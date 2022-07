Como ver as previsões astrológicas para a minha vida? Se você já se fez essa pergunta ou se você pensa que está vendo no lugar certo ao acessar o horóscopo, esse artigo é para você.

Os horóscopos comuns que você vê em jornais e revistas consideram apenas seu signo solar – e você não é apenas um signo. Por isso, não podem ser considerados previsões individuais, mas coletivas.

As previsões astrológicas para a sua vida estão no Horóscopo Personalizado, porque ele traz os trânsitos astrológicos que você está vivendo.

O que diferencia o Horóscopo Personalizado?

O Horóscopo Personalizado que você encontre no Personare leva em consideração seu Mapa Astral. Isso significa que são comparadas as posições dos astros na hora em que você nasceu com o céu astrológico do dia.

A análise desses ângulos mostra se você está passando por um momento harmônico ou um desafio e quais são as previsões possíveis sobre esses trânsitos para a sua vida, com dicas personalizadas.

Veja o exemplo de um Horóscopo Personalizado:

O Horóscopo Personalizado da Carolina mostra que ela está passando por um período delicado nas amizades. E não é só. Ao clicar em cada trânsito no menu lateral direito, ela verá outras previsões que estão ativas na vida dela.

Mas se ela for ver apenas o horóscopo comum para o seu signo solar, que é Leão, pode ter outra visão do seu momento.

Veja o horóscopo da semana para Leão:

Então é melhor não ler as previsões coletivas?

Claro que não. Você pode e deve seguir lendo o seu horóscopo do dia, semanal e mensal por signo, desde que isso faça sentido para você e te ajude a programar seus dias.

Mas é importante saber que o céu astrológico coletivo pode agir na sua vida em maior ou menor grau, mas NUNCA terá o mesmo significado para todo mundo.

Por isso, se você quer ler as “previsões astrológicas para a minha vida”, o melhor é sempre dar uma checada no seu Horóscopo Personalizado também, para ver se não há algo contraditório ou mais forte.

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

