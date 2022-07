Alguns encontros entre signos são quase que inevitáveis. Aquela coisa de atração à primeira vista. Algo cósmico mesmo. Você sabe quais são elas? A seguir, veja as 9 combinações de signos mais intensas da Astrologia.

Mas antes de entrar nas combinações, preste atenção: para saber se vai dar match mesmo, não basta saber o signo solar de cada pessoa. Quando o assunto é romance, existem outras partes no nosso mapa astral que podem ser mais significativas.

Aqui no Mapa Astral você pode descobrir o que te atrai e faz bem de verdade, porque ele te dá as seguintes informações: Vênus, Lua, Casa 5 e Casa 7 – e se não for possível descobrir tudo isso sobre a pessoa que está a fim, saiba pelo menos sobre você!

Além dessas combinações de sucesso, para avaliar astrologicamente todo um relacionamento, é necessário fazer uma Sinastria Amorosa (experimente gratuitamente aqui). Nesse mapa, é interpretado as trocas mais importantes para você e quem você se relaciona!

9 combinações de signos mais intensas

Agora que você já sabe tudo sobre match na Astrologia, vamos às mais intensas! Veja o Mapa Astral de vocês e teste todas as combinações dos signos de Vênus, Lua, Casa 5 e Casa 7. Caso dê match em uma ou mais, não deixe de testar a dica holística das combinações de signos mais intensas. Vai valer à pena!

1. TOURO + ESCORPIÃO

Opostos complementares, Touro e Escorpião se completam e combinam até na teimosia. Por isso mesmo, é bom ir com calma e evitar atritos. A flexibilidade precisa ser trabalhada! Tirando isso, vocês são um casal que ama o toque e estar junto. Só é preciso ter cuidado para não se deixar levar por tanto desejo, afinal, segurança e fidelidade são pontos essenciais.

Dica holística: Aromaterapia com óleos que trazem frescor, como óleo essencial de alecrim, pode ajudar você a trazer mais os sentimentos de liberdade e desprendimento.

2. GÊMEOS + SAGITÁRIO

Tanto Gêmeos quanto Sagitário tem pavor de rotina e curtem surpresas, viagens e passeios para animar a relação. Vocês combinam em – quase – tudo: no amor pelos livros, no jeito desprendido, nos gostos, na vontade de largar tudo e sair por porta afora. Só é preciso cuidar com a arrogância intelectual. Fora isso, vocês formam um casal que cultiva uma enorme amizade e vão ter sempre papo bom.

Dica holística: façam cursos sobre conhecimentos como Astrologia ou literatura juntos para ajudar a chama do interesse a se permanecer ativa!

3. CÂNCER + ESCORPIÃO

Apesar de não serem signos opostos complementares (entenda aqui), Câncer e Escorpião são signos muito diferentes, mas, ao mesmo tempo, complementares. Vocês levam a sério o que sentem e curtem o mesmo da outra pessoa. Além disso, se entregam de corpo e alma ao relacionamento e podem viver um romance duradouro. Só precisam cuidar para não perder a si próprios em tanta entrega.

Dica holística: pratiquem meditação juntos! Se quiser uma dica, veja aqui meditação para cada signo.

4. ÁRIES + GÊMEOS

Áries e Gêmeos podem tanto ser um casal quanto melhores amigos. Complementares é a melhor descrição para vocês. Curtem conversar, sair, viajar e qualquer aventura. Podem passar horas, dias, meses juntos, que sempre terão assunto e atividade juntos. O melhor, ainda, é que dentro da relação, a parte ariana do relacionamento aprende a confiar mais nos outros e a parte geminiana ensina a escutar e palpitar.

Dica holística: façam atividades ao ar livre, saiam pra socializar com os amigos e se divertir até perder a hora. Contato com a natureza sempre ajuda!

5. VIRGEM + CÂNCER

Se por um lado as pessoas de Virgem são perfeccionistas com as coisas, por outro, as de Câncer também são cuidadosas com sua vida e as pessoas que amam. Por isso, numa relação, vocês podem ensinar e aprender muito. Esse relacionamento pode ser profundo e cheio de paixão, afinal, vocês gostam de cuidar e demonstrar o carinho se dedicando um ao outro.

Dica holística: faça o Mapa Sexual de vocês Descubram o que cada um curte e o que atrai. Aproveitem as sincronicidades e trabalhem juntos nos desafios!

6. LIBRA + SAGITÁRIO

Libra e Sagitário são aquele casal de velhinhos, que permanece junto por muitos e muitos anos. É um amor puro, que não é de exigir muito em troca, apenas muita cumplicidade. Sem falar que vocês dividem uma paixão única no zodíaco, que é o amor pela justiça. Isso faz com que vocês consigam negociar as diferenças, definir pesos e medidas, priorizando o “nós” antes do “eu”.

Dica holística: se alguma coisa aí apertar, pede ajuda para o baralho. O Tarot do Amor tem dicas incríveis!

7. AQUÁRIO + LEÃO

Signos opostos complementares, vocês precisam aprender a ter a mente aberta e a aprender um com o outro. Se por um lado pessoas de Aquário são desligadas e com mil ideias ao mesmo tempo, por outro lado, as de Leão são determinadas e realistas. Sonhadores, juntos vocês podem aprender muito um com o outro e fazer pequenas transformações no mundo.

Dica holística: já praticaram mindfulness? É uma prática super poderosa e pode ajudar a abrir essas cabecinhas aí. Entenda o que é e como praticar mindfulness.

8. PEIXES + CÂNCER

Quando tanta sensibilidade se encontra, pode não ter volta! Um beijo despretensioso entre pessoas de Peixes e Câncer pode virar casamento! Só é preciso cuidado para que os excessos não virem sentimentalismo e para que não haja uma codependência. Vocês entendem as vulnerabilidades do outro, mas precisam cuidar para usar o outro para despejar todas as dores e emoções.

Dica holística: há cristais que podem ajudar em tanta sensibilidade. Escolha aqui a pedra certa pra você!

9. LEÃO + SAGITÁRIO

Quando dois signos fortes se encontram, como Leão e Sagitário, pode dar tudo ou nada certo. É preciso escolher entre acompanhar o outro ou viver em competição. Tanta intensidade tem de ser usada para o bem da relação, para construir algo que some aos dois. É uma combinação de ímã e metal: se atraem intensamente. Difícil evitar a tensão entre os signos mais entusiasmados do zodíaco.

Dica holística: curtam a vida juntos! Vale até ir à academia, viu?

Naiara Tomayno

Astróloga e terapeuta holística, desenvolve um trabalho como facilitadora de (re)conexões voltado para cura, utilizando o mapa astral como ferramenta principal. Formada em terapia de cristais, Magnified Healing e praticante de magia natural, é especialista em unir esses saberes e terapias alternativas às necessidades do mapa.

