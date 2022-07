Dia do Amigo: qual é o seu tipo de rolê ideal segundo a Astrologia

Quando o fim de semana chega você quer sair com a turma, mas costuma não ter ideia do que fazer? Aproveita o Dia do Amigo, celebrado neste 20 de julho no mundo todo, para descobrir o seu tipo de rolê ideal segundo a Astrologia!

No Mapa Astral, a 11ª Casa astrológica revela como cada um gosta de desfrutar o tempo na companhia dos amigos, assim como o tipo de atividade mais indicada para realizar na companhia dessas pessoas tão queridas.

Então, antes de reunir os amigos queridos, descubra gratuitamente aqui no seu Mapa Astral qual signo você possui na Casa 11. Depois disso, confira abaixo qual é o seu tipo de rolê ideal segundo a Astrologia.

Tipo de rolê ideal segundo a Astrologia

Pessoa com Áries na casa 11

Você é muito orientado a atividades em grupo. Seus amigos devem ser competitivos e sinceros, além de adorar um desafio. Portanto, qualquer atividade que promover uma concorrência saudável entre você e seu grupo será divertida e bem-vinda.

Pessoa com Touro na casa 11

O tipo de rolê ideal para você e seus amigos é desfrutar da companhia um do outro, de preferência em um lugar confortável, com boa comida, um bom vinho, uma boa música, e talvez até cercados por arte.

Nada de multidões ou grandes grupos: quem tem Touro nessa Casa astrológica possui poucos amigos. Mas esses costumam ser fiéis e valem por muitos.

Pessoa com Gêmeos na casa 11

Seus amigos são inteligentes, engraçados, de espírito jovem e orientados às trocas intelectuais.

O desafio aqui é no nível mental, já que o aprendizado é mútuo e a sua maior afinidade está na ponta da língua. Portanto, a melhor atividade será social: em um bar, restaurante ou qualquer outro lugar que permita muita conversa, risada e troca de opiniões sobre tudo.

Pessoa com Câncer na casa 11

Você vê seus amigos como a família que escolheu. Nesse caso, a amizade acontece em um nível emocional, o entendimento supera as palavras e vocês provavelmente desfrutam de um nível de intimidade que permite que cada um se entenda até com um olhar.

Para essa pessoa, o tipo de rolê ideal é sair para lugares mais reservados, nos quais ela e seus amigos não sejam perturbados por outras pessoas, podendo assim alimentar a alma e o coração uns dos outros.

Pessoa com Leão na casa 11

Seus amigos tendem a ser calorosos, generosos e sinceros. Com eles, você sente que pode ser você mesmo, e também permite que eles sejam exatamente aquilo que são.

Festeiros, seus amigos estão sempre prontos para saídas, comemorações ou festas, desde que a energia seja positiva e cada um deles se sinta o centro das suas atenções.

Portanto, aproveite para fazer aquilo que agrada a maioria e desfrute o dia com seu grupo de amizade.

Pessoa com Virgem na casa 11

Seus amigos são muito práticos, realistas e pouco exigentes. Aliás, nada os agradará mais do que organizar um encontro para o grupo, que não deve ser grande, já que com Virgem nessa Casa astrológica os amigos não costumam ser numerosos.

Sem grandes exigências, suas amizades esperam que todos possam se reunir e passar bons momentos juntos, com cada um fazendo aquilo que gosta. Portanto, aposte em uma reunião simples, com comida, bebida e harmonia, na qual todos possam encontrar algo que lhes faça felizes.

Pessoa com Libra na casa 11

Seus amigos são muito sociáveis e um pouco sofisticados. O problema entre vocês é tomar decisões: como desejam sempre agradar os outros, podem levar muito tempo tentando chegar a um denominador comum.

Então, a sugestão é que você já agende o encontro com o lugar decidido. Você os conhece, sabe do que gostam. Portanto, escolha o destino e o tipo de atividade que deseja, e poupe-os da difícil tarefa de escolher. Não há presente melhor para vocês.

Pessoa com Escorpião na casa 11

Seus amigos são reservados e enigmáticos, mas também podem ser “pau para toda obra”, ou seja, você pode contar com eles incondicionalmente. Portanto, não importa o que vocês decidam fazer, desde que seja algo só entre vocês e para os mais íntimos.

Que tal uma reunião na casa de alguém, para jogar algum jogo que envolva investigações de assassinatos ou conspirações? Tudo que estimule a mente investigativa dos seus amigos será muito bem-vindo.

Pessoa com Sagitário na casa 11

Seus amigos são cultos, inteligentes, internacionais e muito leais. Não importa quanto tempo você passe sem vê-los. Estes amigos não costumam ser ciumentos nem possessivos.

Portanto, se decidir reunir pessoas de diferentes grupos que não se conhecem, mas possuem os mesmos interesses, eles vão adorar.

Qualquer coisa que garanta um bom astral, boas risadas e a expansão de horizontes deixará seus amigos felizes. Isso significa que o céu é o limite no que diz respeito à programação.

Pessoa com Capricórnio na casa 11

Você tem poucos amigos, mas aqueles que possui valem por mil. Seus amigos tendem a ser mais velhos ou mais maduros para a idade deles.

Eles são do tipo que se fazem presentes diariamente e dificilmente frequentarão todas as festas que o grupo organizar, mas sempre estarão dispostos a ajudar quando você precisar.

O que realmente fará seus amigos felizes será ter um tempo só com você, ainda que seja para um café.

Como eles não são muitos, reserve algumas horas do seu dia para cada um e diga a eles que vocês continuam sendo melhores amigos e sempre o serão. Esse será o maior presente que você poderá oferecer a eles.

Pessoa com Aquário na casa 11

Você tem muitos amigos, de todos os tipos, origens e classes sociais. Alguns foram cultivados ao longo de toda a vida e há aqueles que acabou de conhecer em circunstâncias inesperadas, mas que mesmo assim são considerados melhores amigos.

Sendo assim, organize algo que dê lugar à manifestação de todas as diferentes personalidades e dê a essas pessoas espaço para ser quem são.

Como esses amigos são independentes e individualistas, possivelmente não precisam de você para se sentir em casa. Então, deixe-os à vontade e você terá fará atividades interessantes na companhia deles.

Pessoa com Peixes na casa 11

Seus amigos são muito sensíveis, emocionalmente perceptivos e, em alguns casos, até artísticos. Eles gostam de encontrar alguma atividade tocante, que os coloque em contato com seus sentimentos.

Pode ser uma ida a um recital, uma peça de teatro, uma visita a exposições de arte ou até uma atividade que tenha como objetivo reduzir o sofrimento alheio, como organizar uma doação de sangue em conjunto, ou passar o dia distribuindo comida aos menos favorecidos.

Qualquer coisa que exercite sua sensibilidade ou que os faça sentir que estão ajudando a reduzir o sofrimento alheio os fará felizes. Aproveite.

Marcia Fervienza

Astróloga há mais de 15 anos e psicóloga, atua como colaboradora em Astrologia para diversas revistas e possui trabalhos publicados em vários países. Oferece atendimentos astrológicos.

info@marciafervienza.com