previsões Astrológicas de 8 a 14 de agosto de 2022 indicam que esta pode ser a semana mais tensa do segundo semestre, com teimosia e acirramento de diferenças. Além disso, na vida pessoal, a Lua Cheia vai pedir equilíbrio.

O Céu desta semana tem a forte combinação de Saturno com Urano, que serão tocados por Marte e Sol, o que pode se manifestar com uma forte polarização e grande instabilidade.

No âmbito coletivo, isto gera muita tensão, como é o caso do acirramento de ânimos entre os Estados Unidos e a China na semana passada – que não deve melhorar nesta semana. Muito pelo contrário, pois a Lua Cheia de quinta-feira (11) coloca holofotes sobre essas questões.

A Lua Cheia é uma fase de maior mobilização emocional. Em geral, traz mais animação e extroversão, mas tem também o outro lado: é fácil cair em desequilíbrio, se desestabilizar e cometer atos impulsivos. Por isso, se formos sacudidos por imprevistos e/ou notícias mais fortes, precisamos saber buscar equilíbrio.

Preste atenção, ainda, pois será preciso lidar com um coquetel que envolve nervosismo, imprevistos, anseios de mudança e impaciência, mas também responsabilidades, além de questionamentos mais profundos, por conta da oposição de Vênus com Plutão.

O elemento que dá um tom mais leve é o ingresso de Vênus no exuberante signo de Leão na quinta-feira (11), saindo da fase mais caseira que foi o trânsito do planeta por Câncer. Saiba em detalhes, a seguir, o que promete esta importante semana do segundo semestre de 2022.

Mais uma semana com tensões coletivas

Na semana passada, Marte esteve conjunto a Urano, aspecto que gera bastante agitação, mudanças na rotina e correria, além de imprevistos e turbulência – como as tensões envolvendo Estados Unidos, China e Taiwan. O evento foi a cara deste aspecto, uma vez que ocorreu de forma inesperada e deixou o mundo em sobreaviso.

Nesta semana, Marte quadra Saturno – aspecto de desafio –, mas faz contatos fluentes com Netuno e Plutão.

No contexto coletivo, a quadratura de Marte com Saturno tende a manter a rigidez e um forte clima de disputa, em que ninguém quer ceder, numa espécie de briga de titãs. Contudo, os aspectos fluentes de Marte sinalizam a necessidade de muita estratégia e busca por vias indiretas de solução dos conflitos.

Porém, nesta quinta-feira (11), ocorre a Lua Cheia de agosto, que é uma fase que aumenta as tensões. Tudo o que acontece no mapa da Lua cheia reverbera até a próxima Lua Nova, em 27 de agosto.

Na Lua Cheia, algumas coisas podem parecer maiores do que são. Além de tudo, no mapa da Lua cheia para o Brasil, Plutão está em destaque, indicando uma quinzena de acirradas disputas de poder. Veja aqui o calendário lunar 2022 completo!

E tensões no contexto individual também

No plano individual, a combinação Marte/Saturno, vista pelos astrólogos antigos como associada à violência, deve ser encarada sem paranoias. Esta é uma semana para se acautelar e escolher quais brigas comprar.

Disputas podem ser bem cansativas e não serem resolvidas de forma amigável, como por exemplo, aquelas envolvendo empresas, talvez tendo-se de recorrer a canais oficiais, o que requer paciência, trabalho e tempo de espera. Além disso, o dia a dia pode ter mais obstáculos, demoras e cansaço.

Além disso, Marte, também em sextil com Netuno e em trígono com Plutão, favorece buscar formas de relaxar, ser resiliente e persistente. O aspecto de Marte com Plutão colabora para “segurar o rojão”, pois suplementa a vitalidade neste contexto de mais exigência e trabalho.

Vênus em oposição com Plutão: crises

Outro aspecto de tensão é Vênus em oposição com Plutão. Ocorrendo desde a semana passada, foi muito lamentado o falecimento do apresentador, comediante e escritor Jô Soares.

