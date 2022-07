O Carro se move velozmente, sem parar. chega o mês de agosto. Assim chega o mês de agosto, trazendo a energia impulsionadora e impulsiva do Arcano VII, dando continuidade à agitação iniciada no mês anterior pela Roda da Fortuna. A seguir, vamos detalhar as previsões do Tarot para agosto de 2022.

No sétimo Arcano do Tarot, vemos uma figura da realeza, coroada, conduzindo de forma imponente sua carruagem, como se nada, nem ninguém pudesse pará-lo. O condutor segue bravamente rumo à conquista de seus objetivos e desejos.

No conjunto de cartas que descrevem o ano, o Arcano de agosto se encontra numa posição que não favorece a expressão de suas melhores qualidades, descrevendo mais um movimento descontrolado e impulsivo. Por isso, o mês requer atenção e cuidado.

O Carro: as previsões do Tarot para agosto em 4 pontos

1. Escândalos e reviravoltas

Ao dar sequência à narrativa do ano, vindo após a Roda da Fortuna (em julho), o Arcano VII continua colocando em evidência as lideranças políticas e as figuras de autoridade e públicas. Nesse sentido, podem estar neste meio as forças armadas que encontram correspondência no Carro, apontando escândalos e reviravoltas.

2. Disputas políticas mais acirradas

Num ano de eleição, a disputa entre candidatos começa se acirrar ainda mais com números apresentando diferenças acentuadas, que podem provocar reações proporcionais tanto dos candidatos como de seus eleitores.

Reputações podem estar em jogo. Qualquer movimento errado pode pôr tudo a perder. Vejam que o Arcano do mês seguinte, setembro, é A Lua. O Carro está entre o caos da Roda da Fortuna e a escuridão e o terreno lamacento da Lua.

Essa combinação é como se fosse um veículo dirigido por um motorista bêbado que perde a direção, sai da pista e atola num brejo. Afinal, é fácil perder o controle depois de atitudes impulsivas, apaixonadas, reativas e imprudentes que levam ao fracasso.

Autoritarismo, Impulsividade e Arbitrariedade por parte de autoridades fazem parte deste cenário. Um passando por cima do outro, numa disputa de poder.

3. Confrontos internacionais

Outro setor delicado neste momento é o da política internacional, que pode render dissabores. Nos cenários de guerra, poderemos ter um agravamento de tensões e eventos mais marcantes, mas podemos começar a ver se delinear, lentamente, o esgotamento dos conflitos.

4. Impactos coletivos

Podemos ter notícias de acidentes com veículos de transporte envolvendo pessoas importantes ou tendo impacto na coletividade.

Os transportes e os combustíveis podem ter sua crise ainda mais agravada, provocando mobilizações populares e ter destaque na imprensa.

Há um clima favorável para manifestações. Avanços científicos relevantes e de interesse público podem ganhar destaque nos grandes veículos de comunicação.

Amor nas previsões do Tarot em agosto 2022

Para quem está em busca de um amor:

É um bom momento para se fortalecer, então, permita-se viver as oportunidades que estão em seu caminho, porque essa é uma ótima fase para conhecer alguém. O Arcano VII é o conquistador, carrega a coroa em sua cabeça. Como querer receber sem ter o que dar? Jamais. Por isso, é muito importante pensar sobre o que temos a oferecer e se estamos preparadas para viver uma relação porque ela está a caminho.

Quem já vive uma relação:

É um período bom para viajar ou fazer coisas que tirem o casal da rotina. Viver aventuras, praticar esportes juntos, enfim, dinamizar a relação. Nesse sentido, pode ser uma fase boa e produtiva, que o casal fortalece seus vínculos e vive momentos intensos, apaixonados e gostosos. Isso desde que haja respeito e equilíbrio, pois o Carro, também representa a necessidade desenfreada de controle, quando um toma as rédeas de tudo e passa por cima da outro. Não seja essa pessoa e nem deixe que passem por cima de você.

Para quem não procura relacionamentos:

Esse é um mês bom para sair com amigos para viagens, aventuras e passeios, prática de esporte e muito autocuidado.

Trabalho e Dinheiro em agosto de 2022

Para quem está sem trabalhar:

Esse pode ser um ótimo momento para mudar essa situação, porém, o Arcano VII pede que você tome as rédeas da situação e corra atrás. Se fizer isso, as chances de sucesso serão bem maiores. Circule, faça contatos, comunique-se, envie currículos.

Para quem tem emprego:

Há possibilidade de mudança dentro do trabalho, como uma promoção, uma mudança de setor ou de função, mas sempre para melhor e na direção desejada, ou até uma viagem, se possível na sua realidade profissional. Se trabalhar por conta própria, é provável que haja um aumento de clientela, melhoria e aprimoramento do produto e do serviço.

Saúde neste mês

Com relação à saúde, O Carro pede atenção ao sistema locomotor, ou seja, aos braços e pernas, pés e mãos, ossos e músculos.

O Arcano VII nos convida à prática do esporte, dentro dos limites de cada um. Caso você não possa se exercitar, tente sair, respirar ar puro e se colocar em movimento, da forma que puder.

A saúde não se limita ao corpo físico. Na verdade, o conceito de saúde é complexo, amplo e variável. Um dos mais importantes índices de saúde é a autonomia.

Portanto, se você se sente dependente demais de algo ou alguém, pense bem nisso e procure ajuda especializada, como uma psicoterapia, por exemplo. O Personare tem uma lista de terapeutas que atendem online – veja aqui!

Espiritualidade segundo o Tarot

Fortes e poderosas energias fluem no astral vibrando na frequência do movimento, da vitória e da conquista, criando um momento ideal para o fortalecimento das nossas energias e para realização de nossos desejos.

Toda forma de contato com a espiritualidade e com a fé em suas inúmeras manifestações é bem-vinda. Conecte-se da sua maneira, seja ela qual for, com o Cosmos, com a Natureza, com os deuses e as deusas. A hora é essa.

Recomendo:

Acender uma vela para São Jorge guerreiro. Fazer sua oração, pedindo que ele lhe proteja de todo mal e que lhe conceda os pedidos que lhe fizer. Faça isso uma vez por semana até o final do mês.

Alexsander Lepletier

Alexsander Lepletier é formado em jornalismo e ativista de direitos humanos. Iniciou sua carreira de cartomante e tarólogo, em Portugal. Em Portugal, realiza anualmente o Encontro Internacional de Cartomancia. Atualmente, reside na cidade do Rio de Janeiro onde dá cursos e consultas online.

