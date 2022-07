Previsões para a Lua Nova em Leão de 2022

A Lua Nova em Leão de 2022 vai começar às 14h55min desta quinta-feira (28/7). Assim como toda lunação, a Lua Nova lança efeitos pelo período de um mês, ou seja, as previsões que você vai ler a seguir valem até 27 de agosto, quando começa outra Lua Nova (salve aqui o calendário com as fases da lua de 2022).

Como é uma Lua Nova em Leão, agosto tende a ser um mês potente para novos caminhos e criatividade (características leoninas), mas com coletivo turbulento, podendo ocorrer mais acidentes, manifestações e polêmicas.

Essas são as previsões com base no mapa coletivo e em seguida você poderá ver o detalhamento. Mas como a nossa vida pessoal está inserida nesse contexto, no final do artigo, você confere dicas personalizadas para a sua vida.

Profundidade: o tom da Lua Nova em Leão 2022

A conjunção da Lua com o Sol vai acontecer no grau 5 de Leão e, no mapa para Brasília (o mapa é sempre feito para a capital do país), estes dois planetas vão estar na Casa 8, que é a Casa da profundidade, por isso esse é o tom do mês.

Assim, a expressão da nossa personalidade – algo leonino – vai estar ligado a explorarmos questões mais profundas em nós mesmos.

Ao longo do tempo, por pressões diversas, podemos ir nos afastando de nossa essência, do nosso brilho e daquilo que gostamos. Se isso aconteceu com você, neste mês você tem a chance de encarar tudo isto e iniciar transformações.

Para isso, vale terapia (consulte as opções do Personare aqui!), conversas mais profundas e até crises, pois toda crise é um empurrão para o crescimento.

A Casa 8 também coloca em destaque temáticas financeiras e tem a ver com perdas, tanto materiais quanto afetivas. A vantagem é que Sol em Leão dá força para lidar com isso (veja mais dicas para aproveitar a temporada de Sol em Leão).

Por fim, a Casa 8 pede relações mais profundas, por isso agosto pede mais intimidade, como você vai ver a seguir.

Amor em agosto: aconchegante e com química

Como eu explico no vídeo abaixo, o amor em agosto vai ter cara de aconchego, porque Vênus está em Câncer, um signo de intimidade. Porém, não pense que será apenas isso.

Vênus faz um aspecto harmonioso com Marte em Touro, o que reforça a atração física e a sensualidade. Assim, o amor, bem do jeitinho que Leão, o rei desta lunação, gosta, vai estar em excelente forma em agosto.

Aproveite tanto para reforçar a intimidade, o carinho e a sexualidade em relações já existentes, quanto para começar novas relações com muita conexão.

Pontos fortes da Lua Nova em Leão 2022

Expansão: o mapa da Lua Nova em Leão tem Ascendente em Sagitário, signo do elemento Fogo como Leão, por isso traz inspiração para crescer, se expandir e quebrar a rotina. Confiança: o belo trígono entre Sol/Lua em leão com Júpiter em Áries, o terceiro signo de Fogo da tríade deste elemento, indica que confiança e exuberância não vão falar em agosto! Diversão: tanto Fogo no mapa traz a capacidade de se colocar, se projetar e se divertir aparecer. Além de brilhar! Todos estes aspectos também acendem o otimismo e a confiança em si mesmo. Mudanças: Marte está conjunto a Urano, aspecto de enorme potência para lançar coisas novas. Esse trânsito tende a ajudar a quebrar a inércia e a acomodação. Além fisso, favorece muita criatividade e inventividade, reforçado por Leão. Então, se você quer MUDAR algo, como, por exemplo, na sua casa, buscar uma nova fonte de renda ou ter novas atitudes, a hora é agora. As motivações para tais mudanças podem ser taurinas, signo em que este aspecto ocorre, ou seja, financeiras, práticas ou por prazer.

Anote as datas: entre os dias 3 e 12 de agosto, Marte vai alcançar uma quadratura com Saturno, por isso, esse pode não ser o melhor período para começos, que poderão ser mais cansativos, exigindo fôlego.

Marte/Saturno interpõe obstáculos e demoras no caminho. Então, aqui vai uma dica valiosa: antes do dia 3 e a partir da segunda quinzena de agosto tendem a ser os melhores momentos para lançamentos e mudanças!

Desafios de agosto da Lua Nova em Leão

Mas se você pensou que teríamos um mês de agosto idílico, ou seja, sem desafios, só com bons estímulos, se enganou.

Marte/Urano não tem apenas os pontos positivos expostos acima. E quando ambos os planetas estão em tensão com Mercúrio, o planeta das conversas e do dia a dia, a situação fica ainda mais turbulenta.