Vênus está em Câncer e a oposição com Plutão pode ter a ver com perdas. Jô era uma referência afetiva (Vênus em Câncer) nos lares brasileiros (Câncer), tendo começado sua carreira na década de setenta. Nesta semana, ainda é possível ter perdas significativas como a do apresentador.

É um aspecto também associado a perdas coletivas, como as decorrentes de fortes chuvas, ou, ainda, mais notícias de assassinatos em família e feminicídios.

A oposição Vênus/Plutão mostra aquilo que não vai bem, como crises para pessoas da família. Pode ser também uma semana mais difícil no âmbito financeiro para muitos ou, ainda, “acordar” questões afetivas, seja em relações que não estejam indo tão bem, seja pela falta de um relacionamento.

Além disso, é preciso atentar para possessividade e comportamentos obsessivos e de controle nas relações amorosas.

Veja como pode aparecer para você – e que lado positivo pode tirar dele. O aspecto fica exato na madrugada de terça-feira (8) e presente na Lua cheia de quinta-feira (11), começando a se afastar a partir da sexta (12).

Você pode ver previsões personalizadas para sua vida aqui no Horóscopo Personare. E gratuitamente. Aproveite para ver o que cada planeta está destacando na sua vida neste momento.

Vênus ingressa em Leão na quinta-feira

Vênus tem a ver com o que se aprecia e, quando está em Câncer, se aprecia a casa e a vida privada. No Brasil, isto combina com o inverno, época em que é gostoso um programa do tipo TV, cobertor e pipoca.

Na quinta-feira (11), Vênus ingressa em Leão (saiba como aproveitar aqui). Com isso, tende a termos uma fase mais festiva e exuberante até 5 de setembro.

No amor, o planeta pede mais criatividade e presença de espírito. Ganha o coração quem souber elogiar e dar atenção ao outro, seja a pessoa parceira ou uma paquera. É também uma fase para sair mais e caprichar no visual!

Só cuide com o período de 24 a 30 de agosto, quando Vênus em Leão vai passar por turbulências, mas, sobre isso, vou falar quando chegar a última semana de agosto.

Sol em tensão com Urano e Saturno: imprevistos

Marte está passando pela quadratura entre Saturno e Urano, que é a grande marca astrológica de 2021 e 2022. Ela traz um novo mundo pós-pandemia, anseios de mudanças e muita instabilidade, mas a necessidade também de paciência para lidar com tudo isso.

Nesta semana, é o Sol que faz a mesma passagem, ao tocar Urano até o domingo (14), com a quadratura exata na quinta-feira (11), dia da Lua Cheia. Com isso, reitera pressa, correria, urgência, imprevistos, impaciência por mudanças, mas também limites, sanções e barreiras, ao se opor a Saturno, mais marcadamente a partir de quinta-feira.

A quadratura Sol/Urano tem um toque explosivo, podendo trazer, no âmbito coletivo, manifestações e acidentes e, junto com Vênus/Plutão, algo que envolva alguma perda muito lamentada, como a de uma pessoa famosa. Não necessariamente isso TEM de acontecer, mas está dentro do espectro de manifestação destes aspectos.

Na vida pessoal, Sol/Urano agita, mas, com Sol/Saturno, temos que ter paciência para lidar com situações. É como estar entre duas forças antagônicas. Sol/Urano também pode trazer situações inesperadas para muita gente, que podem ser de pequeno porte, como o cancelamento de uma viagem, mas que estressam.

A combinação Sol/Urano/Saturno sublinha o que já vem sendo falado do restante da semana, que é a consciência do que tem de ser mudado, nos mobilizando para fazer as mudanças necessárias.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente e online. É autora do ebook “Signos astrológicos – as doze etapas para a auto-realização”. Trabalha com o Iluminare, terapia que acessa o inconsciente e que tem seus fundamentos no Xamanismo. É idealizadora do curso Alimentação no Mapa Astral no Personare.

vanessatuleski@gmail.com