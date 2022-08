Trânsito astrológico mais importante de 2022 acontece nesta semana!

A semana que vai de 1 a 7 de agosto promete! O trânsito astrológico mais importante de 2022 está acontecendo. Trata-se de Marte fazendo conjunção com Urano e quadratura com Saturno. Ou seja, esse pode ser um período de grande instabilidade com finanças e moedas.

Mas antes disso acontecer, temos alguns aspectos animados e estimulantes que ficam presentes até quinta-feira (04/08), elevando o bom humor e favorecendo a quebra na rotina!

Vamos começar com um resumo da semana e, na sequência, você pode ler a análise de cada aspecto:

Vênus em oposição a Plutão: acontece no final de semana e sugere tensões fortes, embates e disputas desgastantes. Marte em conjunção com Urano e em quadratura com Saturno: indica mudanças importantes. Sol em trígono com Júpiter: força para o bom humor e quebra de rotina. Vênus fluente com Urano: sugere ótimo momento para experimentar coisas novas. Mercúrio entra em Virgem: destacando pensamento mais prático.

Marte + Urano + Saturno = trânsito astrológico mais importante de 2022

A semana já começa com o trânsito astrológico mais importante de 2022 acontecendo. Você está sentindo aí?

Sabe esse anseio por mudanças, impaciência e o mesmo tempo energia de travamento que requer paciência? Tudo isso tem a ver com Marte em conjunção com Urano e Marte em quadratura com Saturno. Ao mesmo tempo!

A conjunção entre Marte e Urano acontece no signo de Touro. Esse signo tem a ver com prazer, gratificação, afeto e finanças. Ou seja, é nestes temas que mais mudanças tendem a ser pensadas com Marte e Urano conjuntos. O que você precisa mudar? A hora para pensar – e tentar fazer isto – é agora!

O aspecto, no coletivo, também inspira mudanças, mas pode, igualmente, aumentar o número de acidentes e ocorrências inesperadas.

Alterações climáticas, como fortes ventos ou chuvas, também tendem a acontecer mais sob esta conjunção, bem como manifestações e protestos. Marte em conjunção com Urano é uma combinação agitada, que pode ocorrer de diversas formas ao redor do mundo.

Além disso, nesta semana, Marte também fica em quadratura com Saturno, um contato ligado a demoras, impedimentos, obstáculos e resistência.

Ao mesmo tempo em que queremos mudar, vamos ter que pensar em como exatamente fazer isto, já que não vai poder somente ser na base do impulso. Há algo a ser avaliado, planejado e envolve esforço.

Marte aciona a tensão entre Saturno e Urano

E tudo isso significa que o trânsito astrológico mais importante de 2022 está acontecendo, que é Marte acionando a quadratura entre Saturno e Urano. Ou seja, tudo isso nos divide entre o novo e o velho e fala também do preço a ser pago para mudanças.

Normalmente, queremos as mudanças, mas nem sempre estamos com disposição para contrapartida e tudo envolve escolhas e ações correspondentes.

A quadratura entre Marte e Saturno inclina a forte aumento de violência e reatividade. Esta é uma semana para avaliarmos “que brigas comprar”, pois os embates podem ser bastante duros e cansativos, e vai ser importante pensarmos onde queremos gastar a nossa energia. A combinação também pode trazer mais cansaço físico.

Oposição de Vênus e Plutão: atenção às crises

A partir do sábado (20/08), Vênus começa a se opor a Plutão, aspecto que vai se estender para a próxima semana. Pode ser que comece devagar para você, mas este contato tende a gerar mais crises, questionamentos e problemas com pessoas próximas.

No coletivo, também podem surgir notícias mais pesadas, relacionadas a crimes envolvendo o âmbito familiar, uma vez que Vênus transita por Câncer. Ou seja, o trânsito está bastante relacionado à violência doméstica, mas também à possibilidade de perdas agrícolas ou de casas.

Com Vênus fazendo oposição a Plutão é importante ainda evitar embates de poder e correr riscos desnecessários. Além disso, o aspecto também é muito mais perigoso para assaltos, seja na rua ou em residências. Por isso, tente ter mais cautela com tudo!!

Dores antigas também podem “acordar” com a oposição entre Vênus e Putão, como crises em relacionamentos ou histórias com ex. Eventualmente, é preciso aspectos fortes assim para mobilizar mudanças, um dos motes de agosto de 2022.

Os bons trânsitos da primeira semana de agosto

Até quarta-feira (03/08), o Sol está em trígono com Júpiter. Esse trânsito pode trazer tom animado para o dia a dia, com toques de humor. Há favorecimento da quebra da rotina e da expansividade. O trígono, além disso, também ajuda a pensar de maneira mais ampla.

Para ajudar no bom humor, Vênus faz sextil com Urano até quinta-feira (04). Isso significa o favorecimento da quebra na rotina. Aproveite para aceitar convites e experimentar coisas novas.

Pode ser que nos sintamos instigados a testar novas tecnologias, algo bem ligado a Urano, ou fazermos mudanças no guarda-roupa ou visual. Relações mais soltas e estimulantes, com ótimas trocas!

Mercúrio entra em Virgem na quinta-feira

Mercúrio, o planeta da mente e da comunicação, vem transitando por Leão desde 19/07 e você pode ter notado que as falas ficaram mais enfáticas. Leão também pensa mais em lazer e gratificação.

E agora, na quinta-feira (04/08), Mercúrio sai de Leão e entra em Virgem, signo em que transita até quase o final deste mês.

A mente pode ficar mais técnica, analítica e pragmática, favorecendo o foco no trabalho e em questões práticas, com boas ideias e soluções!

Aproveite para ver por onde Mercúrio está transitando na sua vida no Horóscopo Personare.

+ Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis.

+ Descubra oportunidades e desafios de Abril a Junho de 2022 nas suas Previsões Numerológicas, leia agora sua amostra grátis.

+ Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora!

+ Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!

greycevargas

g.vargas@personare.com.br