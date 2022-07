Ansiedade e enxaqueca: aprenda 6 formas de reduzir sintomas

A razão para a sua enxaqueca pode ter nome: ansiedade. Ou seja, o modo como você vem lidando com as responsabilidades e os afazeres pode estar causando sintomas físicos, como dores de cabeça. Como prevenir ansiedade e enxaqueca? É o que veremos a seguir.

Por que ansiedade causa enxaqueca?

A ciência já provou a relação entre enxaqueca e ansiedade. Segundo estudo do neurologista Mario Peres, divulgado pela Sociedade Brasileira de Cefaléia, 88% das pessoas com mais de 18 anos que sofrem com as incômodas dores de cabeça, também apresentam características como preocupação em excesso e sofrimento por antecipação – típicas da ansiedade.

Ao sentir ansiedade, os substratos que promovem a sensação de bem-estar, paz ou tranquilidade sofrem uma queda na produção e não são transmitidos de maneira satisfatória para o corpo.

“A inquietação e o nervosismo fazem o cérebro enviar uma mensagem de alerta para o organismo. Depois disso, o corpo dispara seus sistemas de defesa, como a dor, por exemplo, dando espaço para uma crise de enxaqueca”, explica Peres.

Além da ansiedade, tensão muscular, dificuldades de concentração, problemas na qualidade do sono e cansaço também foram encontrados em 85% das pessoas que sofrem do mal.

A pesquisa ainda mostrou que mulheres têm até três vezes mais chances de sofrerem dores de cabeça.

Como prevenir ansiedade e enxaqueca?

O neurologista acredita que a prática de exercícios físicos e a psicoterapia podem ajudar a pessoa a relaxar e a viver melhor. Veja aqui uma lista de consultas online com especialistas do Personare.

Além disso, a alimentação correta e a adoção de alguns hábitos simples costumam amenizar o problema.

“Não é recomendável passar muito tempo sem comer e ingerir bebida alcoólica e cafeína em excesso. Quem sofre de enxaqueca também deve evitar alimentos como chocolate, adoçantes, condimentos, gorduras, e leite e derivados”, afirmou o especialista.

Veja mais dicas técnicas e ações simples que também ajudam a controlar a ansiedade:

+ Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis.

+ Descubra oportunidades e desafios de Abril a Junho de 2022 nas suas Previsões Numerológicas, leia agora sua amostra grátis.

+ Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora!

+ Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br