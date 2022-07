O amor explícito no Tarot Smith Waite

Todo e qualquer baralho de Tarot é perfeito para interpretar questões de cunho amoroso. Sabemos que tudo depende de um bom profissional para a leitura das cartas. No entanto, se comparado com outros decks, o Tarot Smith Waite nos traz sensações mais próximas ao clima romântico dos encontros apaixonados.

Neste texto, você saberá mais sobre Pamela Colman-Smith, responsável por transformar as cartas de tarot em obras de arte através da ilustração. Além disso, irá conhecer uma campanha de financiamento coletivo que busca divulgar a história dessa mulher que é uma inspiração para artistas, feministas e místicas.

A artista que ilustrou o Tarot Smith Waite

Ninguém ilustrou tão bem as artes de Eros no Tarot quanto Miss Pamela Colman-Smith (1878-1951), no começo do século XX. Ambientada na Inglaterra, Pamela foi influenciada pelo teatro shakespeariano, pelo movimento Art Nouveau, pela linguagem das flores, pelos contos de fadas e mitos celtas.

A artista trouxe às suas imagens uma aura indubitavelmente romântica, no sentido amplo do termo. A delicadeza das suas aquarelas, desenho e composição, convivem com a originalidade estilística de suas imagens.

Não é à toa que o baralho de Tarot Smith Waite inaugura uma tradição: é o mais famoso e copiado de todos os tempos.

O Tarot de Pamela Smith é perfeito quando se trata de traçar um enredo. Podemos olhar cada cena como quadros fixos de uma história em quadrinhos. Cabe ao cartomante armar o roteiro e traduzir em linguagem verbal a linguagem gráfica.

Mas, ao contrário de um quadrinho isolado de uma HQ, as imagens arquetípicas se renovam infinitamente a cada momento em que são vistas e que entram em contato com as outras cartas, com a disposição do consulente e também do intérprete.

Tarot: Olhe para o futuro e mude

Tarot Smith Waite e as cartas de amor

Dentre os Arcanos Maiores, a carta intitulada Os Amantes é a mais explícita das cartas de amor. Em um primeiro plano de interpretação, ela tira a ambiguidade herdada pela tradição francesa.

Nela, vemos um dia ensolarado e sob o sol paira um anjo que protege duas pessoas nuas, homem e mulher. Entre eles, ao longe, desponta um vulcão.

Se observarmos que atrás da mulher há uma serpente enrolada numa árvore e atrás do homem está a Árvore da Vida, podemos concluir que a cena retrata Adão e Eva no Paraíso – o casal inicial.

Cartas de amor nos Arcanos Menores

Nos Arcanos Menores, o naipe de Copas responde ao plano emocional, aos estados “aquáticos” da alma. Dentre elas, o Ás de Copas trata da síntese e também da gênese do sentimento amoroso num estado ainda indiferenciado, a fonte de onde jorra todo o Amor. No baralho de Pamela, vemos a taça que contém a magia das futuras transformações e que pode ser associada ao Graal dos mitos arturianos.

O Dois de Copas é a personificação do romance, o sentimento amoroso compartilhado por duas pessoas que se desejam. Seu título é “Amor” e traz à memória a história de Romeu e Julieta. No fundo da carta de Tarot Smith Waite se vê uma pequena casinha.

Já o Três de Copas fala daquilo que é gerado através do encontro de amor. Envolve um terceiro elemento. Trata dos nascimentos e das alegrias compartilhadas – e do brinde que os celebram.

No entanto, também pode ser um indício de um triângulo, dependendo do contexto. Triângulo amoroso que pode se mostrar muito doloroso, como é visto no Três de Espadas.

O Dez de Copas mostra um casal e duas crianças brincando alegres. Corre um rio ao lado da mesma pequena casa que vemos no Dois de Copas. Um arco-íris formado por taças enfeita o céu. A carta transborda felicidade.

O Cinco de Copas trata de uma decepção. O Seis, de um possível reencontro. Já o Sete, da imaginação romântica e de fantasias. O Oito, do abandono ou de questões que parecem muito importantes agora, mas que logo cairão no esquecimento.

Esteja disponível para encontrar um amor

Um novo baralho de Tarot

Para celebrar o Tarot Smith Waite e a incrível artista que lhe deu vida, a editora independente Oficina Palimpsestus criou uma campanha para financiar a edição de dois livros e um novo baralho.

O primeiro livro é a biografia de Pamela Colman-Smith e sua vida de artista no cenário instigante da virada dos séculos XIX e XX na Inglaterra. O segundo reúne a sua obra e também ensaios produzidos por autores brasileiros e estrangeiros especialmente para essa edição.

Para coroar o projeto, será realizada a publicação de um novo baralho de Tarot baseado na obra de Pamela, produzido pelas artistas Elisa Riemer e Paula Mariá, autoras do Tarot feminista Nosotras.

Você pode conhecer mais sobre o projeto, que está belíssimo, na página da campanha no Catarse ( catarse.me/pamela ). Já antecipo que as recompensas oferecidas são tentadoras! Se você é um entusiasta do Tarot e sua história, não perca a oportunidade de participar dessa iniciativa.

Você conhece o Tarot Direto do Personare?

Tarot e Romance! Não à toa falei sobre cartas de amor neste texto. Oráculos e questões amorosas caminham juntos desde que o mundo é mundo.

“A pessoa que amo voltará a me procurar?”. “Existe um rival, há traição?”. “Onde devo buscar o amor verdadeiro?”. “Devo investir nesse relacionamento amoroso?”. Dentre tantas, essas são algumas perguntas das vítimas do Cupido, um deus que, mesmo errando, sempre acerta o alvo.

Pertencem ao território da paixão uma gama de sensações nunca sentidas. Cores cambiantes, perfumes raros, o coração batendo forte, borboletas no estômago. Lindo, mas parece que estamos soltos no ar ou pisando em terreno pantanoso.

O mistério faz parte do jogo amoroso. Por isso, identificar as pedras no caminho e enxergar o que o futuro nos reserva torna-se crucial. Afinal, relações afetivas mexem demais com a estrutura das nossas vidas.

Zoe de Camaris

Taróloga. Pós-graduada em Linguística. Incluiu o Tarot nos seus estudos de especialização no intuito de revalidá-lo como um sistema de linguagem visual interdisciplinar. Autora do Tarot Direto Personare.

