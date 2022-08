Alerta astrológico: entenda as turbulências de agosto

As previsões para 2022 avisaram: a quadratura entre Saturno e Urano, o principal aspecto astrológico de 2021, não se desfaz neste ano. Agora, ela volta mais forte, ao ser acionada por Marte, podendo provocar pressões, mudanças de rumo e turbulências em agosto de 2022.

Você está preparado? A seguir, entenda tudo sobre os tensos trânsitos planetários deste mês. Mas não esqueça que nem tudo vai afetar a todos da mesma forma – porque cada pessoa têm trânsitos pessoais diferentes. Para saber como o coletivo vai agir na sua vida, fique de olho aqui no seu Horóscopo Personalizado.

Marte/Urano: no que você vai dar uma guinada?

Até o dia 20 de agosto, Marte (o mobilizador do zodíaco) transita pelo signo de Touro, colocando em destaque temáticas taurinas, como finanças, afetos, situações estáveis e conhecidas.

Com Marte conjunto a Urano, planeta ligado a mudanças, podemos modificar o rumo de ações e direções (regidas por Marte) em assuntos práticos, já que Touro é o signo mais prático do zodíaco.

Procure pensar em quais assuntos você vem pensando em dar essa guinada. Podem ser, por exemplo:

Reforma em casa ou em algum cômodo Projetos ligados a uma nova fonte de renda ou a um novo tipo de trabalho Nova direção na vida afetiva.

Lembrando que a Astrologia revela indícios, como agir a partir disso depende de você.

Turbulências em agosto de 2022

De 3 a 12 de agosto, Marte faz aspecto de tensão com Saturno, planeta que pode reger obstáculos, trabalho ou temáticas que requerem maturidade. Assim, vamos nos sentir impacientes por mudanças (Urano), mas Saturno fala no trabalho e/ou consequências envolvidos.

Com Marte acionando a quadratura Saturno/Urano (saiba tudo sobre ela aqui), podemos ficar divididos entre o novo e o velho, assim como sermos confrontados com o preço a ser pago para mudanças.

Algumas pessoas, por exemplo, aproveitaram a pandemia para mudarem de país, enquanto outras, pelo contrário, acabaram voltando ao Brasil. Todavia, a quadratura Saturno/Urano fala que “não há caminho fácil”.

A mudança pode ser benéfica, mas vem com uma contrapartida, um preço a ser pago e, em muitos casos, pode envolver plantar algo a longo prazo. Saturno cobra a sua quota de maturidade.

Procure refletir: qual área da sua vida em que plantar este algo novo está tendo de ser mais maduro e resiliente (Saturno)?

Quanto a possíveis efeitos, Marte/Saturno cobra muita paciência, além de resistência. Começos podem envolver muito mais esforço, como subir uma montanha sozinho, mas Marte/Urano vai estar empurrando, por sua vez, para o novo.

Coletivamente, Marte/Saturno é conhecido por trazer um clima bélico e violento, pelas turbulências de agosto de 2022, então você vai precisar de autocontrole para não explodir ou ser reativo, em especial no período citado a seguir.

2ª semana de agosto: a mais tensa do mês

Marte/Saturno vai estar presente no mapa astral da Lua Cheia de 11 de agosto, quando o Sol também vai quadrar Urano. Conflitos, problemas e tensões tendem a ser disparados na semana de 8 a 14 de agosto.

É nesta semana que também acontece a oposição de Vênus com Plutão, um aspecto que envolve a avaliação de perdas e ganhos, e que traz um período de crises. As crises, porém, nos empurram para o desenvolvimento e nos faz encarar as questões de frente.

Coletivamente, em termos financeiros, pode haver também potencial de mexidas que alteram ganhos em investimentos, por exemplo, além de acidentes, perdas, fortes embates e acontecimentos inesperados, que podem chocar, em função do Céu da segunda semana de agosto.

O que fazer em um período assim?

Reconheça de onde precisam vir as mudanças na sua vida, mas entenda o preço a ser pago por elas. Muita gente só quer a mudança, mas sem esforço – e isto não existe. É como querer emagrecer sem alterar hábitos: não funciona a longo prazo. O que você precisa para ser mais você mesmo e viver mais a sua verdade, seguindo seu coração, lembrando que é o mês da Lua Nova em Leão? Seja empático, mas não se impressione com o coletivo a ponto de desanimar. O Céu tem épocas de “expurgo”, com aumento de desafios, e é o caso deste mês. Na semana mais tensa de agosto, de 8 a 14, caso algo o tire do equilíbrio, busque ajuda terapêutica e o apoio de pessoas próximas. Se a atividade física impacta positivamente no seu emocional, use-a como aliada. E lembre-se que a Lua Cheia aumenta tudo o que toca e que, na semana seguinte, o Céu vai estar mais ameno. Você pode ser forçado a algum tipo de desapego, como o falecimento de um conhecido. Perdas são difíceis, mas nos mostram a necessidade de sermos protagonistas de nossas vidas e escolhas, usando nossos potenciais.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente e online. É autora do ebook “Signos astrológicos – as doze etapas para a auto-realização”. Trabalha com o Iluminare, terapia que acessa o inconsciente e que tem seus fundamentos no Xamanismo. É idealizadora do curso Alimentação no Mapa Astral no Personare.

vanessatuleski@gmail.com