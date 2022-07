Endometriose: 6 terapias alternativas para complementar seu tratamento

A endometriose é uma doença que afeta muitas mulheres, mas ganhou os holofotes nesta sexta-feira por causa de Anitta. Após sofrer com dores após o ato sexual e durante o período menstrual por anos, a cantora contou que recebeu o diagnóstico de endometriose.

O que pouca gente sabe é que a endometriose e outras doenças ginecológicas, como candidíase e vaginismo, têm causas emocionais. Por isso, existem terapias alternativas que podem complementar o tratamento médico convencional.

A doutora (enviada pelo meu anjo da guarda só pode), fez na mesma hora uma ressonância em mim e estava la. ENDOMETRIOSE. No dia seguinte ela me levou em um especialista em endometriose. Fizemos os outros exames necessários pra ter certeza e aí está — Anitta (@Anitta) July 8, 2022

Neste artigo, especialistas do Personare explicam a relação entre a endometriose e as nossas emoções e dão dicas de como reforçar o seu tratamento com técnicas naturais.

Doenças ginecológicas e as emoções

O útero é o centro onde as mulheres guardam as memórias celulares, como relações amorosas, identidades pessoais, crenças, assim como também o inconsciente coletivo e as sabedorias ancestrais.

“Os bloqueios sexuais, de autoestima e amor ficam todos guardados nessa caixinha do ventre e canal vaginal, tais como medos, emoções reprimidas, memórias de abuso, desconexão, repressão, padrões limitantes e crenças enraizadas”, explica a especialista em sexualidade Roberta Struzani.

Esses bloqueios e a carga pesada emocional que ficam instalados no útero podem favorecer o desequilíbrio fisiológico da flora vaginal, o que tende a aumentar a possibilidade de surgirem problemas ginecológicos, como a endometriose.

“Nada acontece no corpo que não gere um efeito emocional. Assim como nada acontece a nível emocional que não gere um efeito corporal”, acrescenta a psicóloga Luisa Restelli.

Como descobrir a causa da endometriose

Segundo Luisa, há algumas perguntas que devem ser feitas a si mesma, refletindo para poder trabalhar as crenças e padrões que geram a enfermidade em seu corpo.

Como está seu amor-próprio? De que maneira você se respeita e se cuida? Como é sua autoestima e autoconfiança? Você se dá valor? Como você vive sua criatividade? Como você lida com a maternidade?

Como tratar endometriose

Trabalhar as emoções e alguns tratamentos naturais podem ajudar a melhorar esses sintomas ou prevenir surgimento da endometriose. A seguir, veja dicas de especialistas.

1. Constelação familiar

A psicóloga Luisa Restelli recomenda a constelação familiar (entenda o que é) para desvendar os pontos originais que enraizaram as crenças e questões emocionais associadas à endometriose. Elas trabalham todo o conteúdo psíquico e corporal para o retorno da saúde emocional e física. A constelação familiar pode ser feita online e à distância; saiba mais aqui.

2. Vaporização do útero

Segundo Roberta Struzani, essa técnica trata problemas físicos e emocionais, limpando memórias negativas que ficam registradas no útero, como aborto ou traumas sexuais; reduzindo dores; aumentando a fertilidade, melhorando a lubrificação vaginal; etc. Aprenda aqui a fazer a vaporização do útero.

3. Fisioterapia ginecológica

Trata tensões musculares e dores, através de exercícios específicos, utilizando manobras de relaxamento e/ou fortalecimento muscular, feitas diretamente na musculatura vaginal. O simples fato de trabalhar essa região quebra o ciclo dessas memórias que ficam alojadas no útero e vagina. Faça aqui um teste para descobrir e aprender o exercício ideal para sua musculatura vaginal.

4. Ovoterapia íntima

É uma terapia de limpeza das memórias de vida que ficam registradas e armazenadas no útero, realizada através de pedras minerais com formato de ovo, que a mulher introduz no canal vaginal. No caso específico da endometriose, a Obsidiana pode gerar grandes resultados. Aprenda aqui como é realizada a Ovoterapia íntima.

5. Pompoarismo

Esta técnica consiste em contrair a musculatura da vagina em diferentes movimentos. Os exercícios são feitos para fortalecer ou relaxar a musculatura vaginal ou musculatura do assoalho pélvico (MAP). Com isso, é possível tratar uma série de disfunções ou incômodos físicos, sexuais e até estéticos. Descubra, aqui, os segredos do pompoarismo.

6. Conectar-se à ancestralidade

Gi Crizel afirma que todos os saberes ancestrais estão em nosso ventre: a amorosidade, a paciência, a resiliência, a magia, a sabedoria e até mesmo práticas de nossas ancestrais. Por isso, a conexão com nossa ancestralidade nos faz ter mais consciência física, emocional e espiritual. Veja aqui dicas para conectar-se com sua ancestralidade.

Vanessa Kannenberg

vanessa@personare.com.br