Relacionar-se não é fácil. Não é simples encontrar “a pessoa certa”. São mil expectativas que temos para nós mesmos, que as outras pessoas têm para a gente e que nós temos para as outras pessoas. Como o Mapa Astral revela como é sua vida amorosa?

Sim, pode! Os Planetas na casa 7 representam funções psicológicas nossas das quais ainda não nos apoderamos e que, como tal, estão projetadas. Como descobrir tudo isso?]Veja se você tem planetas na casa 7 no seu mapa astral (veja aqui na versão gratuita), leia a interpretação abaixo. Se você quiser entender o signo que está na sua casa 7, leia este aqui.

SOL NA CASA 7

Com este posicionamento, sua identidade emerge e brilha quando você está em um relacionamento com outra pessoa, seja ela seu par, seu terapeuta ou um cliente.

O problema pode surgir quando existe tanto a dependência da relação interpessoal quanto a dificuldade de ver o outro em relacionamentos (isto é, o relacionamento ser sobre você – Sol).

LUA NA CASA 7

Por ser capaz de captar intuitivamente o que as outras pessoas desejam, a Lua na casa 7 pode falar de uma pessoa dependente de relacionamentos. E, se ter companhia é tão importante, que tão seletivos seremos na busca pelo nosso par?

É importante ter cuidado, também, com projeções sobre o parceiro e sobre outros em geral, esperando deles a nutrição emocional e o cuidado que receberíamos de uma mãe.

MERCÚRIO NA CASA 7

A troca intelectual com outra pessoa é sumamente importante para você. E precisa de um par por quem se sinta mentalmente estimulada e que tope discutir o relacionamento sempre que necessário.

Além disso, Mercúrio na casa 7 pode falar de interesses românticos mais jovens ou que tem um ar sempre jovial. Pode falar, ainda, de mais de um casamento.

VÊNUS NA CASA 7

Poucas pessoas conseguem se relacionar tão bem com outras pessoas como você. É o tipo de pessoa que, sem maiores esforços, “cai bem” ao outro quando fala, troca e se posiciona. Dificilmente entra em embates para conseguir o que deseja.

Isso não significa que ela se renderá ao desejo do outro – tudo dependerá do signo e dos aspectos desta Vênus. Mas, na pior das hipóteses, ela fará aquilo que quer sem entrar em conflito. Saiba aqui porque Vênus no Mapa astral mostra mostra seu jeito de seduzir.

MARTE NA CASA 7

Entre as possibilidades aqui, na mais positiva, trata-se de uma pessoa que se motiva na interação com outras pessoas, incluindo seu par.

Em sua manifestação mais comum, temos alguém que se motiva no embate com o outro. O conflito pode ser, inclusive, motivo de descarga de paixão. Muitas vezes, termina uma discussão fazendo as pazes na cama.

JÚPITER NA CASA 7

Pode indicar tanto expectativas elevadas para relacionamentos quanto parceiros de outros países. Em sua manifestação mais positiva, as pessoas com quem interagimos nos beneficiam, nos abrem portas, nos trazem oportunidades, e a recíproca é verdadeira.

Em poucos casos, no entanto, essa pode ser a pessoa que prefere ficar solteira porque ninguém é jupiteriano o suficiente para ela.

SATURNO NA CASA 7

Pode atrair ou escolher pares amorosos que são frios, meio distantes, estruturados, rígidos, chatos e que limitam a expressão da sua personalidade de alguma forma.

Podem ser pessoas que se casam mais tarde, porque buscam alguém com maturidade. Por outro lado, uma vez que se comprometem, tendem a permanecer no relacionamento por mais tempo do que deveriam. Entenda mais aqui sobre o que Saturno representa no mapa astral.

URANO NA CASA 7

Precisa de uma boa dose de liberdade em seus relacionamentos. São pessoas que se relacionam segundo as suas próprias regras, independente dos mandatos sociais, e que podem se sentir sumamente atraídas por pessoas diferentes – livres, originais, excêntricas.

Podem ficar casadas muito tempo, se conseguirem negociar regras no casamento que não interfiram com a sua liberdade pessoal, ou podem ter vários casamentos ao longo da vida.

NETUNO NA 7

Um dos posicionamentos mais difíceis para relacionamentos é Netuno na 7. Estes nativos são aquelas pessoas que brincamos dizendo que têm “dedo podre” para escolher parceiro. Aqui você pode entender que Netuno no mapa astral revela em que área da vida você pode se iludir mais.

Pode cobrir a realidade com um véu de ilusão, e quando se casa, inevitavelmente pode se decepcionar. Por outro lado, pode ser uma pessoa que nasce prometida para um grande amor, de outras vidas, e encontra.

PLUTÃO NA CASA 7

Precisa ter atenção para não projetar sua sombra na outra pessoa (seus medos e complexos) ou para não atrair para si gente manipuladora, que tenta exercer controle sobre você.

Para usar o planeta positivamente, procure relacionamentos que te empoderem e te transformem, e vice-versa. Cuidado com aquela atração irresistível e magnética que tem elementos tóxicos. Entenda mais sobre os significados de Plutão no mapa astral aqui.

DESCENDENTE NO MAPA ASTRAL

O Ascendente e o Descendente, na astrologia, estão nas Casas 1 e 7 (representantes do eu e da outra pessoa) e funcionam em termos de complementação e projeção. Veja tudo sobre seu Ascendente e Descendente aqui.

CASA 7 NO MAPA VAZIA

Uma casa 7 vazia no mapa natal indica uma área da vida que não está sujeita a determinação de planetas e posicionamentos planetários. Neste caso, analisamos o signo que se encontra na cúspide, o posicionamento do regente por signo, por casa e seus aspectos.

No geral, as casas vazias dão ao nativo maior livre-arbítrio de criar – ou não – naquela área da vida aquilo que desejar.

Marcia Fervienza

Astróloga há mais de 15 anos e psicóloga, atua como colaboradora em Astrologia para diversas revistas e possui trabalhos publicados em vários países. Oferece atendimentos astrológicos.

