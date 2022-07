Agosto é simbolizado pelo Número 5, o que indica que tende a ser um mês de imprevistos, surpresas e eventos inéditos, até mesmo chocantes. Pelo lado positivo, tem potencial para buscar novas experiências e novos projetos. E como fica o coração no meio disso? Logo após as tendências gerais, veja as previsões para o amor em agosto de 2022 para a sua vida.

Combinando o simbolismo do Mês 5 com o Ano Universal 6, estabelece-se um conflito entre o futuro e o passado, entre o avanço e o conservador. Por isso, saber digerir as experiências do passado, a fim de aprender com as mesmas para poder progredir, será essencial.

É como se houvesse um lado querendo “chutar o balde” e outro com medo de perder a segurança. Se puder arriscar com cautela, tentar fazer mudanças e alterações nas condições, relações e ambientes atuais, ótimo. E se não conseguir, pode ser necessária uma decisão mais radical para te libertar de certos apegos e relações.

Esse é o cenário geral da Numerologia para o mês. Para conferir as previsões para o Amor em agosto de 2022 especificamente para você, é preciso ver qual o número do seu mês pessoal aqui nas suas Previsões Numerológicas. Como na figura abaixo, em que o mês pessoal é representado pelo número 3.

Depois de conferir o seu número, volta para ler abaixo as tendências e dicas para agosto.

Previsões para o Amor em agosto de 2022

ANO PESSOAL 1 – TRIMESTRE 6 – MÊS PESSOAL 9

Para quem não possui um relacionamento: antes de iniciar uma relação, você precisará se desapegar e colocar um ponto final (intimamente) em alguma história do passado. Aí sim você poderá aproveitar o lado romântico do 9 e do 6. Além da coragem assertiva do 1 para poder conquistar alguém e iniciar uma relação repleta de estímulo, companheirismo e paixão.

Para quem está em um relacionamento: este mês pode ser excelente para realizar um grande sonho, como engravidar ou adotar, mudar de lar ou fazer uma viagem em família. Caso possa fazer um curso, conversar com alguém que é autoridade ou ler mais sobre mudanças para se relacionar melhor, vai valer a pena também. Você pode aproveitar esta fase para iniciar um ciclo mais estimulante e com maior companheirismo na relação.

ANO PESSOAL 2 – TRIMESTRE PESSOAL 9 – MÊS PESSOAL 1

Para quem não possui um relacionamento: a disposição em começar uma relação afetiva está acentuada neste mês. Agosto pode ser bem dinâmico para você, que deve estar uma postura mais aberta e disponível para o amor. Inclusive, com mais atitude para conquistar quem mexe bastante com você, em vez de deixar essa relação no platonismo.

Para quem está em um relacionamento: tome decisões e inicie um novo ciclo com a pessoa parceira, fazendo renascer o vínculo. Claro que não depende exclusivamente de você. Mas você pode dar o primeiro passo e se abrir ao diálogo, buscando mais estímulo, paixão, romantismo e companheirismo.

ANO PESSOAL 3 – TRIMESTRE PESSOAL 3 – MÊS PESSOAL 2

Para quem não possui um relacionamento: é um mês com um grande potencial afetivo e romântico para você. Você pode conscientemente empregar mais sedução e magnetismo, que está a seu favor neste período, para atrair e se envolver com alguém.

Para quem está em um relacionamento: poderá deparar com divergências e dificuldade de entendimento, por isso a paciência será muito importante. Assim como compreender o momento, os valores e os pontos de vista da pessoa parceira. Apare as arestas e demonstre gestos de carinho e admiração por seu par. Isso poderá fazer uma pequena, mas significativa mudança no seu relacionamento.

ANO PESSOAL 4 – TRIMESTRE PESSOAL 6 – MÊS PESSOAL 3

Para quem não possui um relacionamento: o romantismo e o senso prático se aliam neste mês. Então, seria legal diminuir um pouco as expectativas exageradas quanto a se envolver com alguém. Se for sua vontade, coloque mais leveza na sua busca séria por compromisso. Aí sim você pode aproveitar o potencial de concretização de um relacionamento.

