Astrologia: atenção com ilusões e enganos nesta semana

Um dos aspectos que requerer atenção nesta semana é a quadratura de Vênus com Netuno. Por isso, é recomendado ter atenção com ilusões e enganos em compras e golpes virtuais.

A combinação Vênus-Netuno estará forte até sábado (16/07). A partir de domingo, a quadratura começa a se afastar e à noite, Vênus entra em Câncer, o que tende a ser positivo para o amor (entenda aqui).

Veja a seguir as dicas da astróloga Vanessa Tuleski para não cair em armadilhas enquanto Vênus-Netuno seguir atuando. Mas não esqueça de ficar de olho no seu Horóscopo Personalizado (aqui) para ver como os trânsitos planetários estão agindo na sua vida.

Atenção com ilusões e compras equivocadas

A tensão entre Vênus e Netuno pode se refletir em enganos. Por isso, aqui vão algumas dicas para lidar com o trânsito nesta semana:

Atenção para não se equivocar com compras. Se puder esperar, melhor! O mesmo vale para investimentos e procedimentos estéticos que nunca se tenha feito. Até mesmo um novo corte de cabelo talvez não caia tão bem quanto imaginado. Confira aqui o calendário de corte de cabelo! Momento propenso a golpes, por isso redobre o cuidado com propostas aparentemente incríveis. No amor e nas parcerias, também vai ser necessário prudência para evitar enganos e frustrações. Fique ligado com viroses, pois pode haver mais contaminação. Veja aqui como cuidar da sua imunidade! Há mais chance de vir à tona confusões, escândalos, fraudes e desperdícios de dinheiro.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente e online. É autora do ebook “Signos astrológicos – as doze etapas para a auto-realização”. Trabalha com o Iluminare, terapia que acessa o inconsciente e que tem seus fundamentos no Xamanismo. É idealizadora do curso Alimentação no Mapa Astral no Personare.

vanessatuleski@gmail.com