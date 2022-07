Prepare-se para ficar agarradinho ou conquistar: Vênus ingressa em Câncer

Depois de um período no signo da inteligência e da liberdade, Gêmeos, Vênus ingressa em Câncer, o signo mais carinhoso, intimista e emotivo do zodíaco. Com isso, a tendência é de que quem está se relacionando queira ficar mais agarradinho. Quem não está, é um ótimo momento para conquistar alguém.

Em 2022, Vênus ingressa em Câncer no dia 17 de julho e vai até o dia 10 de agosto. Vênus para a Astrologia rege o prazer e, quando está no signo de Câncer (saiba tudo sobre ele aqui), as pessoas tendem a colocar mais sentimento no amor, seja na hora da conquista ou na intimidade.

Mas lembre-se que além de saber os trânsitos de Vênus em 2022, é preciso estar atento aos seus trânsitos pessoais – por isso, fique de olho no seu Horóscopo Personalizado!

A seguir, veja as previsões gerais para o período de Vênus em Câncer, o que muda no amor para solteiros e comprometidos e como todos podem aproveitar da melhor forma esse período.

Vênus ingressa em Câncer, o que muda…

Para quem não está em um relacionamento:

Ótimo período para as pessoas românticas, pois o momento indica um comportamento mais cuidadoso. Detalhes contarão agora, como demonstrar que notou um hábito ou preferência e se interessar pelo universo do par. Se a pessoa em questão tem filhos, dê atenção às fotos mostradas no celular, fazendo alguma observação gentil. Se quer ganhar alguém, você terá de chegar no plano emocional, por isso encontre maneiras de atingir o coração com palavras. Uma mensagem especial, seja no whatsapp ou em alguma rede social, poderá deixar a outra pessoa com uma sensação gostosa ao longo do dia, o que aumentará o desejo de cultivar a relação. Por isso, se quer conquistar, coloque sentimento e se arrisque mais!

Para quem está em um relacionamento:

Carinho é a palavra-chave do período. Hora de dar atenção de verdade a quem você gosta, tendo mais tempo e estando mais disponível, seja para ficar em família ou reservar alguns momentos a sós. Se você curte cozinhar, faça aquele prato que a pessoa amada gosta ou então surpreenda com um café da manhã maravilhoso. Rememorar os bons momentos do passado ou emoldurar uma foto de vocês para colocar na sala pode ser uma boa ideia. Afagos, abraços e cafunés estarão em alta! Não esqueça de expressar seus sentimentos, pois todos nós, de tempos em tempos, precisamos da reafirmação deles para saber que continuamos especiais. Frieza e desatenção serão fatais agora.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente e online. É autora do ebook “Signos astrológicos – as doze etapas para a auto-realização”. Trabalha com o Iluminare, terapia que acessa o inconsciente e que tem seus fundamentos no Xamanismo. É idealizadora do curso Alimentação no Mapa Astral no Personare.

