Tatuagens podem ter influência energética no corpo; entenda

Todo mundo, em algum momento da vida, sente vontade de expressar seus gostos e desejos. E para muita gente, a tatuagem funciona como uma forma de expressão, seja por meio de símbolos e imagens, seja por frases. No entanto, cada uma pode ser muito mais do que um desenho na pele. Tatuagens podem ter influência energética no corpo.

Pensando nisso, a Equipe Personare entrevistou especialistas em diversas áreas, que opinaram sobre as possíveis influências energéticas das tatuagens. Também falaram sobre os significados de alguns símbolos e deram dicas para não correr o risco de se arrepender.

Conhecer simbolismo da imagem ajuda a se decidir

De acordo com o numerólogo e simbologista Yub Miranda, a tatuagem nada mais é do que um símbolo que, além de ter significados universais, pode carregar as impressões pessoais de quem decide tatuá-lo.

Para o especialista, quando alguém opta ter um determinado desenho na pele, é sinal de que essa pessoa deseja, ainda que de forma inconsciente, vivenciar o que aquele símbolo significa para ela.

“A imagem de uma espada, por exemplo, pode sugerir agressividade e combate, já que a experiência humana com esse objeto remete o homem a episódios que agregam uma possível violência.

Ao mesmo tempo, o desenho pode representar algum impacto que a figura da espada teve na vida de uma pessoa, como alguém que quando criança viu um filme do Zorro e gostou do símbolo”, explica o simbologista.

Um mesmo símbolo pode ter significados diferentes para duas pessoas. Por isso, não existem símbolos considerados desaconselháveis para tatuar, já que é a pessoa quem atrela significados a ele.

“Uma caveira tatuada no corpo de alguém pode causar estranhamento para os outros. Mas o que importa é que o desenho desperte sentimentos positivos na pessoa que a tatuou”, aponta Yub.

É importante lembrar que todo símbolo traz duas polaridades: a negativa e a positiva. É como na Astrologia, na Numerologia e no Tarot: já que cada signo, número ou arcano tem atributos negativos e positivos.

“Tudo dependerá da pessoa escolher expressar a polaridade que mais sente afinidade, e a mesma coisa acontece com a tatuagem”, pondera o simbologista.

Tatuagens e suas influências energéticas

Já a terapeuta energética Alessandra Navarro acredita que ao se tatuarem, as pessoas trazem a energia do símbolo escolhido para suas vidas.

Ela ainda ensina que é preciso ter cuidado na hora de escolher o local a ser tatuado, já que determinados pontos do corpo são energéticos e podem ficar desequilibrados caso a pessoa faça um desenho que seja “nocivo”.

“Imagine uma pessoa que é predisposta a absorver energias negativas facilmente e que escolhe fazer o símbolo OM na nuca. Essa região é vulnerável energeticamente, já que pode absorver muita energia externa”, afirma a especialista.

O símbolo OM (foto ao lado), apesar de positivo, caracteriza a abertura e a expansão. Portanto, potencializa ainda mais a tendência da pessoa absorver energias do ambiente.

“Nesse caso, seria mais indicado ela tatuar uma imagem de proteção no local. Por isso é importante considerar a natureza do símbolo e a região do corpo na qual ele será desenhado”, aconselha Alessandra.

A terapeuta energética ensina que as imagens que têm significado positivo para quem irá fazer a tatuagem também são aconselhadas.

“Mas é importante que seja feita uma consulta com um terapeuta energético ou acupunturista após a finalização da tatuagem. Assim, os meridianos do corpo e o campo energético da pessoa sejam reequilibrados depois que o desenho for feito”, indica a terapeuta.

Dicas para não se arrepender da tatuagem

Se você está inseguro de fazer uma tatuagem, o simbologista Yub Miranda aconselha que tente vivenciar o significado do símbolo escolhido antes de tê-lo de forma definitiva no corpo.

