O Dia Mundial do Chocolate é comemorado nesta quinta-feira, 7 de julho. Consumido há milhares de anos, o alimento à base de cacau costuma ser classificado como afrodisíaco. Será que chocolate aumenta libido mesmo?

Veremos mais a seguir por que o chocolate é associado a sexo e prazer. Agora, se você quiser fazer um mergulho no seu universo pessoal de sexualidade e prazer, faça aqui o seu Mapa Sexual gratuito.

Chocolate aumenta a libido?

O chocolate possui compostos – como a dopamina, a serotonina e a feniletilamina – que oferecem sensação de bem-estar e afastam a ansiedade. Segundo a terapeuta transpessoal e especialista em sexualidade humana Antonieta Mazon, por esse motivo é tão comum as pessoas associarem chocolate e libido.

“Assim como o sexo, o chocolate é saboroso, agradável e seu gosto convida ao deleite”, compara a especialista.

No entanto, o chocolate está mais relacionado à fonte de bem-estar e prazer do que com a libido, que pode ser entendida como a energia do desejo. Saiba tudo sobre libido aqui.

“Sabemos que uma das grandes fontes do desejo sexual é a fantasia. Por isso, relacionamos este doce à libido, pois uma vez atingido o desejo, teremos como consequência o prazer”, compara Antonieta.

A especialista acredita que a sensação oferecida pelo chocolate pode substituir a falta de sexo, mas somente numa fase inicial. Isso acontece porque a feniletilamina controla, entre outras funções, a passagem da fase do desejo sexual para a fase seguinte, da emoção e do afeto propriamente dito.

Essa substância tem um efeito muito positivo sobre o corpo e, de tão poderosa, pode se tornar um vício.

“O problema é que o organismo humano desenvolve naturalmente a tolerância aos efeitos da feniletilamina e, com o passar do tempo, torna-se necessária maior quantidade do composto para provocar o mesmo efeito. Sendo assim, se continuarmos a ingerir demasiadamente o chocolate, arriscaremos desenvolver outros problemas pelo excesso de açúcares e calorias”, alerta a especialista.

Outros alimentos afrodisíacos

Homens e mulheres buscam milagres em alimentos ditos especiais e sensuais para despertar o apetite sexual e tornar o momento a dois mais “caliente”.

Segundo a nutricionista Amanda Regina, existem alimentos que oferecem propriedades afrodisíacas, ou seja, substâncias ou atividade que desperte o desejo amoroso.

Veja aqui uma lista de alimentos afrodisíacos

“Algumas pessoas acreditam na gemada, outros nos ovos de codorna ou na catuaba. O que realmente importa é o quanto de fantasia nós colocamos nos alimentos, o quanto acreditamos neles, pois a mente é o maior afrodisíaco, ela pode tudo”, conclui Amanda.

Chocolate usado no sexo

O chocolate pode ajudar nos estímulos de várias formas. É possível fazer uso do chocolate durante o sexo oral, por exemplo. A boa notícia é que a prática não envolve nenhum malefício, desde que sejam tomados os cuidados necessários.

“As pessoas devem adotar as devidas precauções higiênicas, como em toda prática de sexo oral. Além dessas, é preciso observar a temperatura adequada do chocolate, a fim de evitar que aquilo que deveria ser uma fantasia saborosa e prazerosa não se torne um banho de água fria no ambiente, ou até mesmo um acidente mais sério, com queimaduras pelo corpo”, ensina Antonieta.

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br