Maior Superlua de 2022: tudo que você precisa saber

Em julho, teremos mais uma super Superlua. E não é só isso: essa deve ser a maior Superlua de 2022! O fenômeno vai poder ser visto aqui do Brasil no dia 13 de julho. Entenda tudo sobre ela e as previsões da Astrologia para a sua vida.

O que é a Superlua

A Superlua acontece quando o satélite natural chega à fase completa ao mesmo tempo em que sua órbita elíptica faz sua aproximação máxima da Terra. Com isso, a Lua pode parecer até 17% maior e 30% mais brilhante!

Entenda aqui a diferença entre Superlua, Lua de Sangue e Lua Azul.

Anualmente, a Superlua ocorre de uma a seis vezes. Alguns astrólogos tendem a associá-la ao aumento de catástrofes naturais no período de até cinco dias antes e depois dela. No final deste artigo, você encontra as previsões individuais e coletivas desta Superlua de julho de 2022.

Superlua será visível?

Quer ver a maior Superlua de 2022? Provavelmente poderá! No inverno, devido à queda da umidade atmosférica, céus com menos nuvens e noites mais longas, fica mais fácil enxergar o fenômeno a olho nu.

Então, já se prepara: a Lua cheia começa às 15h38min (horário de Brasília) e o ápice da Superlua será por volta das 19h34min.

O que significa a maior Superlua de 2022

Assim como a Lua cheia de junho, chamada de Lua de Morango, a Lua cheia de julho é batizada de Buck Moon ou Lua dos Cervos, em tradução livre, pelos povos nativos dos Estados Unidos, mas não tem um significado astrológico.

O nome se deve ao período em que os cervos estão com seus chifres renovados e grandes. No entanto, a Superlua, sim, é importante para a Astrologia!

Importância da Superlua de julho para a Astrologia

Essa Superlua acontece em um período de Lua Cheia, que é uma fase de ápice emocional na qual os sentimentos e situações transbordam. O que estiver por um fio pode se romper, então é indicado tomar decisões mais definitivas quando temos certeza daquilo.

Também será a primeira Lua Cheia depois do solstício de verão no hemisfério Norte e de inverno no Sul, que delineia os opostos complementares Câncer e Capricórnio. Dois dos temas mais importantes na vida de muitos se evidencia aqui:

Como a família influencia no nosso emocional (Câncer) e Como precisamos colocar isso em equilíbrio com nossa vontade de vencer e o mundo das responsabilidades – e por tanto do trabalho (Capricórnio).

Por se tratarem de dois signos cardinais (entenda melhor aqui), podemos observar uma grande influência sobre como nos motivamos em nossas vidas. O ideal é levar em conta como nossas iniciativas afetam o campo das nossas emoções e o campo material de nossas estruturas.

Previsões astrológicas para a maior Superlua de 2022

A seguir, veja as previsões e dicas da astróloga Naiara Tomayno para a maior Superlua de 2022. No entanto, se quiser acompanhar as repercussões especialmente na sua vida, fique de olho no seu Horóscopo Personalizado (clique aqui).

O mais importante nesta Superlua será observar as áreas da sua vida representadas pelas casas do seu mapa natal que você possui os signos de Câncer e Capricórnio. Essas áreas estarão em evidência. Como ver?

Acesse aqui o seu Mapa Astral. Olhe na mandala em que casas você tem os signos de Câncer e Capricórnio. Depois, veja aqui o significado dessas Casas astrológicas.

Como a Lua em Capricórnio estará acompanhada de Plutão, há uma indicação de que iremos olhar para certas mágoas e sentimentos, que precisarão ser encerrados. Já o Sol em Câncer está acompanhado por Mercúrio, nos mostrando que todo esse movimento acontecerá junto de conversas importantes e trazendo um certo nível de tentativa de racionalização.

Ao mesmo tempo, esses planetas estarão em tensão com Júpiter e Quíron em Áries, indicando que feridas irão aparecer para serem curadas e que a nossa sabedoria e confiança no nosso crescimento pessoal estarão em jogo.

Será um encontro entre disciplina e a vontade de proteger nossas carências, enquanto agimos com coragem e independência.

Previsões coletivas para o Brasil

A Lua Cheia marca a segunda fase de uma Lunação (salve aqui o calendário lunar 2022 completo). No nosso país, esse mapa cai com Ascendente em Sagitário, nos mostrando que assuntos da nossa cultura, religiosidade, relações internacionais e legislação estarão em alta.

A lua, que representa o povo, cai na Casa 2 desse mapa, indicando que o tema da renda dos brasileiros, e algumas limitações como o alto preço dos alimentos e combustíveis podem continuar sendo uma preocupação.

Saturno em Aquário (que vai até 2023, entenda aqui!) exerce uma dupla função nesse mapa: através de uma quadratura com Marte, que representa alguma oposição ao governante dessa nação, e também um trígono com Vênus, que pode representar uma tentativa no avanço dos auxílios para a população.

Com essa Vênus em Gêmeos dispondo Marte em Touro, podemos perceber que o jornalismo, notícias e as mídias sociais terão um papel importantíssimo para as revelações, desdobramentos e alcance dessas agitações.

Nas nossas vidas, vamos ter atenção extra sobre como as conversas e socialização influenciam no nosso emocional e diretamente na nossa vida material.

+ Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis.

+ Descubra oportunidades e desafios de Abril a Junho de 2022 nas suas Previsões Numerológicas, leia agora sua amostra grátis.

+ Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora!

+ Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!

Naiara Tomayno

Astróloga e terapeuta holística, desenvolve um trabalho como facilitadora de (re)conexões voltado para cura, utilizando o mapa astral como ferramenta principal. Formada em terapia de cristais, Magnified Healing e praticante de magia natural, é especialista em unir esses saberes e terapias alternativas às necessidades do mapa.

naiaratomayno@gmail.com