Tatuagens de signos: como cada signo representa os Astros na pele

Muita gente tem curiosidade e de fato faz tatuagens de signos. Essa prática milenar de tatuar a pele apenas externa simboliza aquilo que para os astrólogos já está marcado no corpo em fisionomia, gestos e traços físicos.

Seu corpo é marcado pelo céu, pela atmosfera e pela energia do signo que ascendia no horizonte na hora, no dia e no local do seu nascimento – é o Signo Ascendente.

A energia que entranhou seus poros, moldou seu traços, te deu contornos e uma presença física no mundo. Por este viés, a Astrologia poderia ser o estudo da incorporação do céu em nós.

Muitas religiões e povos acreditam que, após descolarmos a alma do plano terreno, adentramos o campo celeste, mas é a Astrologia que estuda o corpo que recebe e absorve o céu.

Por que temos o desejo de fazer tatuagens de signos?

Múmias orientais ostentam tatuagens de pontos sensíveis e fluxos energéticos corporais para rituais de cura e fertilidade. E a nossa geração encontrou na linguagem astrológica uma maneira de demarcar os pontos celestes para representar imageticamente o cosmos em nós. O cosmos que somos, para nos lembrarmos que somos o universo.

Como artista e astróloga, já criei inúmeros símbolos de força pessoal (acesse aqui o serviço se quiser fazer o seu Astrosímbolo) a partir da união de pontos relevantes do Mapa Astral e que servem como amuletos astrais e de visualização.

Somos uma sociedade construída pela ênfase visual e a capacidade de ver nos ajuda a compreender e realizar.

Entretanto, mais do que buscarmos desenhos dos Astros para identificar ou representar simbolicamente uma mensagem, nós queremos trazer e sentir o céu mais perto do corpo. Desejamos integrar nossos poros às estrelas, queremos fazer parte.

Somos, de alguma forma, corpos mensageiros celestiais vivendo a materialidade como se apresenta aqui na Terra.

Como é a tatuagem de cada signo?

Como amantes da astrologia que somos, podemos usar, por vezes, o corpo para transmitir um ponto comum entre nós: a mensagem que carregamos um pouco do céu em nós.

E o Ascendente é o signo que representa algumas das características mais importantes do nosso Mapa Astral, já que mostra a nossa personalidade como somos percebidos pelos outros e como desejamos ser notados.

Por isso, a tatuagem de signos normalmente tem relação com o nosso Ascendente, afinal, mostra como queremos nos colocar no mundo.

Lembrando que, apesar de vermos muitas pessoas com tatuagens da constelação com o nome do seu signo, signos astrológicos não são constelações. Os signos foram batizados com nomes de constelações, mas a relação para por aí. Enquanto as constelações mudam no céu o tempo todo, os signos são fixos (entenda mais aqui).

A seguir, veja como é de fato a tatuagem de cada signo. Para ver a sua, confira o seu Ascendente aqui no Mapa Astral gratuito.

Tatuagem de Áries

Se identifica com representações do fogo, o vermelho e imagens de coragem e afirmação.

Tatuagem de Touro

Oferece símbolos robustos, de força e simetria.

Tatuagem de Gêmeos

Brinca com frases, linguagem, palavras e linhas flexíveis.

Tatuagem de Câncer

Utiliza formas arredondadas, românticas e simbologias ancestrais.

Tatuagem de Leão

Usa desenhos criativos e personalizados com exclusividade.

Tatuagem de Virgem

Representa expressões inteligentes e desenhos minimalistas.

Tatuagem de Libra

Traz o belo, formas requintadas, equilibradas e harmônicas.

Tatuagem de Escorpião

Tem tons profundos, símbolos inquietantes, códigos misteriosos e sedutores.

Tatuagem de Sagitário

Prefere traços amplos e largos, além de misturar representações imagéticas de diversas culturas.

Tatuagem de Capricórnio

Escolhe formas bem definidas e geométricas.

Tatuagem de Aquário

Opta por um símbolo de uma causa, por um elemento que o identifique com uma ideologia.

Tatuagem de Peixes

Procura nas linhas suaves e fluidas representar o fantástico e os sonhos.

Ana Andreiolo

Ana Andreiolo é artista visual desocultista, comunicóloga e astróloga. Publicou o livro astropoético "Manifesto Cósmico Nada Cômico, Narrativas Poéticas Celestes do Apocalipse", ministra o curso de astrologia contemporânea Orbitantes e é também autora do método registrado "Astrobranding", onde reúne a astrologia às práticas de design holístico e artes visuais.

ana@anaandreiolo.com