Autocuidado é entrar em contato com as próprias e mais genuínas necessidades. Um processo que começa com uma auto-observação. É preciso saber se ouvir para poder reconhecer e então atender ao que o corpo, a mente e o coração pedem, incluindo no dia a dia pequenas atitudes a seu próprio favor.

Para isso, estar no momento presente é primordial, assim, atento aos sinais, você possa criar momentos que promovam o seu equilíbrio físico, mental e emocional – ou seja, criar uma rotina de autocuidado.

Pequenos rituais diários podem transformar o seu dia sem que isso signifique mudar completamente a sua rotina ou seguir um "manual do autocuidado". A seguir, veja exemplos e dicas de como criar o seu ritual de autocuidado diário.

O que são rituais de autocuidado

Rituais de autocuidado nada mais são do que estratégias de autocuidado para atender às necessidades que o seu corpo, a sua mente e o seu coração pedem, mas que, muitas vezes, você não percebe por estar no modo “automático” da rotina.

Veja alguns exemplos de rituais para começar o dia:

Ao amanhecer, por exemplo, ao invés de você sair da cama no último toque do soneca de seu despertador, que tal criar uma pequena rotina matinal? Isso vai te estimular a acordar para fazer atividades que te trarão bem-estar? Outra sugestão é criar um ritual de gratidão quando acordar, pois isso muda o foco dos problemas que você terá de enfrentar ao longo do dia para aquilo que você tem de bom a agradecer. A prática de exercícios físicos também pode fazer parte de uma rotina mais leve quando você escolhe algo que é divertido e prazeroso para si.

Mas não é só pela manhã que os rituais de autocuidado devem ser planejados. Criar um ritual noturno pode ser importante para comunicar ao seu corpo que é hora de relaxar. Como por exemplo:

Abaixar a luz Colocar música mais calma Tomar um banho relaxante ou fazer um escalda pés Ler um livro que te faz feliz Colocar gotas de óleo essencial de lavanda no seu travesseiro Fazer uma meditação para dormir bem (veja uma sugestão aqui)

São coisas simples que podem ser grandes aliados de uma noite de sono que irá te auxiliar a acordar mais disposto para o dia seguinte.

Como criar seu ritual de autocuidado diário

Você mesma pode criar seu ritual de autocuidado – não precisa seguir uma lista gigantesca de atividades ou copiar outras pessoas.

Suas atividades de rotina podem ser feitas com mais leveza quando você desfruta o momento presente ao invés de realizar no automático as atividades para suprir as necessidades fisiológicas.

Veja alguns exemplos de coisas simples que podem ser transformadoras:

Comer e tomar banho podem ser atividades muito agradáveis se colocarmos música e desfrutarmos de cada garfada ou gota de água que cai sobre o corpo Criar pausas para respirar durante a rotina de trabalho Escrever sobre seus sentimentos e pensamentos nos momentos de dificuldade Falar com as pessoas que você ama ao longo do dia Ver um filme ou uma série depois do jantar Abaixar a luz, colocar música mais calma e fazer um escalda pés antes de dormir Ler bons livros, que te trazem paz, principalmente à noite.

Independentemente de que rituais você irá criar, o mais importante é viver cada momento como se fosse único. Por mais clichê que possa parecer, essa é uma atitude que demanda pouco esforço e que traz enormes benefícios.

Aqui você encontra dicas para gerenciar o tempo para ter momentos de bem-estar.

Se permita realizar suas tarefas diárias com mais amor e leveza. Se autoconhecer irá te ajudar na prática dos seus rituais. E lembre-se que trazer presença em cada atividade diária é o que fará a diferença na sua rotina.

Andressa Jordão

Fisioterapeuta, Pós Graduada em Estética Clínica.Fundadora da SPA Delivery, que atua há 10 anos oferecendo ao cliente uma experiência que promove equilíbrio físico, mental e emocional. Idealizadora do Projeto Saia Empoderada que tem por objetivo sensibilizar mulheres em situação de vulnerabilidade a criarem novos hábitos para melhora da qualidade de vida.

andressa.spadelivery@gmail.com