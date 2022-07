É a vez da retrogradação de Júpiter: entenda o fenômeno e o que muda

Júpiter é o quarto planeta a ficar retrógrado ao mesmo tempo este ano. Em 2022, o maior planeta do sistema solar começa seu movimento “para trás” nesta quinta-feira (28/07) e só retoma a aceleração no dia 23 de novembro. O que a retrogradação de Júpiter significa? Como pode mexer com as nossas vidas? E o que muda na sua vida, segundo o seu signo? É isso que você vai entender a seguir.

Mas lembre-se que você é um ser único e que não necessariamente será impactado da mesma forma, mesmo se comparado a outras pessoas do mesmo signo que você. Por isso, fique de olho no seu Horóscopo Personalizado, pois ele leva em conta os seus dados de nascimento, ou seja, todo o seu Mapa Astral, fornecendo previsões mais precisas.

O que a retrogradação de Júpiter significa?

A retrogradação é um fenômeno de natureza ótica (pois, visto da Terra, o planeta aparenta estar caminhando para trás), mas que tem profundo significado astrológico. É um momento de revisar e reajustar questões envolvendo a área que cada Astro representa.

Serão 8 planetas retrógrados em 2022 – veja aqui o significado de cada um. Júpiter retrógrado não é um movimento raro, pois acontece aproximadamente uma vez a cada 12 meses.

O gigante astro representa o nosso modo de expansão na vida e as nossas expectativas. Por isso, quando ele entra em movimento retrógrado, não espere que as coisas sejam lineares, nem que deem resultado imediato.

Ou seja, vai ser preciso primeiro crescer por dentro – olhando para os lugares em que não cabemos mais – para depois ambicionar fazer isto fora.

E você sabe que estamos na temporada de planetas retrógrados – veja aqui o que isso significa.

Entenda o vai e vem de Júpiter em 2022

Júpiter é o planeta que marca 2022. Durante o ano, ele transita por dois signos e divide o ano em dois momentos bem distintos: confere magia, fé e encantamento quando estiver em Peixes e garra e iniciativa, em Áries.

O planeta começou o ano em Peixes e ingressou em Áries no dia 10 de maio, mas, por causa da retrogradação, ele volta para Peixes no dia 28 de outubro e permanece lá até 20 de dezembro.

Como é um signo que tem a ver com iniciativa, Júpiter retrógrado em Áries pode ser favorável para retomar iniciativas do passado, com um toque de aprimoramento ou mudança.

Se você quer fazer algo inteiramente novo, esteja preparado para trabalhar bastante ao longo deste projeto a fim de direcioná-lo para o sucesso, pois nem sempre se acerta de primeira. Pessoas bem sucedidas sabem que o processo de tentativa e erro faz parte do caminho do êxito.

Já Júpiter retrógrado em Peixes, que ocorre a partir do dia 28 de outubro até o fim da retrogradação, em 23 de novembro, pode significar a retomada de alguns sonhos, idealizações e emoções, seja para reacender, seja para elaborar melhor.

Por exemplo, alguém que você conheceu lá atrás pode voltar a fazer contato. Tipo aquele “oi, sumido”. Mas durante a retrogradação de Júpiter em Peixes, você vai ter de avaliar se vocês amadureceram para passar para uma nova etapa ou se o retorno da pessoa é apenas ilusório (o lado negativo de Peixes).

Como Júpiter retrógrado atua nas nossas vidas?

Veja a seguir algumas possibilidades práticas que podem ocorrer durante a retrogradação de Júpiter na vida de todos nós:

Prepare-se para segurar (retrogradação) a sua ansiedade (Júpiter) várias vezes durante o período, porque nem tudo vai sair conforme o desejado – mas sempre é oportunidade de crescimento. Espere que aqueles que estão muito acima de você (Júpiter representa quem é maior ou está em alguma vantagem) possam falhar de maneira mais frequente ou serem mais lentos em atender às suas necessidades por qualquer motivo. Vale também para a justiça, regida por Júpiter. Viagens podem ter imprevistos, dúvidas ou tensão. É interessante optar por lugares que tenham algum significado maior para você. A viagem, durante Júpiter retrógrado, deve ser especialmente para dentro, e não somente para fora. Talvez venhamos a sentir claramente o que anda nos apertando, seja a falta de dinheiro, de prazer, de satisfação, de amor, etc. Vamos pensar muito sobre isto – e é isto mesmo que teremos de fazer. Júpiter é um planeta filosófico, por isso também nos perguntaremos: há algo que estou fazendo errado? Júpiter também rege os excessos. A retrogradação é sempre um convite a lapidar o que não está bem. No caso de Júpiter, excesso de confiança, gastos, comilança, etc. Avalie se está pronto para crescer no que se propõe. Por exemplo, você quer expandir fazendo uma prova ou teste difícil. Pergunte-se: estou realmente preparado para isto, psicológica e materialmente, sabendo que muitas vezes o caminho pode ser longo, ou é mais aconselhável buscar outra área de expansão?

