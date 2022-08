Cada um dos sete chakras (centros energéticos do nosso corpo) está associado a diferentes sentimentos, emoções, desejos ou medos. O segundo chakra é chamado de chakra sexual, Swadhistana ou chakra umbilical, e está ligado diretamente ao recebimento do prazer físico, mental e espiritual. Por isso a importância de saber como cuidar do seu chakra sexual.

O funcionamento harmônico deste segundo Plexo nos faz perceber a vida com mais entusiasmo e criatividade. Em relação ao lado sexual, temos a consciência de estarmos em movimento permanente ativando o equilíbrio do feminino e do masculino em nossos sentimentos, atitudes e desejos.

Em desarmonia, traz disfunções sexuais, problemas de pele, hemorroidas, problemas renais, falta de autoestima, problemas com o feminino, obsessão, abusos e poder pessoal baixo – como não acreditar em si mesmo, entre outros distúrbios muito frequentes na dinâmica da vida moderna.

A seguir, te explico melhor que chakra é esse, como saber se ele está harmonizado e o que fazer quando não está.

Características básicas do chakra sexual

localizado abaixo do umbigo sua cor é o laranja corresponde ao elemento água diretamente ligado aos órgãos de reprodução como ovários, testículos e próstata, ao esperma ligado a tudo que é líquido, como o sangue e linfa, os sucos digestivos, rins, bexiga e quadris

Como saber se está funcionando bem?

Quando você sente e percebe a vida com mais entusiasmo e criatividade. E quando você sente que é parte do fluxo criativo da própria criação.

Também está bem quando você tem consciência de estar em movimento permanente e ativando o equilíbrio do feminino e do masculino em seus sentimentos, atitudes e desejos.

Quando pode não estar funcionando bem?

Quando você sente inseguranças, instintos e emoções reprimidas e dependências emocionais.

Quando sua criatividade perde potencial e sua admiração pelas maravilhas da vida não fazem mais sentido.

Como melhorar o funcionamento do chakra sexual?

Fazer limpeza energética com um bom profissional, onde a integração e potência do chakra sexual possa ser recuperada é um bom começo. Conheça aqui a terapia dos chakras. Fazer um caminho de autoinvestigação para reconhecer ações, pensamentos e desejos que podem estar limitados as suas carências. Pergunte-se:

-Tenho sido criativo?

-Confio em mim?

-Estou muito carente?

-Ainda estou reprimindo sentimentos e atitudes amorosas?

-Será que posso e me permito escolher fazer diferente? Após ter feito com muita honestidade este mergulho profundo em você, chega o momento de acalmar a mente, o passado, as críticas, os julgamentos e prestar atenção na respiração. A meditação é realmente uma grande ferramenta de ajuste de chakras, e pode/deve ser usada sempre. Experimenta a meditação guiada de harmonização dos chakras a seguir.

CONHEÇA A TERAPIA DOS CHAKRAS

Idealizada por Regina Restelli, uma das terapeutas mais reconhecidas no Brasil por seu inovador trabalho de reequilíbrio energético, a Terapia dos Chakras é uma ferramenta aceleradora de transformação pessoal. É como uma profunda “faxina” para que você possa caminhar rumo às realizações que deseja.

Clique aqui para saber mais sobre a Terapia dos Chakras e agendar sua consulta online.

Regina Restelli

Criadora da Terapia dos Chakras, que promove autoconhecimento e expansão da consciência amorosa. Faz atendimentos online no Personare. Suas consultas limpam as crenças no campo energético, trazendo bem-estar e energia para autotransformação.

sanatkumara.tera@gmail.com