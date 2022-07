Temporada de planetas retrógrados: tudo o que você precisa saber

Julho começou com três planetas retrógrados e encerrará com quatro, mas o ápice de 2022 ocorrerá em agosto, quando teremos cinco ao mesmo tempo. O que isso significa? Veja a seguir tudo o que você precisa saber sobre a temporada de planetas retrógrados.

A seguir você vai entender esses movimentos astrológicos e os seus significados. Saiba que nem tudo precisa afetar a sua vida. Tudo depende do seu mapa astral. Portanto, acompanhe aqui o seu Horóscopo Personalizado, que relaciona o céu geral com o seu mapa.

O que é a temporada de planetas retrógrados?

Neste ano, teremos oito planetas que ficarão retrógrados uma ou mais vezes: Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Entenda todos os planetas retrógrados de 2022 aqui.

Começamos julho com Saturno, Plutão e Netuno retrógrados. No fim do mês, é a vez de Júpiter. Em agosto, Urano se junta formando a temporada de planetas retrógrados.

Veja as datas e os significados de cada um:

O que as retrogradações significam nas nossas vidas?

Quando um Astro fica retrógrado, os temas e aspectos psicológicos que ele representa podem passar por revisões, ajustes e até crises. Ou algum assunto daquela área pode retornar.

Mercúrio, o mais famoso planeta retrógrado, representa a comunicação. Por isso, quando ele retrograda, as conversas e os sistemas podem falhar.

Quando vários planetas retrogradam ao mesmo tempo, como teremos de julho a outubro, há imposição de maior reflexão em muitas questões. Por isso, podemos sentir a vida um pouco mais travada e até sentir mais cansaço.

Porém, planetas de trânsito lento, onde se encaixam as cinco retrogradações da temporada (Saturno, Plutão, Netuno, Júpiter e Urano), demoram a ser percebidos por nós.

Esses Astros passam de quatro a cinco meses todos os anos “andando pra trás” , o que tende a ser sentido mais suavemente do que os planetas pessoais, como Mercúrio, Marte e Vênus, que afetam nosso dia a dia de forma perceptível.

Dicas para lidar com a temporada de planetas retrógrados

Mesmo que sejam menos intensas, é importante prestar atenção às retrogradações de julho a outubro (veja aqui o calendário astrológico 2022).

Os signos por onde os Astros estão transitando acabam ditando também os temas que ficarão em evidência.

Saturno está retrógrado em Aquário Plutão está retrógrado em Capricórnio Netuno está retrógrado em Peixes Em 27 de julho, Júpiter retrograda em Áries e acaba “voltando” para Peixes em 28 de outubro No dia 24 de agosto, Urano retrograda em Touro, signo onde fica até 2026

Se você quer saber quais áreas da sua vida serão mais mexidas pela temporada de planetas retrógrados, veja em que Casa do seu Mapa Astral você tem Aquário, Capricórnio, Peixes e Touro (veja aqui). Saiba que é um bom período para fazer revisão nesta área da sua vida.

As áreas da vida de cada Casa astrológica são:

Casa 1 e 7: autoestima e imagem pessoal + relacionamentos, parceria e inimigos Casa 2 e 8: dinheiro, vida material + valor do outro, encerramentos e sombras Casa 3 e 9: comunicação e mídias, irmãos e transportes + viagens internacionais, estudos, espiritualidade, processos jurídicos Casa 4 e 10: família, progenitores, raízes + carreira e propósito Casa 5 e 11: prazer, criatividade, identidade, filhos + amigos, papel e projeção social e política, frutos da carreira Casa 6 e 12: saúde, trabalho, rotina + medos, inconsciente, empatia, sacrifícios

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

