Fases da Lua e temperamento: o que fazer e o que não fazer

Os trânsitos lunares são próprios para objetivos diferentes e a passagem pelos signos pode agir sobre o nosso humor e estado de espírito. Neste artigo, entenda a relação entre as fases da Lua e temperamento, e veja dicas do que fazer e o que não fazer em cada momento.

Mas atenção: cada pessoa vive as fases da lua de maneira diferente por causa dos trânsitos lunares pessoais e pode haver uma mescla entre as tendências. Por isso, leia sempre seu horóscopo personalizado.

Fases da Lua e temperamento

As fases da lua mudam a cada cerca de sete dias. Acompanhe o calendário lunar, veja aqui as fases da lua de 2022 aqui.

LUA NOVA

Nesta fase, há energia para criar novos projetos e ideias, no trabalho, no amor e na vida. Bom momento de prazer em estar mais com você. Em geral, as pessoas sentem menos ansiedade. É hora de cuidar das próprias questões e dar início a coisas importantes na vida. Lembrando, porém, que o período é promissor, mas precisará de tempo para se consolidar.

LUA CRESCENTE

Essa é uma das melhores fases da Lua! Fase que tem uma forte energia proativa, por isso aproveite o momento de agitação. Momento de agitação maior, com estímulos interno e externo para agir com resultados rápidos. Pede mais iniciativa, energia e proatividade. Portanto, mãos à obra! Não é, também, um momento para passividade e falta de posicionamento.

LUA CHEIA

Não é tempo de reverter ou mudar o jogo, mas de seguir nas tendências já existentes e aproveitar a facilidade de mobilização do outro e das relações para mostrar o seu melhor. Fase boa para ficar mais sociável, mas também mais volátil e com tendência à ansiedade. Entretanto, há também mais descontrole emocional, com aumento de acidentes e maior agitação nas emoções. Não é a hora para ações que possam impactar e causar algum tipo de polêmica, como demissão ou pedido de divórcio.

LUA MINGUANTE

Esqueça as novidades nesta fase lunar, a menos que esteja ainda só no planejamento. Hora de mais esperteza e discrição. Por isso, poupe-se de conflitos e da perda de energia. Momento de reflexão e recolhimento. Boa fase para atividades em que se queira sigilo e término de etapas, para fazer uma abertura em um período mais favorável para começos de Lua nova, por exemplo.

Significado da Lua em cada signo

A entrada da Lua nos signos pode atuar muito no nosso humor e nas previsões para nossa vida. E como saber o signo e a fase da lua hoje?

A fase da lua de hoje mexe com uma área da sua vida. Para saber qual é a área, veja o seu Horóscopo Personalizado (gratuitamente aqui).

Para tirar melhor proveito, veja primeiro a lua de hoje (no calendário lunar) e conjugue com a Lua fora de curso (que indica imprevisibilidade).

Por exemplo, a Lua em Áries é ótima para começos, mas a fase lunar minguante e a lua fora de curso não são os melhores momentos para começos importantes.

Por fim, veja aqui o significado da Lua em cada signo.

+ Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis.

+ Descubra oportunidades e desafios de Abril a Junho de 2022 nas suas Previsões Numerológicas, leia agora sua amostra grátis.

+ Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora!

+ Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente e online. É autora do ebook “Signos astrológicos – as doze etapas para a auto-realização”. Trabalha com o Iluminare, terapia que acessa o inconsciente e que tem seus fundamentos no Xamanismo. É idealizadora do curso Alimentação no Mapa Astral no Personare.

vanessatuleski@gmail.com