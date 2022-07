As previsões astrológicas de 4 a 10 de julho de 2022 indicam uma semana com estímulos para mudanças e libertações, com o Sol em sextil com Urano. Mas há trânsitos que podem afetar nossa capacidade de decisão.

​A quadratura de Marte com Plutão, que vinha trazendo desafios desde o final de junho, começa a se afastar a partir da quinta-feira (7/7), embora ainda fique marcado no mapa da Lua Nova em Câncer de 28 de junho, com efeitos por um mês.

O plano mental, porém, requer atenção ao menos nesta segunda-feira (4/7), com potencial de enganos, e, a partir da quinta-feira (7/7), de exageros e mais tagarelice e dispersão.

Dois planetas mudam de signo nesta semana. Mercúrio em Câncer, o que altera a nossa percepção mental e comunicação, e Marte em Touro, o que muda nossa capacidade de decidir e o direcionamento das nossas decisões.

Entenda melhor cada um dos trânsitos e o que muda nas nossas vidas a seguir. Mas lembre-se que nem tudo necessariamente ocorre com você. Para isso, acompanhe aqui o Horóscopo Personalizado.

Tensão entre Marte e Plutão: necessidade de transformação

Repercutindo até a metade desta semana, a quadratura entre Marte e Plutão traz crises e mostra necessidade de transformação. Em razão da intensidade desta combinação, pessoas que têm quadros de fobia ou ansiedade podem estar sentido maior pressão.

O dia a dia pode ter grande desgaste energético, por isso muitas pessoas sentiram mais o cansaço e a necessidade de repor energia. Se precisar de uma ajuda, veja aqui um guia de plantas e ervas para equilibrar sua energia.

Mas o lado positivo da quadratura é o de tentar ir mais a fundo nas questões e buscar reais transformações. Por isso, é um aspecto incitador de mudanças. Preste atenção nas resoluções ou mudanças concretas apontaram para você desde o final de junho.

No coletivo, o trânsito também é disparador de problemas. Na vigência dele, houve a explosão no shopping da Ucrânia, fortes chuvas em Sydney, na Austrália, da forte onda de calor na Europa e, no Brasil, a escassez de água e energia em Alagoas, somente para citar algumas ocorrências. É um aspecto recrudescedor de violência, que pipocou em diversos eventos.

No estímulo de Sol em bom aspecto com Urano

Se a crise relatada acima pede mudanças, um ótimo contato pode ajudar neste quesito nesta semana: o Sol em sextil com Urano. A combinação fala de mudanças para melhor.

Por exemplo, você chega à conclusão que precisa começar alguma terapia. A princípio, entende isso como uma derrota, algo do tipo “não estou dando conta”.

Contudo, com o Sol em sextil com Urano, a terapia pode turbinar mudanças incríveis na sua vida e personalidade, te libertando de coisas que o prendiam há muito tempo. Veja aqui uma lista de terapias e terapeutas online!

Sol em sextil com Urano traz, para esta semana, um tom de liberdade e libertação interna. É um aspecto inventivo, criativo, independente e livre.

Preste atenção em ideias e insights que surgirem nesta semana e busque colocá-los em prática! Há grande possibilidade de algumas coisas que estavam travadas na sua vida começarem a andar.

Dois planetas mudam de sintonia: Mercúrio e Marte

Dois planetas mudam de signo nesta terça-feira (5/7). Mercúrio sai de Gêmeos para Câncer. O planeta que rege o plano mental é mais impessoal em Gêmeos. Mercúrio fica mentalmente muito mais pessoal em Câncer – para o bem e para o mal.

A mente fica mais afetiva, e isso interfere mais no julgamento. Podemos por exemplo, nos ofender e nos magoar mais facilmente.

Do lado positivo, pode-se falar com mais sentimento e envolvimento. Mercúrio transita em Câncer até 19 de julho (salve aqui o calendário astrólogico 2022), voltando mais o seu pensamento para família, casa, imóvel, pessoas próximas, passado e sentimentos.

A segunda mudança importante é a de Marte, que estava em Áries, seu domicílio, e ingressa em Touro também nesta terça, até 20 de agosto. Marte em Touro não vai ter a mesma agilidade, decisão e coragem que Marte em Áries. Vamos ficar mais lentos – e talvez mais preguiçosos –, além de ponderarmos por mais tempo antes de agir.

Por outro lado, a grande força de Marte em Touro é a busca por resultados concretos, típica do elemento Terra. Touro se orienta para ganhar mais dinheiro ou ter mais respostas dos seus esforços.

É também menos bélico e irritável que Marte em Áries. Todavia, quando não gosta de algo, Touro empaca e não sai do lugar. Sua força não é o ataque, mas a teimosia.

Assim, verifique qual vai ser a sua motivação ao longo deste trânsito, se é a de teimar e resistir, criando problemas para si mesmo, ou se é a de buscar melhoras concretas em sua vida, com constância e persistência – que seria o melhor de Touro.

Se quiser usar bem este trânsito, aproveite sua força concentrada para se dedicar a um objetivo que precisa realizar. Confira aqui dicas para tornar suas afirmações positivas mais poderosas.

Aspectos complicados de Mercúrio nesta semana

Ocorrendo desde a sexta (1º/7), a quadratura de Mercúrio com Netuno ainda está presente na segunda­-feira (4/7). O aspecto traz mais possibilidade de fake news, mentiras, golpes e enganos, por isso analise com maior cuidado dados e informações. Em alguns momentos, mais distração e menos produtividade.

Até quinta-feira (7/7), porém, Mercúrio estará em boa sinergia com Marte. A combinação, diferente da anterior, tende a agilizar assuntos e também o dia a dia.

Nas comunicações, a partir de terça (5/7), Mercúrio em Câncer traz um viés mais afetivo e Marte em Touro também, fazendo com que consigamos nos comunicar de forma objetiva, mas sem perder o afeto e a diplomacia que estes dois signos prezam. Boa chance de agilizar assuntos domésticos, familiares, práticos ou financeiros.

A partir de quinta-feira (7/7), Mercúrio inicia tensão com Júpiter. Esta é uma combinação de exagero mental, na comunicação e no dia a dia. Por exemplo, superestimar algo ou alguém, falar de forma enfática ou exagerada, tagarelar demais, se dispersar ou, ainda, ter muita coisa para fazer e querer fazer tudo ao mesmo tempo. Para lidar melhor, veja as dicas a seguir:

Se você sentir este excesso, pare um pouco para estabelecer prioridades e/ou desacelerar. Leve em conta, também, a possibilidade de se empolgar com algo ou ter algum tipo de distorção no seu julgamento. Fique mais atento com as palavras, para não se exceder.

Quer entender mais sobre Astrologia, autoconhecimento e autodesenvolvimento? Veja o meu canal no YouTube!

+ Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis.

+ Descubra oportunidades e desafios de Abril a Junho de 2022 nas suas Previsões Numerológicas, leia agora sua amostra grátis.

+ Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora!

+ Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente e online. É autora do ebook “Signos astrológicos – as doze etapas para a auto-realização”. Trabalha com o Iluminare, terapia que acessa o inconsciente e que tem seus fundamentos no Xamanismo. É idealizadora do curso Alimentação no Mapa Astral no Personare.

vanessatuleski@gmail.com