Dia do Orgasmo: qual são as fantasias sexuais de cada signo?

Cada pessoa vive o sexo de maneira diferente, curtindo estímulos e posições diversas. Que tal aproveitar que domingo, 31 de julho, é o Dia do Orgasmo e descobrir quais são as fantasias sexuais de cada signo?

Afinal, entender melhor seus desejos, assim como o que lhe excita na cama, pode ajudar a aumentar o prazer – além de poder agradar a pessoa parceira também.

Na Astrologia, o signo que você tem na Casa 8 do Mapa Astral está relacionado às fantasias, às emoções e aos instintos ligados à sexualidade de cada pessoa.

Vale reforçar que para uma análise mais completa sobre seus instintos sexuais, desejos ocultos, o que lhe satisfaz no sexo, entre outras questões, é preciso interpretar o Mapa Sexual como um todo.

Mas para ter uma ideia de quais são suas fantasias sexuais, descubra gratuitamente aqui no Mapa Sexual qual signo está na sua Casa 8. Depois, confira abaixo o que este posicionamento revela sobre seus desejos na cama – e, claro, vale olhar também o Mapa da pessoa parceira.

A fantasia sexual de cada signo

ÁRIES na Casa 8

Explorar os limites corporais lhe agrada, seja com acessórios de sadomasoquismo ou mesmo ato sexual mais animalesco, com posições diferenciadas.

TOURO na Casa 8

Curte práticas que explorem seu corpo, como o sexo oral, e que valorizem o olhar. Usar gel com sabor, como de chantilly ou frutas, assim como massagem antes do sexo, podem ser opções que agradem.

GÊMEOS na Casa 8

Você tem muita curiosidade em relação ao sexo. Por isso, pode gostar de práticas como o voyeurismo e chats especializados no tema. É possível que você goste de frases eróticas, novas posições, acessórios e estímulos visuais também.

CÂNCER na Casa 8

Você tende a apreciar sabores doces, por isso, é indicado o uso de chocolates, chantilly e algum gel na região do colo, que é a mais erógena para você. Experimente óleos essenciais afrodisíacos.

LEÃO na Casa 8

Espelhos são atrativos para você, que gosta de ver o prazer que o outro sente e de admirar sua própria imagem. Também tende a se empenhar para realizar fantasias do seu par, já que isso lhe traz sensação de poder.

VIRGEM na Casa 8

Você tende a experimentar novidades na vida sexual só depois de conhecer bem o par e sentir segurança com ele para se soltar. Por isso, costuma procurar pessoas que sejam mais ativas e tomem o controle da relação nesse sentido.

LIBRA na Casa 8

A sua fantasia sexual está mais no ambiente do que no sexo propriamente dito. Sente atração por itens de decoração que trazem conforto, como velas e lençóis e quanto mais romantismo, melhor.

ESCORPIÃO na Casa 8

Você curte desafiar os limites corporais utilizando acessórios, como algemas, correntes e vendas. Além disso, a masturbação, tanti em si quanto na pessoa parceira, é um forte estímulo. Se você precisar, aqui tem um manual sobre masturbação feminina.

SAGITÁRIO na Casa 8

A você, toques e beijos mais brutos agradam bastante. Assim como um ritmo mais rápido durante o ato sexual pode lhe excitar muito – e, de preferência, com toques nas nádegas e coxas.

CAPRICÓRNIO na Casa 8

Na cama, curte acessórios que lhe possibilitem agir de forma dominadora no ato sexual, principalmente nas primeiras vezes. Com intimidade, aí sim pode aceitar ser mais passivo e se entregar.

AQUÁRIO na Casa 8

Você gosta de experimentar novidades. Livros, contos e romances sobre o assunto lhe atraem, além de experimentar produtos e brinquedos sexuais novos.

PEIXES na Casa 8

Você curte ousar na cama, mas sempre com estímulos antes da relação sexual, como carinhos. Além disso, criar personagens diferentes e usar a criatividade na hora do sexo é algo que lhe excita.