“Durante uma época eu quis muito tatuar um escorpião no braço. Nesse processo, cheguei até a ir à loja de um tatuador e me informei sobre os detalhes.

Mas antes optei por expressar consciente e diariamente as características que aquela imagem trazia para mim, sem que eu precisasse tê-la na pele.

Com isso, a vontade de fazer a tatuagem passou, mesmo que não o tenha tatuado em mim”, conta o especialista.

Outro conselho dado por Yub é buscar saber exatamente o que será tatuado, já que cada imagem está ligada a experiências, sentimentos e reações emocionais e comportamentais.

A dica do simbologista é comprar um quadro com o símbolo desejado e colocá-lo no quarto, ou fazer da imagem o plano de fundo do computador, para se familiarizar com o que ela representa.

“Se gostar de todas as vivências neste período considerado de teste, as chances de se arrepender com a tatuagem serão bem menores”, garante o especialista.

Para a psicoterapeuta Celia Lima, as razões que levam alguém a tatuar o corpo são muitas, como o desejo de pertencer a um grupo, uma homenagem a uma pessoa especial e, em alguns casos, até uma rebeldia momentânea.

Mas como a tatuagem é um procedimento difícil de ser revertido, é aconselhável que a pessoa reflita bastante antes de tomar uma decisão.

“Ter certeza se está disposto a marcar o corpo para sempre e se aquele símbolo, desenho ou palavra é realmente importante, são perguntas fundamentais que devem ser feitas antes de marcar a pele.

Além disso, a pessoa precisa avaliar se será capaz de conviver com a marca, mesmo que suas próprias convicções acabem mudando ao longo do tempo”, afirma.

Às vezes há uma necessidade tão grande de deixar explícito um romance, por exemplo, que a pessoa tatua o nome do ser amado, sem se dar conta de que essa paixão pode acabar, observa a psicoterapeuta.

Tatuagens e os significados

Se depois de tudo isso você decidiu fazer uma tatuagem, veja abaixo o significado de alguns grupos de tatuagens, do ponto de vista simbólico, segundo Yub Miranda.

Tatuagem tribal ou cultural

Símbolos ligados a países e mitologias estão nesta categoria, como a cruz egípcia Ankh, também conhecida como “cruz ansata”, ligada à história egípcia antiga.

Além dos significados universais do símbolo em questão, ainda estarão atrelados à tatuagem algumas peculiaridades associadas a uma cultura ou grupo específico que faz uso do desenho na pele.

A pessoa que faz uma tatuagem dessa natureza tende a ter uma forte ligação emocional com a respectiva cultura.

Tatuagem de animal ou planta

A interpretação dependerá do animal ou do tipo de planta que será tatuado, e a escolha do desenho deve levar mais em conta os gostos pessoais do que um simbolismo universal.

No caso da rosa, por exemplo, há uma predisposição a associá-la com o amor e o romantismo. E muita gente gosta de dizer que, por mais frágil e bela, a flor também possui seus espinhos, ou seja, sabe se defender e ferir quando preciso.

Tatuagem religiosa

Um símbolo religioso tatuado no corpo pode reforçar a ligação emocional da pessoa com suas crenças, por meio da imagem religiosa ou mística.

Além disso, funciona como um estímulo para a pessoa ter sempre em mente os princípios que segue, de modo a vivenciá-los constantemente.

Tatuagem de alguém conhecido ou admirado

A maioria dos significados gira em torno do desejo de uma pessoa de mostrar seu amor a quem ama. Esse tipo de tatuagem reforça os laços emocionais com as pessoas e evidencia a ligação que é sentida com o outro”, explica Yub.

Tatuagens com frases, palavras ou nomes

O significado dependerá da palavra ou frase tatuada, já que elas também são símbolos.

A palavra amor, por exemplo, representa uma diversidade de interpretações, como entrega, confiança e compreensão, que vão além das letras A-M-O-R. Então, quando uma pessoa tatua um trecho de música ou frase motivacional, o significado das palavras tende a ser uma espécie de lema para ela.

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

