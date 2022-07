Leão no Mapa Astral: onde você chama mais atenção?

Leoninas e leoninos tendem a ser vistos como pessoas que busca ser o centro das atenções e que gosta de chamar atenção. E é verdade, afinal, Sol é o regente do signo. Mas sabia que você também tem Leão no Mapa Astral? Por isso, mesmo sem ser ter Sol em Leão, tem tendência a brilhar mais em uma área da vida e ali onde você chama mais atenção.

Afinal, bem trabalhadas, as características de Leão (saiba tudo sobre o signo aqui) emanam luz, calor e energia. Por outro lado, mal trabalhadas, podem fazer com que a pessoa não queira compartilhar sua luz, brilho e palco.

Quer saber onde você brilha mais? Então, verifique em que Casa Astrológica está o símbolo do signo de Leão. Sabendo disso, fica mais fácil aplicar as características do signo em sua vida e usá-las a seu favor.

Sol entrou em Leão em 22 de julho e fica até o dia 23 de agosto. Saiba tudo sobre a temporada leonina aqui e aproveite para trabalhar o Leão que existe em você!

Como identificar Leão no Mapa Astral

Abra o seu Mapa Astral – que pode ser feito gratuitamente aqui. Observe a imagem da sua mandala. Ali estão os símbolos de todos os signos conforme o céu astrológico do seu nascimento. Agora é hora de encontrar Leão no Mapa Astral. Procure pela imagem do signo ♌︎. Veja em que Casa Astrológica (1, 2, 3..) começa o signo. Confira o significado do signo na Casa Astrológica correspondente.

Leão no Mapa Astral na Casa 1

É a Casa do Ascendente e indica como os outros te veem. Com Leão na Casa 1, você é uma pessoa de personalidade forte, que emana luz e calor. É uma pessoa que não passa despercebida e tende a ser notada! A pessoa com Ascendente em Leão transborda energia, autoridade e vitalidade. Além disso, também é uma pessoa generosa, honesta, idealista. O problema é que você não vai gostar de ser a última pessoa da roda a ser cumprimentada. Com Leão na Casa 1, você pode ser uma pessoa orgulhosa. Se tivesse algo para aprender, seria a humildade.

Leão na Casa 2

É uma casa que fala de dinheiro. Geralmente, quem tem Leão no Casa 2 tem Câncer no Ascendente (você tem Ascendente em Câncer? Descubra aqui). Câncer tem uma orientação voltada para a família, assim, essa pessoa vai lidar com as finanças e com os gastos investindo na família. Ele pode não esbanjar, mas se gastar, vai gastar com coisa boa. É uma pessoa que tem o potencial para trabalhar em uma posição de autoridade, pois Leão agrega tendência à liderança. Embora Câncer fale de dependência, aqui a pessoa pode funcionar muito bem trabalhando em posição de não dependência. É uma casa que também fala de autoestima e o valor que damos às coisas e como esperamos ser valorizados. Portanto, com Leão aqui, não vai ser uma pessoa com problema de valor pessoal.

Leão na Casa 3

A Casa 3 fala de expressão e comunicação. Com Leão aqui, provavelmente você tem Gêmeos no Ascendente (entenda o que significa ter Ascendente em Gêmeos). Gêmeos fala de comunicação e troca. O que a pessoa com Leão na Casa 3 quer? Brilhar! Na comunicação, no intelecto, na linguagem e no idioma. O seu discurso compele, convence e envolve as pessoas ao seu redor. Com Leão na Casa 3, você é uma pessoa empreendedora e ambiciosa. Se trabalhar com vendas, quer ser a melhor vendedora! Vai estar bem informada e instruída sempre.

Leão na Casa 4

A Casa 4 fala do lar, das raízes e da influência da família. Com Leão na Casa 4, pode ser uma pessoa com Ascendente em Touro. Onde está o orgulho e o brilho dessa pessoa? Dentro de casa! Com Leão na Casa 4, pode não ser uma pessoa com muitos recursos financeiros. Mas que vai morar em um palacete. Ali vai ter a melhor comida, a melhor bebida, os melhores móveis e as melhores roupas. Para essa pessoa, ser dono do próprio espaço é muito importante. Seu lar vai ser o local onde você manifesta sua criatividade. Pode até ser onde você gosta de entreter os demais. No casamento, não tem jeito, vai querer reinar ali.

Leão na Casa 5

É o melhor lugar para se ter Leão, pois na Casa 5 falamos de todos os assuntos dos quais Leão fala: expressão pessoal, criatividade e prazer em estar com os seus. Nos romances, é uma pessoa ardente e apaixonada no amor, que faz aquelas demonstrações apoteóticas de afeto. Também é uma pessoa que gosta de ser elogiada, é fiel e leal aos seus afetos e que leva o próprio prazer a sério. Para você, se dar prazer é parte natural da vida. E por que não?

Leão na Casa 6

Casa da rotina, do ambiente de trabalho e da saúde. Falando de saúde é uma pessoa que, se tiver questões de saúde, vai passar pelo coração. E, quando tem problemas cardíacos, costumam ser por excesso de trabalho. Seu reino é no trabalho, e você pode exercer as características leoninas de duas formas: pode exercer autoridade autoritária e tentar mandar, controlar, dominar os companheiros de trabalho. Ou você pode ser aquele líder natural, que as pessoas seguem porque faz tanto sentido seguí-lo. Lembrando que a Casa 6 fala de serviço aos outros. É aquela pessoa que serve aos outros com tanto gosto que temos vontade de segui-lo e deixar que nos conduza e que seja o líder.

