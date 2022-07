Numerologia do sexo: calcule e descubra as preferências íntimas

O sexo é um dos elementos mais importantes em uma relação afetiva. E saber o que cada pessoa gosta de viver na cama é fundamental para a satisfação sexual do casal. A Numerologia do sexo pode ajudar você a descobrir como cada um se comporta nos momentos de intimidade, assim como as preferências na hora de fazer amor.

No entanto, quando falamos de sexo é importante levar em consideração o momento de vida de cada um, a idade, o parceiro e até mesmo as experiências vividas nessa área da vida. Se a pessoa é muito nova ou se tem questões a serem trabalhadas na sexualidade, por exemplo, pode ainda não ter deixado aflorar a sua forma de viver a relação sexual.

Geralmente os números presentes nas Lições Existenciais no Mapa do Amor têm forte influência na maneira de fazer sexo, mas há uma simbologia que algumas vezes ganha evidência maior quando o assunto é Numerologia do Sexo: o Número de Expressão.

Para saber qual é o seu Número de Expressão gratuitamente, clique aqui e faça seu Mapa Numerológico!

Numerologia do sexo

Número de Expressão 1

Quem tem esse Número na Expressão costuma ter a sexualidade mais aflorada e desejo sexual mais acentuado.

É provável que goste de tomar a iniciativa na conquista, além de querer ocupar uma posição de controle na cama.

Pessoas com essa simbologia também são estimuladas por um clima de competição e de embate, já que não gostam que o outro simplesmente se submeta facilmente às suas investidas e propostas.

Ainda tende a não gostar de rotina, pois prefere fazer sexo em locais diferentes, variando os ambientes, ou mesmo experimentando posições consideradas pouco convencionais.

Dica: a Numerologia do amor pode te ajudar. A partir do seu nome completo e sua data de nascimento, o Mapa do Amor (faça aqui) mostra os pontos positivos e os desafios para você se realizar afetivamente.

Número de Expressão 2

Você gosta de viver um clima mais sedutor antes de chegar na “hora H”.

Prefere ser conduzida sutilmente pelo outro ou que ela própria estrategicamente conduza a pessoa parceira ao clímax.

O aumento gradativo do desejo, seguindo as preliminares, lhe atrai consideravelmente.

Quem tem essa simbologia na Expressão também pode gostar de usar as mãos durante o sexo, por meio de toques e contato com o corpo do outro, sempre com bastante carinho.

Por outro lado, pode não gostar quando a cara-metade insiste para fazer sexo. Aqui, você encontra uma reflexão sobre por prazer ou obrigação.

Número de Expressão 3

Eis uma pessoa que tem desejos sexuais fortes. Gosta do clima intenso e repleto de emoções na hora do sexo.

Ama ouvir quando o outro a elogia ou simplesmente expressa o prazer que está sentindo.

A conversa durante o ato sexual, com cada qual falando o que gosta e o que deseja que o outro faça para trazer um tesão ainda maior, também lhe atrai.

Ainda tende a apreciar o bom humor na cama, rindo e fazendo a pessoa parceira rir.

Cenas de ciúmes e demonstrações de possessividade do outro trazem uma carga emocional e uma dramaticidade a mais na vida sexual, que costuma agradar quem tem o 3 na Expressão.

Número de Expressão 4

Tal pessoa precisa sentir segurança ao lado de alguém, para que consiga melhor desfrutar a experiência sexual.

Não gosta de aventura e de incertezas. Por isso, costuma ter um melhor desempenho na cama quando já há um laço estável com o parceiro.

Aprecia consideravelmente os toques, sentir a presença física do corpo do outro e a sensação de apoio que obtém na troca íntima.

Quem tem Número de Expressão 4 pode gostar de aplicar ou receber massagens (veja dicas de massagens aqui), pois essa pessoa precisa de demonstrações práticas de afeto e de desejo.

