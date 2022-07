​A oposição do Sol com Plutão é o principal aspecto das Previsões Astrológicas de 18 a 24 de julho de 2022. Portanto, a intensidade que vínhamos sentindo persiste, seja no coletivo ou no pessoal, obrigando a lidar com questões de perdas, ganhos e transformações.

A partir de quarta-feira (20/7), a Lua minguante vai favorecer reflexões e fechamento de pendências.

Na sexta (22/7), começa uma frequência bem mais animada, com o ingresso do Sol no exuberante signo de Leão, falando em expressão, criatividade e diversão, e também Vênus em quadratura com Júpiter, que fomenta o desejo de aproveitar a vida – só será preciso atentar para os exageros.

Esse é o resumo das previsões da semana, que você verá em detalhes a seguir. Mas não esqueça de conferir as suas previsões individuais no Horóscopo Personalizado.

Oposição de Sol com Plutão: intensidade

Vinda desde o final de semana e exata nesta terça-feira (19/7), a oposição do Sol com Plutão está ligada às várias notícias fortes que têm vindo à tona, pois estava do Mapa da Lua Nova de 28 de junho e foi reforçada pelo mapa da Lua Cheia de 13 de julho.

Nas proximidades da Lua Cheia, estourou o caso do anestesista que estuprava pacientes grávidas prestes a dar à luz, algo chocante e bem ligado a este aspecto. Também houve o forte calor na Europa, já que Plutão está relacionado a extremos.

A seguir, algumas possibilidades para você ou pessoas próximas que a oposição do Sol com Plutão traz:

Aumento de autoritarismo. Potencial para abuso e excesso de poder. Incremento de riscos e violência. Temperaturas extremas e fenômenos meteorológicos com efeito destrutivo. Perdas coletivas ou individuais, materiais ou de outro tipo. Pode ser uma fase mais introspectiva, de reflexão. Chances de finalizações, como términos de parcerias, fases, relacionamentos ou demissões. Potencial de crises pessoais, em especial por relacionamentos, mas pode haver outros. Podem surgir temas difíceis ou incômodos. Situações que já não vêm bem podem estourar, bem como relacionamentos já desgastados e/ou abusivos. Estouram no coletivo, também.

Mercúrio também faz oposição com Plutão até terça-feira (19/7), o que tem relação com o plano mental, com mais desconfianças e pensamentos obsessivos, por exemplo.

Sol e Mercúrio, contudo, fazem um bom aspecto com Netuno, podendo indicar suavização de tensões através de meditação, conexões espirituais e empatia. Veja aqui 10 práticas guiadas para você começar hoje!

Mercúrio em Leão: opiniões acirradas

Mercúrio sai de Câncer, em que traz mais sensibilidade, na terça-feira (19/7), e ingressa em Leão, por onde transita até 4 de agosto. Com isso, as opiniões se tornam mais firmes e até enfáticas demais. Salve aqui o calendário astrológico 2022 completo.

Com Mercúrio em Leão, as pessoas mostram mais o que pensam – e algumas brigam por isso. Além disso, o plano mental se desloca para lazer, prazer, amor e criatividade, temas leoninos.

Como Mercúrio tem muito a ver com cotidiano, dê um espaço maior para o lazer mesclado ao dever, pois será uma necessidade – reforçada pelo fato de Sol entrar em Leão na próxima sexta-feira (22/7).

Ainda na sexta, começa um ótimo aspecto de Mercúrio com Júpiter, elevando os pensamentos, que vão se voltar mais para progresso, crescimento e visão mais ampla. Além de humor e brincadeira no ar!

Contudo, no domingo (24/7), Mercúrio começa a se estranhar com Marte, o que pode aumentar a chance de acidentes, discussões e irritabilidade.

Sol em Leão: confiança e vitalidade

Na sexta-feira (22), o Sol ingressa no signo de Leão. É um bom momento! Se houve turbulências durante a semana, o sol começa a se abrir.

Afinal, Leão é o domicílio do Sol, então, o trânsito deste planeta por este signo aumenta a confiança, exuberância, criatividade e o brilho pessoal!

Para quem se dedicou mais a outras pessoas, em especial à família, ou se apagou de alguma maneira (Câncer), agora é hora de dar espaço para si mesmo.

Lazer, diversão, amor, filhos e expressão são temas leoninos, que vão ficar em evidência durante cerca de um mês. Nesta fase, podemos perceber mais quem realmente somos e onde desejamos nos expressar.

Romantismo e idealismo mais evidenciados. Aproveite estes belos insights do Sol pelo seu signo de domicílio para acender sua vitalidade e autoestima!

Vênus em quadratura com Júpiter: excessos

A partir da sexta-feira (22/7), Vênus quadra Júpiter, uma combinação animada, mas que pode ser exagerada também. Há mais chance de excessos em compras, gastos, bebidas ou comida.

Muitas vezes, isso se estende às expectativas – seja em relação a um evento social, seja para quem está solteiro, a uma paquera. Assim, procure administrar o que estiver esperando de eventos e pessoas.

Diante da possibilidade de exagero em compras, pode ser melhor evitar idas a shopping centers, lojas ou compras virtuais. Há mais chance de comprar demais ou o que não se precisa.

Quer entender mais sobre Astrologia, autoconhecimento e autodesenvolvimento? Veja o meu canal no YouTube!

+ Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis.

+ Descubra oportunidades e desafios de Abril a Junho de 2022 nas suas Previsões Numerológicas, leia agora sua amostra grátis.

+ Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora!

+ Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente e online. É autora do ebook “Signos astrológicos – as doze etapas para a auto-realização”. Trabalha com o Iluminare, terapia que acessa o inconsciente e que tem seus fundamentos no Xamanismo. É idealizadora do curso Alimentação no Mapa Astral no Personare.

vanessatuleski@gmail.com