Dia Mundial do Rock: quais bandas representam o seu signo?

O Dia Mundial do Rock é comemorado dia 13 de julho, porque foi nesta data que ocorreu o Live Aid em 1985, um megaevento com show simultâneos de Queen, Madonna, Paul McCartney, U2, entre outros. Em homenagem à data, o Personare conta quais bandas representam o seu signo.

Antes de correr para ver as do seu “signo”, é importante você saber que o seu signo solar não é o que melhor te representa neste caso. Isso porque é a posição de Vênus no seu Mapa Astral que mostra, entre outras coisas, os nossos gostos e tudo que nos dá prazer.

Então, antes de conferir as suas bandas neste Dia Mundial do Rock, descubra aqui em que signo está Vênus no seu Mapa Astral.

Quais bandas representam o seu signo

Já sabe qual seu signo de Vênus? Então corre para ver a seleção de bandas que te representam.

Áries – Renato Russo + Roberto Carlos + Elton John + Steven Tyler

Naturalmente interessadas pelo novo, pessoas com Vênus em Áries tendem a ser as primeiras a escutarem um novo som. Por outro lado, em sua impulsividade e coragem, curtem ser diferentes e “chocar”. Touro – Lulu Santos + Herbert Vianna + Bono Vox + Cher

Pessoas com Vênus em Touro valorizam o conforto e a qualidade, inclusive quando o assunto é música. Por isso, tanto seus afetos quanto as músicas precisam ser duradouros. Portanto, é comum que essas pessoas prefiram os clássicos. Gêmeos – Frejat + Paul McCartney + Lenny Kravitz + Bob Dylan

Antenada, a pessoa com Vênus em Gêmeos dificilmente estará desinformada a respeito dos últimos lançamentos, mas sua curiosidade pelo novo e pelo diferente a levará a provar diferentes ritmos, sem necessariamente aderir a nenhum estilo específico. Câncer – George Michael + Tony Bellotto + Ringo Starr + Debby Harry

Afetuosa, sensível e protetora, essa pessoa tende a ter playlists mais recatadas, menos ousadas. Dona de um humor pouco estável, ela provavelmente refletirá seu estado de espírito na escolha das bandas, que tendem a variar tanto quanto as fases da lua. Leão – Mick Jagger + Kate Bush + Madonna + Bruce Dickinson

Pessoas com Vênus em Leão dificilmente escolherão bandas discretas. Divertidas, sentem prazer em ser o centro das atenções, e suas músicas refletem essa característica. Autoconfiante, elas não têm problemas em abusar de diferentes estilos. Virgem – Andreas Kisser + Joan Jett + Freddie Mercury + P!nk

Muito crítica, analítica e perfeccionista, essa pessoa escolhe a dedo o que ouve. Curte fazer playlists organizadas e colocar somente sons que combinam – ao menos seguindo seu gosto, que é bastante exigente. Libra – Pitty + Gwen Stefani + Sting + John Lennon

Devido à tendência à indecisão e à necessidade de compartilhar com os outros, essas pessoas dificilmente escolherão as músicas sozinhos. Porém, se tem uma coisa que não abrem mão é de harmonia e boa música. Escorpião – Lorde + Björk + Anthony Kiedis + Bryan Guy Adams

Pessoas com Vênus em Escorpião são intensas, profundas e emocionais. Também são misteriosas e essa aura de mistério tende a se refletir em sua escolha musical. Estilos diferentes, músicas mais underground, até em outro idioma, podem lhe despertar a atenção. Sagitário – Cássia Eller + Taylor Swift + Ozzy Osbourne + Jimi Hendrix

As pessoas com Vênus em Sagitário podem ser facilmente identificadas pela sua atitude alegre, otimista e jovial em relação à vida. Podem muito bem se identificar com diversas vertentes de rock, dos clássicos aos mais pop. O que importa é ouvir e ser feliz. Capricórnio – Rita Lee + Patti Smith + David Bowie + Elvis Presley

Séria, tradicional e conservadora, é a típica ouvinte dos clássicos do rock ‘n roll. Modismos? Muito dificilmente irá aderir. Por isso, prefere ela mesma fazer a sua playlist do que depender das mais tocadas do momento. Aquário – Harry Styles + Adam Lambert + Axl Rose + The Weeknd

Amistosa, original e sempre à frente do seu tempo, a pessoa com Vênus em Aquário curte estar por dentro do que de mais novo tem saído. Preferencialmente, ser fora do circuito tradicional. Com isso, suas escolhas podem ser chocantes. Peixes – Adam Levine + Hozier + Jon Bon Jovi + Chris Martin

Com tanta profundidade emocional, a pessoa de Vênus em Peixes não poderia ser mais melosa inclusive quando o assunto é rock. Curte música para refletir seu mundo interior, ou seja, se estiver triste ou apaixonada, todo mundo saberá só de ouvir.

