Qual é a validade de um jogo de Tarot?

Para se obter respostas precisas e objetivas de um jogo de Tarot, é preciso delimitar o tempo no momento da pergunta. Isto é, se o desejo é saber se vai haver uma promoção no trabalho, os arcanos podem apontar para uma resposta positiva ou negativa, mas antes disso é preciso estipular o período: “vai haver uma promoção de hoje (o momento do sorteio), até seis meses?”

Essa medida de temporalizar o jogo evita que sejam vagas as respostas das cartas. O oráculo funciona de diversas maneiras, mas em termos de previsão e orientação, é importante para situar melhor a nossa atenção às atitudes que devemos tomar e às situações que tendem a ocorrer, sejam elas positivas ou negativas.

Colocar um tempo em cada jogo de Tarot — e respeitar este tempo de validade — é uma medida indispensável, porque organiza tanto a nossa compreensão daquilo que as cartas vão dizer quanto nossas atitudes diante das tendências reveladas pelos símbolos.

Ou seja, se quiser saber se será promovido no trabalho, experimenta perguntar ao Tarot Semestral, para saber se a promoção vai ocorrer nos próximos seis meses.

A VALIDADE DE UM JOGO DE TAROT GARANTE A SUA EFICÁCIA

O Tarot é uma ferramenta de estratégia porque nos auxilia a pensar de modo organizado dentro de um período de tempo. É como se colocássemos uma cerca ao redor de uma previsão ou orientação para nos dedicarmos a ela com mais clareza e atenção.

Se você simplesmente pergunta ao Tarot como vai ser o seu futuro, a resposta da carta sorteada será tão vaga quanto a sua curiosidade. Mas se você escolher ver como será o seu próximo mês — um período fechado de 30 ou 31 dias, não muito distante do dia de hoje —, a carta ou as cartas serão mais claras porque a sua questão é bem mais específica.

Por mais que isso pareça um segredo de leitura, é na verdade uma condição para aproveitar melhor o que o Tarot tem a oferecer. Quanto mais objetivos somos na pergunta, mais objetivo o Tarot será na resposta. Aproveite e veja aqui dicas de como fazer perguntar ao Tarot.

O Tarot Mensal é um exemplo óbvio dessa delimitação de tempo. As cartas que você sorteia atuam dentro de um período específico de trinta e um dias, que pode começar hoje.

Essa especificação torna as tendências mais claras e objetivas porque estão demarcadas em parcelas de tempo. E toda a sua atenção se volta a esse período de um mês, exigindo maior atenção às mensagens das cartas que você sorteou. Experimente agora o Tarot Mensal clicando aqui.

Leo Chioda

Leo Chioda é escritor e um dos principais tarólogos em atividade no Brasil. Graduado em Letras pela UNESP, atualmente desenvolve uma tese sobre poesia e alquimia na USP. Assina o blog e as redes sociais do Café Tarot desde 2006, onde publica associações entre os arcanos e a cultura popular, a literatura, a música e o cinema.

l.chioda@personare.com.br