Para quem está em um relacionamento: é um mês apropriado para curtir a relação com companheirismo e segurança. Por isso, pode ser ótimo para formalizar a relação, seja assumindo um namoro, seja noivando ou casando. Para quem já está na vida de casado, vale aproveitar mais momentos de lazer, especialmente com a família e amigos.

ANO PESSOAL 5 – TRIMESTRE PESSOAL 9 – MÊS PESSOAL 4

Para quem não possui um relacionamento: pode deparar com o conflito entre construir um vínculo ou manter sua liberdade. A resistência em se abrir para um novo amor ou mesmo em se comprometer pode ser por ainda existir um forte apego a alguém do passado. Desapegar-se e aprender com as experiências será crucial para amar de um jeito diferente e mais saudável.

Para quem está em um relacionamento: este mês pode ser ótimo para realizar um grande sonho, como formalizar o laço afetivo, fazer uma viagem ou uma mudança residencial ou familiar. Com planejamento, senso prático, propósito e uma boa dose de risco calculado, você pode fazer o vínculo renascer.

ANO PESSOAL 6 – TRIMESTRE PESSOAL 3 – MÊS PESSOAL 5

Para quem não possui um relacionamento: agosto será um período muito propício para conhecer gente interessante e, se não quiser ficar apenas nas aventuras românticas, iniciar uma história de amor com muita química e companheirismo. A busca por novas experiências afetivas e prazerosas, inclusive sexuais, poderá lhe nortear neste mês. Dica: faça o seu Mapa Sexual!

Para quem está em um relacionamento: pode ser que você sinta uma insatisfação maior, inclusive sexual, porque almeja mais estímulo, novidades e prazer em sua vida a dois. Por isso, ouse e expresse o que sente e quer. Se puder fazer isso com leveza, bom humor e diplomacia, melhor ainda.

ANO PESSOAL 7 – TRIMESTRE PESSOAL 6 – MÊS PESSOAL 6

Para quem não possui um relacionamento: agosto tende a ser um mês de muito romantismo e você pode iniciar um relacionamento. Só cuidado para não se deixar levar por expectativas irrealistas quanto a alguém perfeito ou uma relação perfeita. Esse perfeccionismo pode esconder um grande medo de amar e se entregar, afastando boas possibilidades de relacionamento.

Para quem está em um relacionamento: poderá perceber-se mais “cri cri” no dia a dia com a pessoa parceira, se irritando com detalhes ou algo que até então não incomodava tanto. Para não transformar em insatisfação, dialogue sobre as coisas para poder tornar o vínculo de vocês melhor, com mais companheirismo e profundidade.

ANO PESSOAL 8 – TRIMESTRE PESSOAL 9 – MÊS PESSOAL 7

Para quem não possui um relacionamento: talvez prefira ficar mais “na sua” neste mês, principalmente para refletir sobre o que vem vivendo no amor. Caso queira confiar e se entregar, poderá iniciar um vínculo bem profundo e íntimo com alguém de outra cidade ou uma pessoa bem mais velha ou mais nova que você.

Para quem está em um relacionamento: valerá a pena aproveitar para viajar com a pessoa parceira, nem que seja aos finais de semana, ir para uma cidade do interior, alguma praia próxima ou simplesmente frequentar mais algum bar que curtam. Momentos mais intimistas e reflexivos com seu par poderão gerar uma mudança estrutural na relação.

ANO PESSOAL 9 – TRIMESTRE PESSOAL 3 – MÊS PESSOAL 8

Para quem não possui um relacionamento: neste mês, poderá começar um vínculo que tende a ser sério (com boas perspectivas de durar) e também divertido, seguro e prazeroso. Talvez alguém do passado retorne ou dê uma segunda chance depois de terem dado um tempo na relação.

Para quem está em um relacionamento: talvez valha a pena você e a pessoa parceira resolverem alguma pendência financeira ou a forma como estão se comunicando. Em vez de ficarem brigando e tentando controlar o outro, respeitem a vontade alheia e tomem decisões justas e maduras, especialmente ao prazer (sexual, inclusive) entre vocês.

Yub Miranda

Numerólogo, astrólogo e tarólogo.

yubmiranda@yahoo.com.br