Quais são os signos mais gastadores do zodíaco

Você é daquelas pessoas que compra algo quando está triste? Ou sempre compra por impulso? Ou então, quando vai às compras, sempre escolhe o mais caro ou então prefere grandes quantidades? Será que você está entre os signos mais gastadores do zodíaco?

Antes disso, é preciso entender como a forma de gastar dinheiro está determinada no Mapa Astral – e, principalmente, como usar isso a seu favor. Veremos alguns indícios que o seu mapa pode indicar. Ao final do texto, veja a lista dos signos mais gastadores.

Tendência a gastar demais e a Astrologia

Muito mais do que um signo, o Mapa Astral é um conjunto complexo de fatores, por isso precisa ser estudado como um todo. Não se pode, assim, pegar um fator isolado e simplesmente elencar os signos mais gastadores, dizendo que ele sozinho dará propensão a gastar demais. É preciso observar o conjunto!

Além disso, nós temos um Mapa, e não somos um Mapa. Se, por exemplo, tenho um carro, eu escolho como farei uso dele – se irei conservá-lo ou desgastá-lo. A mesma coisa ocorre com a nossa carta natal: inclinações podem ser melhor ou pior utilizadas.

Nosso conhecimento e consciência dão a palavra final. A prova disso é o caso de irmãos gêmeos, que conseguem ser incrivelmente diferentes tendo um mesmo Mapa Astrológico!

Assim, existem fatores que podem inclinar aos excessos, mas isto dependerá, como foi dito, da pessoa que utiliza o Mapa.

Devemos considerar, ainda, que determinadas doenças psíquicas, como, por exemplo, o distúrbio bipolar, têm por sintoma a perda do controle nas fases de euforia, o que pode redundar em gastos exagerados.

Como ver no seu Mapa Astral se existe tendência a gastar demais

De modo geral, quais fatores astrológicos induziriam a gastar demais? Observando o Mapa de clientes que já tiveram este problema, eu diria que costumam estar presentes algumas características.

Para isso, faça aqui o seu Mapa Astral gratuito e, depois, confira se você tem as características mencionadas abaixo.

Ênfase no prazer e na imagem

Isto está associado aos signos de Leão, Touro, Casa 5 e os planeta Vênus e Júpiter. É muito comum, portanto, que a Casa 5 esteja cheia ou o planeta Vênus esteja destacado ou envolvido em vários aspectos.

Um aspecto de possibilidade de descontrole financeiro é Vênus em contato com Júpiter, o que leva a pessoa a querer ter muito (Júpiter = excesso) prazer (Vênus). O mesmo contato pode servir para obesidade ou exagero em outro tipo de prazer.

Eventualmente, Júpiter, o regente de Sagitário, tem necessidade de se compensar e destacar por meio do excesso. Algo como “olhem como sou incrível pelos meus bens”.

Excesso de otimismo

Os planetas Júpiter e Netuno estão ligados ao excesso de otimismo. O primeiro tem esta natureza, enquanto o segundo tende a criar a ilusão de que a vida irá salvar, cuidar da pessoa.

Ambos podem fazer acreditar que algo proverá a pessoa quando ela precisar, o famoso “depois eu dou um jeito”. É a fé sendo utilizada de forma distorcida, até que uma hora a avalanche de contas mostrará que há algo errado. Tanto Júpiter quanto Netuno têm problemas com limites. Netuno também pode ter problema com a realidade.

Observe se Júpiter ou Netuno ocupa algum ângulo da carta astrológica, em especial nas Casas 1 ou 10, ou envolvidos em aspectos tensos com o Sol ou a Lua.

Impulso forte

O gasto excessivo, muitas vezes, diz respeito a um alto grau de impulsividade, muito associado ao planeta Marte e ao signo de Áries.

É ver um produto na vitrine e não pensar duas vezes para levar para casa. Querer saciar imediatamente um desejo e não pensar no dia de amanhã. Observe um Ascendente em Áries ou um Marte envolvido em muitos aspectos tensos no mapa.

Dificuldade em viver as limitações do mundo adulto

Este é um fator essencial. Toda pessoa que já gastou muito tem um pouco o perfil de “Peter Pan“: é a criança que acha que pode fazer o que quer.

Para a Astrologia, o planeta ligado às responsabilidades e ao entendimento da realidade é Saturno. De um modo geral, estas pessoas têm dificuldade com os princípios deste planeta, que acaba sendo trocado por Marte, Júpiter, Vênus e Netuno, que favorecem os excessos e a inconsciência.

Quando a pessoa tem um bom relacionamento com Saturno, sabe que tudo tem consequências e que é preciso trabalhar dentro de limites, pois “uma hora a conta chega”.

Em muitos casos, há também predomínio da Lua e da Casa 4 (nossa parte infantil) sobre Saturno (nosso lado adulto), sendo estes planetas naturalmente antagônicos entre si. Lua e Casa 4 (que regem a família e o passado) também podem simbolizar fatores comportamentais herdados referentes ao excesso de gastos.

Ela explica, por exemplo, porque pais obesos tendem a ter filhos com sobrepeso. Da mesma forma, se a família vive em um faz de conta financeiro, acumulando dívidas, filhos podem assimilar este comportamento, acreditando que o dinheiro pode ser “mágico”, e não finito.

Considere-se que muitas pessoas também aprendem na família “o vício da superação”, que é o de fazer dívidas e depois ter que correr para pagar contas. Então é preciso olhar para os modelos familiares que herdamos – positivos e negativos.

Mecanismo compensatório

É frequente que a “gastação” excessiva seja um mecanismo compensatório de frustrações, como não se achar suficientemente bonito, desejável, ou então não se sentir amado pelos pais (“gasto para ser notado” ou “coisas físicas me dão o amor que não recebo”).

Este mecanismo tende a esconder problemas de estima e autoestima, todos ligados a Vênus, que não por acaso é também o planeta do amor e do dinheiro.

Assim, a pessoa acaba assumindo inconscientemente algo como “já que não posso ser, vou ter” ou “o ter me fará ser”.

Signos mais gastadores do zodíaco

Os gastos, no Mapa Astral de pessoas que se excedem, geralmente têm uma função compensatória. Baseado nisso, a gente pode elencar os signos mais gastadores do zodíaco:

Leão: pessoas deste signo costumam gastar exageradamente para investirem em imagem. Áries: pessoas arianas costumam ter um alto grau de impulsividade, levando-as a comprar sem pensar – mas podem se arrepender depois. Touro e Libra: pessoas taurinas e librianas gastam demais, porque acham que têm o direito natural a muitas coisas bonitas e fatores de prazer Câncer: pessoas de Câncer podem se exceder nas contas, porque estão tentando preencher algo interno com o externo, ou seja, fatores de carência Sagitário: pessoas sagitarianas investem muito, porque querem ser prósperas e acreditam no futuro, mas que podem acabar exagerando .

Uma boa consulta astrológica pode mostrar exatamente onde está o nó, mas mudar de fato vai depender do indivíduo, do quanto ele está pronto para abrir mão da ilusão por algo mais consistente e produtivo.

Embora não todos, muita gente que gasta demais, em alguns casos, apresenta deficiência em realizar ou trabalhar a longo prazo e ser mais objetivo. Ou seja, a vida não progride porque gasta muito e também porque não está investindo em algo que poderia fazer diferença para ela, uma forma de autossabotagem.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente e online. É autora do ebook “Signos astrológicos – as doze etapas para a auto-realização”. Trabalha com o Iluminare, terapia que acessa o inconsciente e que tem seus fundamentos no Xamanismo. É idealizadora do curso Alimentação no Mapa Astral no Personare.

