Quanto dura um jogo de Tarot? Como tudo na nossa vida, o oráculo também tem uma duração. A temporalidade também determina o funcionamento e a eficácia das cartas, porque antes de serem embaralhadas elas, o tempo de atuação daquele jogo deve ser estipulado.

Exemplo: você quer saber o que acontecerá em um dia? Uma semana? Um mês? Três meses? Saber de antemão o tempo que você gostaria é como definir o prazo de validade de um jogo de Tarot.

Essa medida é sempre necessária para não haver perguntas incabíveis às cartas, como ‘estarei feliz quando fizer 85 anos?’ Essa pergunta é considerada um exagero se quem a pergunta tiver 25 ou 30 anos, por exemplo. E isso se dá porque quanto mais distante é o tempo que desejamos analisar, menos detalhes teremos.

Se é imensa a quantidade de situações que nos ocorrem e de escolhas que temos de fazer em um ano, imagine em mais de cinco ou dez anos? Um tempo muito longo entre o momento em que sorteamos e as cartas e o momento que queremos ver é que impede os detalhes e a eficácia dos símbolos.

MAS COMO FUNCIONA A PREVISÃO DO TAROT?

Imagine que estamos em uma praia e vemos um barco no mar: quanto mais perto da praia, mais nítido é o barco — suas cores, seus detalhes, seus movimentos. Quanto mais ele toma distância na direção do mar aberto, menos nítido será o barco.

Longe, no horizonte, os detalhes serão menos visíveis. E é exatamente assim que funciona uma previsão com o Tarot.

Se optamos por ver as tendências de um a seis meses, a leitura será como o barco na praia: repleta de detalhes. Se a tentativa for mais longa, mais generalizada será a leitura e menos detalhes poderão ser vistos, porque muito tempo significa muitas coisas acontecendo.

É para evitar devaneios e abstrações que uma leitura de Tarot sempre deve ter a temporalidade estipulada antes de se embaralhar e sortear as cartas.

O Tarot Mensal (experimente aqui!) é um exemplo óbvio dessa delimitação de tempo. As cartas que você sorteia atuam dentro de um período específico de trinta e um dias, que pode começar hoje.

Há o Tarot Semestral também, que revela tendências e orientações para cada área da sua vida nos próximos meses.

Você pode, ainda, pedir uma orientação para o seu dia. No Tarot do Dia, você sorteia uma única carta.

+ Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis.

+ Descubra oportunidades e desafios de Abril a Junho de 2022 nas suas Previsões Numerológicas, leia agora sua amostra grátis.

+ Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora!

+ Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!

Leo Chioda

Leo Chioda é escritor e um dos principais tarólogos em atividade no Brasil. Graduado em Letras pela UNESP, atualmente desenvolve uma tese sobre poesia e alquimia na USP. Assina o blog e as redes sociais do Café Tarot desde 2006, onde publica associações entre os arcanos e a cultura popular, a literatura, a música e o cinema.

l.chioda@personare.com.br