Aqui vão algumas possibilidades, lembrando que nem tudo precisa acontecer, já que a Astrologia trabalha com hipóteses, e não com fatos prontos e acabados.

Polêmicas: como Mercúrio tem a ver com comunicação e está tensionado, palavras e opiniões fortes podem ser esperadas tanto na esfera pessoal quanto coletiva. Dessa forma, ninguém vai querer abrir mão do seu ponto de vista. Por isso, evite entrar em discussão, que vai ser puxada de graça pessoalmente ou nas redes sociais. Irritabilidade e imprevistos: será preciso ter jogo de cintura, pois nem sempre tudo vai sair como se quer. Por exemplo, muita coisa pode irritar, mas antes de partir para a briga, que é a tendência neste mês, tente resolver por outros meios. Acidentes e acontecimentos inesperados: espere o inesperado. Lembra da inesperada invasão do Capitólio Americano em janeiro/2021? Aconteceu com Marte/Urano em Touro, mesmo aspecto desta Lua Nova de agosto. Confrontos e manifestações no âmbito coletivo: como deixei claro, é um mês de briga, e que, em muitos casos, isto vai gerar repressões policiais. Briga entre segmentos como conservadores versus modernistas.

O lado positivo de Mercúrio na Casa 8 pode ser visão ampla. Apegue-se nisso para criar coisas criativas, ao invés de perder tempo com o que não interessa. Você vai precisar manejar mais sua reatividade e irritabilidade neste mês.

Aproveite, também, a expansividade de Júpiter na Casa 4, Casa da família e das relações mais íntimas. Ou, ainda, da casa física.

Como a Lua Nova em Leão se manifesta na sua vida?

No dia da lunação leonina, a Lua estará passando por uma área importante da sua vida e pode acionar temáticas importantes durante este mês lunar no seu cotidiano. Como ver a manifestação da Lua Nova em Leão na sua vida? Siga esse passo a passo:

Abra aqui o seu Horóscopo Personare grátis — essa ferramenta analisa o céu do dia a partir do seu Mapa. Ou seja, traz previsões personalizadas para você! Procure por qual casa a lua está no seu céu hoje — que é diferente para cada pessoa. Veja que no exemplo na imagem abaixo, a pessoa está com a Lua na Casa 8. Logo, são os temas dessa casa que estarão destacados.

Então, agora que você já sabe por qual casa astrológica do seu Mapa a lunação leonina acontecerá, leia as dicas para seu mês lunar que começa com a Lua Nova em Leão:

Lua Nova em trânsito pela casa 1

Hora de pensar em você e expressar sua personalidade. Tente se voltar mais para individualidade e identidade, especialmente se você se envolveu com papéis, por exemplo como mãe/pai, parceira (o) de alguém, como profissional, etc.). Ótimo momento para inícios!

Lua Nova em trânsito pela casa 2

Momento é positivo para produzir e trabalhar. Boa fase para escolher onde investir. Afinal, a praticidade está no ar.

Casa 3 recebe a Lua Nova em Leão 2022

Circular e conversar são destaques no seu mês. Ou seja, tente se comunicar mais! Favorecimento de viagens e do plano intelectual. Ótimo mês para ministrar ou fazer cursos.

Lua Nova passando pela sua casa 4

Tempo bom para se voltar para assuntos domésticos, vida privada e família. Ou seja, é nessa parte da sua vida que a energia deve se concentrar neste mês.

Lua Nova em trânsito pela casa 5

Tempo de criatividade, projetos pessoais, hobbies, filhos e amores! Busque apostar na expressão da sua personalidade e nos assuntos que mais gosta.

Lunação acontece na casa 6

Tente colocar seu trabalho, rotina, alimentação e saúde em ordem neste mês. Esta organização prática vai te fazer muito bem.

Casa 7 é destacada pela lunação leonina

Hora de se relacionar, seja com amigos ou com a pessoa parceira. Ou sair em busca disso. Bom período para parcerias.

Casa 8 recebendo a Lua Nova

O mês pode ser bom para trabalhos terapêuticos. Por isso, tente entender mais profundamente suas questões e, dessa forma, desapegar do que não serve mais para trás.

Lua Nova passando pela casa 9

Uma boa dica é investir em expansão, viagens e conhecimento. Tempo de novos voos e de ampliação da sua visão.

Casa 10 em destaque pela Lua Nova leonina

Mês da carreira! Tire muito proveito desta visibilidade! Que tal dar início aos seus projetos mais importantes?

Lua em trânsito pela casa 11

Amigos e grupos em destaque neste mês. Ou seja, tente trocar muito! Conecte-se também mais ao coletivo.

Lua Nova passando pela casa 12

Que tal fazer um balanço e dedicar-se mais tempo a trabalhar o seu interior? Vai valer a pena, pois no mês que vem começa um novo ciclo para você.

