Mercúrio e Marte mudam de signo nesta terça: entenda o que muda em sua vida

Mercúrio e Marte mudam de signo nesta terça-feira (5/7). Mercúrio, o planeta que rege o plano mental, ingressa no sentimental signo de Câncer. Enquanto Marte, que representa nossa força, entra no calmo e teimoso signo de Touro. O que muda nas nossas vidas?

Câncer e Touro são dois signos femininos, por isso, no geral, deve aumentar a afetividade e a emotividade. Mas pode haver distorção das coisas por sentimento, como excesso de ciúmes e possessividade.

Entenda a seguir em detalhes o que muda no plano mental e de ação. Mas lembre-se que Mercúrio e Marte mudam de signo, mas nem tudo o que eles representam necessariamente ocorre com você. Para isso, acompanhe aqui o seu Horóscopo Personalizado.

Mercúrio em Câncer

Mercúrio rege comunicação e pensamentos e estava domiciliado no signo de Gêmeos, ou seja, confortável e ativo. Agora, enquanto estiver no signo de Câncer, de 5 a 19 de julho, palavras e pensamentos ficam mais marcados pelas emoções – tanto no positivo como no negativo.

É a força da palavra com o sentimento. Podemos falar com mais sentimento e envolvimento, mas, por outro lado, podemos nos ofender e nos magoar mais facilmente.

No dia 19, Mercúrio muda para o signo de Leão, mexendo novamente com nosso plano mental. Veja aqui o calendário astrológico 2022 completo.

Marte em Touro

Marte sai do seu domicílio Áries, onde fica corajoso e ativo, para ingressar em Touro também nesta terça-feira (5/7), permanecendo até 20 de agosto. Com isso, a tendência é de ficarmos mais lentos e preguiçosos, ponderando mais antes de agir.

A grande força de Marte em Touro é a busca por resultados concretos, mais voltados para ganhar dinheiro e respostas dos seus esforços. Só é preciso cuidar com a teimosia.

Por isso, preste atenção se você está com motivação para mudanças concretas ou se está teimando para conseguir o que quer. Aproveite sua força concentrada para se dedicar a um objetivo que precisa realizar.

No dia 20 de julho, Marte ingressa em Gêmeos, mudando a energia da nossa forma de agir. Marte no Mapa Astral revela o que nos atrai; descubra aqui o seu estilo.

A relação entre os dois trânsitos

Mercúrio em Câncer e Marte em Touro são trânsitos harmônicos, porque são dois signos de sextil, ou seja, que se comunicam bem entre si. Mas é uma combinação que tende para cautela maior, mais necessidade de segurança e ações mais emocionais.

Por exemplo, quem for começar algum projeto, vai tender a ações mais conservadoras (Touro) e que façam se sentir bem (Câncer).

De 2 a 7 de julho, quando ocorre o sextil, a nossa capacidade de nos comunicarmos fica mais objetiva (Marte) e afetiva (Câncer e Touro).

Durante os trânsitos, os assuntos dos signos ficam em evidência: casas, família, âmbito doméstico, finanças e compras. Nesse sentido, pode haver mais impulsividade no âmbito financeiro, como investir em algo para a família. É importante observar se não há excessos nesse sentido.

+ Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis.

+ Descubra oportunidades e desafios de Abril a Junho de 2022 nas suas Previsões Numerológicas, leia agora sua amostra grátis.

+ Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora!

+ Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente e online. É autora do ebook “Signos astrológicos – as doze etapas para a auto-realização”. Trabalha com o Iluminare, terapia que acessa o inconsciente e que tem seus fundamentos no Xamanismo. É idealizadora do curso Alimentação no Mapa Astral no Personare.

vanessatuleski@gmail.com