Qual área da sua vida vai ser mexida por Júpiter retrógrado 2022

Júpiter começa a retrogradação em Áries, por isso a área da sua vida onde você tem o signo vai ser ativada pelo movimento durante a maior parte do período. Entenda como ver onde você tem Áries no mapa e, em seguida, saiba como a retrogradação vai agir na sua vida.

Faça ou abra aqui o seu Mapa Astral gratuito. Observe a imagem da sua mandala. Ali estão os símbolos de todos os signos conforme o céu astrológico do seu nascimento. Encontre o símbolo de Áries (se tiver dúvidas, veja este vídeo aqui) e veja qual Casa Astrológica (1, 2, 3..) é iniciada pelo signo. Veja a seguir o que significa esta Casa e qual área da vida será mexida por Júpiter retrógrado. Além disso, a astróloga Vanessa Tuleski recomenda uma questão para cada signo, afinal, retrogradações sempre dizem respeito à revisão de temas, sempre buscando expansão naquela área.

Áries na Casa 1

Temas: Identidade, individualidade, começos, independência, corpo físico. Reflita: Você está buscando novas frentes na sua vida e descobrindo novos aspectos dentro de si mesmo?

Áries na Casa 2

Temas: âmbito financeiro, ganhos, gastos, valores pessoais, assuntos práticos. Reflita: O que tem feito para usar melhor seus talentos e como ganha e lida com dinheiro?

Áries na Casa 3

Temas: Comunicações, escritos, trabalho intelectual, relacionamento com irmãos, deslocamentos, plano mental, ideias. Reflita: Como tem buscado ampliar seus conhecimentos imediatos e melhorar sua comunicação?

Áries na Casa 4

Temas: Casa, família, pais, vida privada, intimidade, assuntos emocionais. Reflita: O que precisa fazer em relação a casa, família e sua vida privada?

Áries na Casa 5

Temas: Lazer, realização pessoal, filhos, amores, autoestima, criatividade, identidade, diversão. Reflita: O que precisa aprender sobre amores, filhos e expressão da sua identidade?

Áries na Casa 6

Temas: Trabalho, saúde, cotidiano, hábitos, alimentação, organização, desempenho de tarefas, clientes para autônomos. Reflita: O que você pode fazer para melhorar seu cotidiano, alimentação ou saúde?

Áries na Casa 7

Temas: Relacionamentos, contatos, parcerias, pessoas em sua vida, socialização. Reflita: Você tem buscado expandir ou melhorar suas relações, sua forma de se relacionar e suas parcerias?

Áries na Casa 8

Temas: Dinheiro em sociedades, parcerias, finalizações, transformações, intimidade, sexualidade, crises. Reflita: Que transformações sente que precisa fazer em você mesmo e/ou em outras questões da sua vida?

Áries na Casa 9

Temas: Estudos, oportunidades no exterior, projetos de expansão, viagens, especializações, conhecimento. Reflita: Será que há algo em que você possa aperfeiçoar em termos de estudos, idiomas ou visão de mundo?

Áries na Casa 10

Temas: Carreira, objetivos, realizações, decisões importantes, visibilidade, destaque. Reflita: O que você precisa ainda fazer para ter mais visibilidade na carreira e/ou atingir certos objetivos?

Áries na Casa 11

Temas: Grupos, coletivo, projetos para o futuro, inserção em algo maior, conexão com o coletivo. Reflita: Como andam os seus esforços para o futuro e sua relação com grupos e amigos?

Áries na Casa 12

Temas: Mundo interno, psiquismo, espiritualidade, insights, trabalho de bastidores. Reflita: O que você precisa expandir primeiro dentro de você ligado a condicionamentos pessoais e familiares, o que precisa gestar de novos projetos?

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente e online. É autora do ebook “Signos astrológicos – as doze etapas para a auto-realização”. Trabalha com o Iluminare, terapia que acessa o inconsciente e que tem seus fundamentos no Xamanismo. É idealizadora do curso Alimentação no Mapa Astral no Personare.