Leão na Casa 7

A Casa 7 é a Casa do Descendente. É a casa do “outro” no nosso Mapa, mas que continua no meu Mapa. Então, não é o outro em si. É o meu outro! É a casa que fala tanto de casamento quanto de sociedade e parcerias. Geralmente quem tem leão na casa 7 tem ascendente em Aquário. Para os leoninos de casa 7, casamento não é assunto leve, é coisa séria. Quando se compromete, se compromete mesmo. Que tipo de cônjuge essa pessoa atrai? Uma pessoa forte, uma pessoa leal, que também é exigente, orgulhosa, e que tenha um lado mais individualista. O que combina com Ascendente em Aquário e Leão na Casa 7 é que essa pessoa não está preocupada com o brilho e não tá nem aí para ser o centro das atenções. Então tendo um cônjuge que brilhe, para ela está tudo certo.

Leão na Casa 8

Casa das perdas, transformações, utilidades e finanças compartilhadas. Quando temos Leão na Casa 8, uma das coisas que realmente precisamos transformar são nossas tendências ao egocentrismo e o nosso orgulho exagerado. Essas são coisas que na vida poderemos ser convidados a repensar e olhar para aquilo. Quando falamos de Casa 8, falamos de uma casa de intimidade sexual. Com Capricórnio ascendendo, não vai ser do tipo que hoje está com uma pessoa e amanhã com outra (confira outras características do Ascendente em Capricórnio). É uma pessoa com tendência à lealdade. Não é uma pessoa de interesses flutuantes. Também é uma casa que fala de morte, então devemos olhar para o coração também. Sendo Leão um signo fixo e a casa 8 falando de controle e manipulação, pode ser uma pessoa com tendências controladoras no que ela julga ser dela. Aqui, precisamos aprender a compartilhar com o nosso par. Sexualmente, é uma pessoa generosa.

Leão na Casa 9

Casa de princípios, valores, tem a ver com Júpiter e Sagitário. Leão na Casa 9 fala de justiça! Uma pessoa com leão na 9 tende a ser um ótimo e generoso professor. Pode ser que tenha Ascendente em Sagitário, e, se for assim, vai amar viagens, amar ensinar, pois é uma pessoa que tem interesse por conhecer aquilo que possa ampliar seus horizontes mentais e intelectuais. Suas crenças vão ser, como tudo em leão, sólidas e difíceis de mudar. Provavelmente não vai curtir um Deus ditatorial. E também, se falarmos de uma pessoa religiosa, sua religião vai ser cheia de rituais.

Leão na Casa 10

Com Leão na Casa 10, provavelmente tem Escorpião no ascendente. Essa pessoa não veio ao mundo a passeio! Não vai ser uma pessoa sem ambições profissionais. Essa pessoa deseja uma carreira, uma profissão, ser admirada pelo que faz e ser a melhor naquilo! Saiba mais sobre Ascendente em Escorpião aqui. É uma pessoa que naturalmente tende a ter sucesso na profissão. O perigo é o mesmo que Leão na Casa 6: ser chefe. Aqui o risco é ainda maior, pois essa pessoa pode exercer seu poder e controle de forma mais tirana. O grande lance é despertar para você e trazer as pessoas para perto com atitudes de liderança e motivação. Entender o que move as pessoas, quais são suas paixões e usar aquilo para trazer o melhor para o trabalho. O grande perigo com Leão na 10 é pensar: quem manda aqui sou eu e querer o brilho a todo custo. Não vá pelo grito, vá pela paixão.

Leão na Casa 11

Casa que fala dos amigos e dos grupos aos quais você faz parte. Geralmente com Ascendente em Libra, essa pessoa quer agradar, ser amigável e extrovertida. Uma pessoa diplomática, que vai tentar agradar e cuidar dos amigos. Isso porque quer ser o amigo mais especial e se tornar referência. Uma coisa bacana é que a pessoa com Leão na Casa 11 pode ter tendência a amigos influentes e poderosos. Também é uma pessoa leal, mas que você só sacaneia uma vez na vida.

Leão no Mapa Astral na Casa 12

Existem dois lados de interpretação para Leão na Casa 12. Em seu lado positivo, é uma pessoa autossuficiente. Seu trabalho mais importante é feito nos bastidores. Ela permite que os outros brilhem sem que ele necessariamente precise do palco. Se o tirarmos do contexto, a pessoa que está brilhando deixa de existir. Mas enquanto a pessoa está brilhando, ninguém sabe que é a pessoa com Leão na 12 que está por trás disso. Ele é o poder por trás do poder! É a pessoa que sabe o que fazer para que o outro brilhe, o que é um trabalho extremamente nobre. O problema do Leão na Casa 12, sendo uma casa de dificuldades, é que seus problemas podem estar associados a amores, afetos, pessoas próximas. E pode ter um tendência a reprimir o amor e o afeto.

+ Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis.

+ Descubra oportunidades e desafios de Abril a Junho de 2022 nas suas Previsões Numerológicas, leia agora sua amostra grátis.

+ Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora!

+ Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!

Marcia Fervienza

Astróloga há mais de 15 anos e psicóloga, atua como colaboradora em Astrologia para diversas revistas e possui trabalhos publicados em vários países. Oferece atendimentos astrológicos.

info@marciafervienza.com