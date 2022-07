​As Previsões Astrológicas de 25 a 31 de julho de 2022 misturam chance de polêmicas e acontecimentos inesperados com uma faceta solar de muita exuberância e autoconfiança. Entenda por que e saiba ver como isso pode agir na sua vida.

Mercúrio vai estar em tensão com Marte e Urano, contatos responsáveis pelas polêmicas, acontecimentos imprevistos e falas inflamadas que podem surgir na semana. A tendência é de ficarmos mais briguentos e reativos.

Por outro lado, a partir da metade da semana, Sol faz um excelente contato com Júpiter, trazendo confiança, bom humor e alegria. Além disso, Vênus em sextil com Marte vai ajudar nas relações sociais e amorosas, dando química para o amor.

Para completar o cenário, Marte também vai se aproximar da conjunção com Urano, aspecto inovador, criativo e impulsionador de mudanças, mas também tendente a acidentes e acontecimentos inesperados.

Leia a seguir tudo com atenção para saber o que a última semana de julho reserva. Mas não esqueça que nem tudo precisa acontecer com você. Para saber como os trânsitos vão agir na sua vida, acesse o Horóscopo Personare, que é personalizado, ou seja, você tem uma previsão baseada na combinação do céu de hoje com o seu mapa.

Até a metade da semana, atenção para os excessos

Vindo da semana passada e até quarta-feira (27), Vênus quadra Júpiter, uma combinação exuberante, envolvendo os dois planetas mais benéficos da Astrologia. No entanto, quando em tensão entre si, como é o caso, tende a excessos, seja de gastos, comida, bebida ou até de expectativas no amor.

É normal haver períodos de excesso. Contudo, se você já é uma pessoa tendente a gastar demais e está endividado, deve evitar sair às compras, pois já sabe que vai ser mais difícil se conter. Há mais chances de compras de itens a mais ou desnecessários.

A partir de quinta, autoconfiança e bom humor

A partir de quinta-feira (28), o Céu nos brinda com um ótimo aspecto ligando o Sol e Júpiter, que fica exato no domingo (31) e se estende até a quarta-feira da semana que vem (3/8).

Esta combinação inspira bom humor, brincadeira, confiança e expansividade, trazendo ótimos dias para a vida social, lazer e viagens! O otimismo está no ar, bem como doses de vitalidade, um clima festivo e extrovertido.

A dica é fazer o que você gosta e expressar a si mesmo, bem do jeitinho que um Sol transitando em Leão gosta (saiba tudo sobre a temporada leonina aqui).

Também vai ser possível enxergar de maneira mais ampla. Aproveite estes dias para ficar mais atento à sua intuição, que pode te mostrar caminhos e oportunidades novos!

Química no amor a partir de quinta

Também na quinta-feira (28), Vênus em sextil com Marte faz com que o afeto se mescle com tesão e desejo, o que é excelente para pessoas solteiras e também para as comprometidas.

Além de haver desejo, os dois planetas estão em signos mais doces e aconchegantes, que são Câncer e Touro, dando aquele estímulo sexual e afetivo ao mesmo tempo.

Definitivamente, o final do mês de julho, ao menos sob o ponto de vista do amor, não vai ser nada frio, muito pelo contrário! É um ótimo momento para fazer o seu Mapa Sexual gratuito e fazer um mergulho de autoconhecimento na sua sexualidade.

Muito bom também para fechamento de negócios e vendas.

Desafios na semana

Dificilmente o Céu é homogêneo, então é comum haver aspectos mais fluentes e outros mais desafiadores. E os desafios da semana ficam por conta de Mercúrio, que até sexta-feira (29) vai quadrar Marte e Urano, e a partir da sexta, se opor a Saturno. Entenda melhor aqui o significado de cada planeta.

Aqui vão as possibilidades de manifestação deste aspecto:

Mais pessoas autoritárias e querendo fazer suas opiniões valerem a qualquer custo. Tendência a descarregar frustrações e incômodos, puxando brigas e criando polêmicas. Vamos ter uma semana cheia de declarações polêmicas e inesperadas no âmbito coletivo, com chance de brigas em redes sociais e meios de comunicação. Se você trabalha com atendimento a clientes, por exemplo, vai ser importante saber acalmar o outro ao mesmo tempo em que dá limites. Semana mais propensa a acidentes de trânsito e acontecimentos inesperados no dia a dia. Aumento da irritabilidade mental, incluindo coisas do dia a dia que nos tirem do sério. O lado positivo pode ser a emergência de novas ideias e insights! Mercúrio/Urano favorece novas tecnologias e ferramentas.

Como o Céu vai estar um “barril de pólvora”, com as pessoas muito mais reativas do que o habitual, não custa lembrar que é uma semana importante para ter diplomacia e tato, ver a forma como se fala com o outro e não dar palpites não solicitados. Evite abordagens agressivas e/ou descuidadas, que possam gerar desgaste.

A partir da sexta-feira (29), Mercúrio se opõe a Saturno. Aqui há mais tendência à preocupação e pensamentos negativos. Veja aqui 4 dicas para interromper pensamentos negativos e ter uma semana mais tranquila.

Mercúrio/Saturno também pode se manifestar como obstáculos no dia a dia e demoras, como uma fila grande para entrar em um evento, por exemplo. Eventualmente, ainda, com alguma notícia que pode ser um balde de água fria, como a chegada de uma multa, por exemplo.

Mudanças e inquietações

Marte fica em conjunção mais estreita com Urano de 28 de julho a 6 de setembro, aspecto crucial desta semana.

Marte é o planeta astrológico disparador de acontecimentos e, quando se junta ao revolucionário Urano, dispara mudanças, inquietações, guinadas e coisas novas. Isso pode dar uma potente energia de mudança e novos caminhos em agosto.

Assim, o próximo mês, individualmente falando, pode ser de novas iniciativas, em especial que envolvam renda e prazer, temáticas de Touro. Ou seja, espere por novos negócios, novas formas de prazer e gratificação. Reforma de imóvel ou pintar um cômodo também pode ser um ato de Marte/Urano.

Contudo, o encontro de Marte com Urano não tem apenas uma faceta inovadora. O aspecto também é disparador de acontecimentos inesperados, que vão dar as caras no coletivo.

A última vez em que Marte ficou em conjunção com Urano, em janeiro de 2022, de forma totalmente inesperada, o Capitólio norte-americano foi invadido. Então, aguarde o inesperado em termos coletivos, e fique mais atento a acidentes, coletivos e individuais.

Na próxima semana, vamos falar mais sobre este aspecto, que pega em cheio a primeira semana de agosto.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente e online. É autora do ebook “Signos astrológicos – as doze etapas para a auto-realização”. Trabalha com o Iluminare, terapia que acessa o inconsciente e que tem seus fundamentos no Xamanismo. É idealizadora do curso Alimentação no Mapa Astral no Personare.