Esse tipo de envolvimento com o parceiro ajuda a diminuir certas resistências e inibições na cama, já que seu lado racional acentuado pode fazê-la pensar demais e atrapalhar o relaxamento necessário para o gozo sexual.

Número de Expressão 5

Essa pessoa tende a passar por oscilações. Ora o desejo sexual está a mil por hora e em outro momento pode virar algo rotineiro e até monótono.

Se não há variação de posições, ambientes e programas envolvendo o sexo, esses altos e baixos podem prejudicar o tesão pela pessoa parceira. Também se sente muito à vontade na cama com quem tem uma afinidade intelectual.

Se há admiração pelos conhecimentos da pessoa parceira e ocorre um intercâmbio de ideias entre o casal, melhor ainda, mais tesão sente.

Conversas durante o ato sexual, com o par dizendo o quanto se sente estimulado por quem tem o 5 na Expressão, dá um gás a mais na “hora H”.

Número de Expressão 6

Há um romantismo bem acentuado nessa pessoa. Ela precisa sentir-se visivelmente amada e protegida pela pessoa parceira.

Afinal, o clima de segurança emocional e união entre ela e seu par gera o estímulo sexual.

Por que se há muitas brigas, desarmonia e a sensação de que não é admirada pelo outro, a pessoa que tem o 6 na Expressão não se sentirá à vontade para curtir os momentos sexuais.

Um laço sincero de amizade também precisa ocorrer, além de atitudes carinhosas por parte do outro, como flores, vinho e jantares bem encantadores.

Outra necessidade é a da limpeza, de sentir-se bem com o ambiente, a aparência e até o cheiro da pessoa parceira.

Número de Expressão 7

Eis uma pessoa que pode aparentar ser tímida no sexo, mas que surpreende nos momentos de intimidade.

Porque sua intensidade e profundidade sexuais são cativantes e geram na pessoa parceira uma sensação bastante prazerosa. Pois a entrega de corpo e alma na hora do sexo é um de seus fortes.

Claro que, para atingir esse nível de abertura ao outro, precisa superar um alto nível de desconfiança e o medo de ser traída ou abandonada, caso se envolva sexualmente.

Precisa de afinidade intelectual, religiosa ou filosófica com a pessoa parceira para estar mais à vontade na cama.

Número de Expressão 8

Jogos de dominação-submissão poderão ser um atrativo a mais para essa pessoa na cama.

Apesar de ser muito controladora no dia-a-dia, na hora do sexo pode privilegiar um papel mais submisso e gostar de ser direcionada pelo outro.

Também precisa se sentir amparada pela pessoa parceira, em uma relação segura, estável e firme para curtir o sexo com mais leveza e menos seriedade.

Em um outro extremo, pode gostar de ser a pessoa provedora da relação, pois isso lhe dá mais autoestima e autoconfiança na vivência sexual.

Número de Expressão 9

A pessoa que tem o 9 na Expressão tem um lado celibatário e pode muito bem evitar o sexo durante um bom tempo, seja por ideologia, envolvimento com causas sociais/filantrópicas ou simplesmente para desenvolver o desapego.

Mas quando vence as barreiras e se entrega sexualmente, gosta de se dedicar bem mais a dar prazer ao outro do que a receber.

Busca de corpo e alma agradar a pessoa parceira, fazendo o que ela gosta e até mesmo ocupando uma posição mais servil e prestativa no intercâmbio sexual.

Em determinados momentos, pode sentir atração por sexo tântrico ou outras modalidades sexuais consideradas mais sagradas.

Ou seja, essa pessoa tende a enxergar a vivência sexual como um ritual que merece um preparo adequado e uma atitude inspirada.

+ Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis.

+ Descubra oportunidades e desafios de Abril a Junho de 2022 nas suas Previsões Numerológicas, leia agora sua amostra grátis.

+ Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora!

+ Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!

Yub Miranda

Numerólogo, astrólogo e tarólogo.

yubmiranda@yahoo.com.br